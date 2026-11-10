Libano: sanzioni statunitensi ancora non confermate

Le informazioni rilasciate il 9 novembre suggeriscono possibili sanzioni statunitensi contro funzionari vicini alle presidenze libanesi, ex ministri e deputati. Nessuna lista di nomi o decisioni corrispondenti può essere trovata nelle ultime pubblicazioni OFAC consultate martedì mattina. Le sanzioni di giugno precedenti mostrano che Washington ha i mezzi di pressione, ma non conferma le informazioni attuali. L’articolo distingue i media, le decisioni ufficiali e le conseguenze che una designazione efficace avrebbe per le persone interessate.

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Le nuove sanzioni americane in Libano sono imminenti? Le informazioni pubblicate lunedì 9 novembre da un canale libanese evoca personalità vicine alle presidenze della Repubblica e del Parlamento. Ma nessuna decisione corrispondente a questo elenco è apparso nelle ultime pubblicazioni OFAC consultate martedì mattina. I nomi previsti non costituiscono un elenco di persone sanzionate.

In sintesi presentate come proprie informazioni, Al-Jadeed sostiene che i funzionari libanesi hanno ricevuto chiamate che informano loro dei nomi proposti per una prossima ondata di sanzioni. Il canale cita i parenti delle due presidenze, ex ministri e deputati contrari all’accordo quadro e agli accordi con Israele. Si riferisce anche ai funzionari di sicurezza che hanno partecipato agli eventi sociali di Hizbullah.

Queste informazioni non danno un elenco di nomi pubblici, un documento degli Stati Uniti o una data effettiva. Essi non identificano le persone interessate o concludono che i due presidenti si sarebbero presi di mira. La redazione non poteva confermare autonomamente le chiamate riportate.

Sanzioni americane in Libano: cosa mostra l’OFS

Il controllo delle pubblicazioni ufficiali consente di fissare un limite preciso. Al momento dell’audit, martedì mattina, 10 novembre, l’ultima azione posta dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del 9 novembre. Ha trattato la modifica della registrazione di una compagnia di navigazione, Volta Shipping Services, nell’ambito del programma di sanzioni iraniano. Non costituiva l’annuncio di una nuova lista di politici libanesi.

L’azione del 6 novembre ha coinvolto otto compagnie di servizi finanziari canadesi, anche sotto sanzioni correlate all’Iran. Queste pubblicazioni non sostengono quindi l’onda descritta dalla televisione libanese. Né dimostrano che non si sta preparando alcuna azione a Washington: le deliberazioni interne non sono confuse con le decisioni pubbliche.

Il punto rimanente è così concreto. Un eventuale annuncio dovrebbe specificare le identità, le ragioni e la base giuridica delle sanzioni. Senza questi elementi, non è possibile presentare la loro adozione come acquisito, né annunciare un calendario affidabile. Nessun nome può essere dedotto dalla vicinanza politica o istituzionale.

Pressione già utilizzata contro i funzionari libanesi

La possibilità di nuove misure fa parte di una politica statunitense documentata. Il 18 giugno 2026 il Tesoro annunciò sanzioni contro funzionari libanesi e membri di una rete di società associate a Hezbollah. La sua dichiarazione ha accusato i funzionari di ostacolare il processo di pace e di ritardare il disarmo del movimento. Invocò il decreto antiterrorista 13224.

Questo precedente mostra che Washington ha già usato sanzioni individuali in questo caso. Non autentica le informazioni del 9 novembre. Le persone designate in giugno, le ragioni pubblicate in quella data e i nomi che possono essere discussi oggi sono in sequenze diverse. Confondarli trasformerebbe un precedente ufficiale in conferma di informazioni che rimangono da verificare.

Gli Stati Uniti hanno anche un quadro specifico del Libano. Il decreto 13441, adottato nell’agosto 2007, autorizza il blocco della proprietà delle persone determinate dal Tesoro, in consultazione con il Dipartimento di Stato. Esso comprende attacchi alla sovranità libanese, alle istituzioni democratiche e allo stato di diritto. L’esistenza di questo testo non significa che sarebbe la base per una possibile nuova decisione.

L’accordo quadro al centro della controversia

Il legame tra le sanzioni previste e l’opposizione agli accordi con Israele dà particolare importanza politica all’informazione. Tuttavia, rimane l’interpretazione del conto dei media, non una ragione ufficialmente pubblicata dalle autorità statunitensi per una nuova lista.

L’accordo quadro firmato a Washington il 26 giugno 2026 è il contesto immediato. Nella sua presentazione ufficiale dell’accordo, l’Unione europea ricorda che prevede il disarmo di Hezbollah che consente il graduale riassorbimento delle forze israeliane dal territorio libanese. Ha anche chiesto un fine permanente alle ostilità e al rispetto del diritto internazionale.

I disaccordi sull’applicazione di questo quadro riguardano quindi gli impegni di sicurezza e di sovranità. Ma l’opposizione pubblica a un accordo da sola non è sufficiente a stabilire che una persona è su una lista americana. Sarebbe necessario conoscere la decisione effettiva e i fatti che Washington avrebbe usato per giustificarlo.

Cosa cambierebbe in caso di designazione

Quando una persona è oggetto di una misura di blocco contro OFAC, la sua proprietà e gli interessi sotto la giurisdizione degli Stati Uniti sono congelati. Questo include la proprietà situata negli Stati Uniti e proprietà di proprietà o controllata da persone americane. Le transazioni sono generalmente vietate, a meno che non siano esentate o autorizzate.

La regola può estendersi anche alle società possedute, direttamente o indirettamente, almeno al 50% da una o più persone bloccate. Non è un congelamento automatico di tutte le proprietà in Libano, né è una sanzione collettiva contro un’istituzione con un funzionario designato.

Queste conseguenze richiedono un’azione efficace. Per le informazioni rilasciate il 9 novembre, gli elementi decisivi rimangono attesi: un annuncio identificabile americano, i nomi scelti e le ragioni precise per la loro possibile designazione.

Fotografia di copertura: edificio del Dipartimento del Tesoro a Washington, Washington, 27 marzo 2007. Immagine archivio illustrazione. Loren / Wikimedia Commons, pubblico dominio; versione corretta da Stybn. La fotografia ha mantenuto tutto, rivestita Libnanews.

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