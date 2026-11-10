Routeup: i sindacati lasciano Matignon

Lunedì, le scuole superiori, gli studenti e le organizzazioni didattiche hanno lasciato il primo comitato di riforma del Parcoursup, presieduto da Sébastien Lecornu. Hanno sfidato il formato dell’incontro e le risposte alle loro richieste. La mobilitazione continua martedì 10 novembre, con una partenza annunciata alle ore 14.00 al Panthéon di Parigi. Il governo promette cambiamenti nel 2027 e poi un nuovo sistema nel 2028, mentre le formazioni sono ancora in attesa di istruzioni precise per prepararsi alla prossima sessione.

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La prima riunione del comitato di riforma del Parcoursup è stata completata in una pausa con gran parte delle organizzazioni invitate. Lunedì 9 novembre a Matignon, rappresentanti delle scuole superiori, studenti e insegnanti hanno lasciato le discussioni presiedute da Sébastien Lecornu. Essi denunciano un formato contestato e la mancanza di risposte sufficienti alle loro richieste. La mobilitazione continua martedì 10 novembre, con l’inizio di una manifestazione annunciata alle ore 2 nel Panthéon di Parigi.

Courseup: un disaccordo sulla sostanza e gli ospiti

L’incontro doveva iniziare la trasformazione della piattaforma di accesso all’istruzione superiore. Ha seguito un primo scambio del capo del governo con i rappresentanti dei giovani. I ministri Édouard Geffray e Philippe Baptiste hanno partecipato a questa sequenza dedicata agli studi di istruzione e laurea.

La presenza dell’Unione Interuniversitaria Nazionale (UNI) e dei parlamentari del Rally Nazionale hanno provocato proteste. Le organizzazioni hanno anche sfidato la partecipazione dei datori di lavoro. La loro partenza si è quindi concentrata sulla composizione dell’incontro e sulle risposte attesi. I rapporti stampa francesi descrivono una ripartizione collettiva, ma non la partenza di tutti i partecipanti.

Secondo i rapporti di un’agenzia di stampa, l’UNI, la Scuola Superiore Rinnovata e alcuni membri eletti del Consiglio Nazionale per la Vita Alta Scuola sono rimasti. Le organizzazioni uscenti denunciano una riunione senza sufficienti progressi concreti o risposte di bilancio. Questa valutazione sindacale non significa che il governo non aveva fatto alcuna promessa prima.

SNALC sfida anche il metodo

In un comunicato stampa rilasciato il lunedì sera, SNALC ha confermato che aveva lasciato il comitato. Il suo presidente, Jean-Rémi Girard, critica un incontro di oltre sessanta persone con funzioni molto diverse. Il sindacato ritiene che questa composizione sia insufficiente per i negoziati sostanziali sulle difficoltà delle scuole superiori.

La sua posizione non è limitata al nome della piattaforma. SNALC ritiene che la sostituzione di Parcourup potrebbe lasciare intatti i vincoli che determinano l’assegnazione dei candidati. Ha chiesto scambi di salari, attrattiva del lavoro e condizioni di lavoro. Esso collega queste richieste alle condizioni di studio degli studenti.

Il comunicato stampa esamina anche gli orari insostituiti, gli edifici scolastici e le assenze degli insegnanti. Ha incolpato il governo per trascurare gli avvertimenti dei rappresentanti del personale per troppo tempo. È la lentezza del sindacato che sfida il metodo scelto per uscire dalla crisi.

Impegni già annunciati, ma diverse aspettative

Il governo ha presentato la sua roadmap il 26 ottobre. Esso prevede cambiamenti dalla campagna 2027 e un nuovo sistema per il 2028. Le prime raccomandazioni del comitato sono previste entro la fine di novembre. Per il 2027, l’esecutivo ha promesso criteri di esame più leggibili e una spiegazione dei rifiuti.

Ha anche annunciato altri 15.000 posti tra il 2027 e il 2028. Il programma comprende 10.000 posti in BTS, 4.000 in MA e 1.000 relativi alla licenza Health Portal. Tali aperture devono essere accompagnate da posti di insegnamento proposti nei bilanci interessati. Questi sono impegni per la prossima rientro, nessuna capacità già disponibile.

Lo stesso programma prevede l’indicizzazione dei contributi sul costo della vita a partire dall’inizio del 2027. L’attuale disaccordo include il livello e la tempistica delle risposte. Le organizzazioni coinvolte richiedono un’azione immediata, mentre diversi impegni governativi durano due anni.

Giornata comune per i giovani e il personale

L’appello del 10 novembre è stato lanciato prima della riunione di Matignon. Il comunicato inter-unione del SNES-FSU invita il personale dell’istruzione e dell’istruzione superiore ad unirsi ai giovani mobilitati. Esso prevede scioperi, manifestazioni e manifestazioni. Il giorno quindi non riguarda solo gli studenti delle scuole superiori che si oppongono al Parcoursup.

Tra le sue applicazioni, questo testo richiede il finanziamento di ulteriori 150 000 posti per ospitare scapoli nei campi desiderati. Esso chiede anche 15.000 posizioni nell’istruzione superiore e nella ricerca. Questi numeri si riferiscono a richieste sindacali distinte dai 15.000 posti annunciati dall’esecutivo.

Il comunicato stampa difende anche l’abbattimento del punto indice, il reclutamento in istituzioni e un programma di ristrutturazione di edifici. I suoi firmatari hanno annunciato che avevano depositato preavviso per le settimane successive. Devono incontrarsi questo martedì sera per discutere la continuazione del movimento all’interno del quadro interprofessionale.

A Parigi, appuntamento alle ore 2 del Pantheon

La SNES-FSU Paris conferma nel suo annuncio del 9 novembre una partenza alle ore 2, place du Panthéon. Chiede al personale di partecipare accanto alle organizzazioni delle scuole superiori. La stampa francese indica un percorso verso la piazza d’Italia.

Le informazioni su questo appuntamento non permettono di annunciare in anticipo il numero di partecipanti o l’entità dei disturbi. È anche necessario distinguere le sfilate dalle assemblee statiche annunciate separatamente. Per le famiglie, le sistemazioni e i corsi dipendono da ogni istituzione. Un appello nazionale per l’azione di sciopero da solo non costituisce una chiusura generale di scuole, college o scuole superiori.

Le sessioni di formazione attendono le modalità della sessione 2027

L’uscita dei sindacati viene come il calendario tecnico di Parcoursup si avvicina. Un decreto ministeriale ha aperto la configurazione delle formazioni il 12 novembre. Essi dovrebbero fornire informazioni sulle loro caratteristiche e procedure di domanda per la prossima sessione.

Tuttavia, i funzionari intervistati dalla stampa specializzata descrivono una mancanza di istruzioni sulle nuove promesse. Laurent Pater, presidente dell’Unione dei professori delle classi preparatorie scientifiche, chiede un quadro preciso. Delphine Manceau, Presidente della Conferenza delle Grandi Scuole, sottolinea anche le difficoltà di un programma stretto.

Le domande includono la presentazione dei criteri di selezione e i rifiuti spiegati a ciascun candidato. La formazione esamina già note, valutazioni e altri elementi dei file. Gli intervistati hanno chiesto quali ulteriori informazioni dovrebbero essere messe a disposizione e quali risorse umane dovrebbero essere utilizzate.

Per i futuri candidati, Onisep annuncia la consultazione dell’offerta di formazione 2027 dal 17 dicembre. Le iscrizioni e la formulazione dei voti devono essere aperte il 18 gennaio, fino all’11 marzo. La conferma dei voti è prevista fino al 1° aprile. Nel prossimo futuro, le decisioni di follow-up e di interconnessione del Comitato di martedì sera rimangono in attesa.

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