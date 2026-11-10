10 novembre 1990: Beirut inizia la riunificazione

Il 10 novembre 1990, le milizie iniziarono ad evacuare le loro posizioni a Beirut. Amal coinvolge il movimento. La riunificazione progredisce sotto la tutela siriana, mentre il disarmo rimane incompleto. Torna a questa prima fase, il graduale dispiegamento dell’esercito e la distinzione tra ritiro urbano e la dissoluzione delle formazioni armate. Il processo prosegue fino al 3 dicembre, quando le unità libanesi si dispiegano ad Ashrafieh. Questa cronologia riporta il giorno alla fine della guerra senza assegnargli la riunificazione immediata o la scomparsa di tutte le armi.

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Il 10 novembre 1990, le milizie iniziarono ad evacuare le loro posizioni nell’agglomerato di Beirut. Amal impegna il movimento, che apre la riunificazione della Grande Beirut sotto l’autorità del governo libanese. Dopo quindici anni di guerra, la capitale entrò in una nuova fase. La partenza dei combattenti dalle loro aree dovrebbe consentire all’esercito di prendere il controllo.

Questa data segna un inizio. La riunificazione non finì in un giorno e il ritiro da Beirut non significava ancora il disarmo generale delle milizie. L’operazione continua per le seguenti settimane. Si svolge anche in un equilibrio di forze dominate dalla Siria, le cui truppe rimangono in Libano.

Amal inizia il ritiro il 10 novembre

I primi movimenti riguardavano Amal nella periferia di West Beirut. Il 10 novembre, gli uomini del movimento lasciarono le loro posizioni con le loro armi. Queste partenze non corrispondono quindi ad una resa generale delle armi allo Stato. Il piano inizia cambiando il controllo militare della capitale.

La stampa contemporanea descrive un ritiro iniziato nel weekend del 10 e 11 novembre. Amal è la prima milizia ad evacuare le sue posizioni di Beyruthine prima delle Forze libanesi. Il governo poi annuncia un processo che deve coprire la capitale e la sua regione. Le formazioni interessate devono abbandonare la loro presenza militare in questo settore.

Quindi non tutte le aree della città cambiano le mani allo stesso tempo. Il ritiro delle forze libanesi da Beirut orientale è un altro passo il 19 novembre. L’esercito libanese sta gradualmente riguadagnando il controllo della Grande Beirut e delle strade. I passaggi tra le ex aree miliciane riapriscono mentre questa distribuzione si svolge.

La riunificazione della Grande Beirut dopo la caduta di Aoun

Il contesto militare è cambiato meno di un mese prima. Il 13 ottobre 1990 l’offensiva siriana pose fine al potere del generale Michel Aoun a Baabda. Ha trovato rifugio all’ambasciata francese. Il confronto tra il suo governo e il potere riconosciuto del presidente Elias Hraoui si concluse così con la forza.

Il 24 ottobre il governo di Selim Hoss annunciò l’evacuazione di milizie dalla Grande Beirut. Esso intende ripristinare l’autorità statale in un agglomerato frammentato dalla guerra. L’annuncio precede quindi da più di due settimane partenze che iniziano il 10 novembre.

Un’altra serratura riguarda le organizzazioni sciite concorrenti. Il cessate il fuoco del 5 novembre tra Amal e Hezbollah, sotto gli auspici siriani, si sta preparando per la loro evacuazione dalla capitale. Anche i combattenti del Partito Socialista Progressista sono colpiti dal ritiro. La sequenza combina così accordi tra fazioni, pressione militare siriana e ritorno delle forze governative.

Un esercito per riunirsi per conquistare la città

Il dispiegamento si svolge durante la ricostruzione dell’esercito libanese, diviso durante la guerra. Nell’ottobre 1990 l’istituzione ha istituito una fase della sua riunificazione. Comando fonde unità e cambia le loro aree di distribuzione. Esso mira a ridurre le affiliazioni regionali e confessionali che avevano accompagnato la rottura del paese.

La ripresa delle posizioni milanesi richiede quindi più di un cambio di bandiera sugli edifici. Si tratta di unità sotto comando comune. L’esercito riorganizza anche l’addestramento, l’assegnazione e la manutenzione delle sue attrezzature. La sua ricostruzione accompagna il ritorno delle istituzioni nei territori controllati dalle formazioni armate.

Tuttavia, questo ritorno rimane legato alla presenza siriana. Damasco pesa sulle decisioni politiche e le condizioni militari del ritiro. Il restauro di un’unica autorità libanese a Beirut non pone fine a questa tutela. La riunificazione amministrativa e militare della capitale sta avanzando in questo contesto.

Ritiro dalla capitale e disarmo: due passi

L’accordo Taif del 22 ottobre 1989 prevede la dissoluzione delle milizie libanesi e non libanesi e la consegna delle loro armi allo Stato. Esso prevede anche l’unificazione delle forze armate. Il ritiro effettuato a Beirut fa parte di questo programma, ma non soddisfa tutte le disposizioni.

Il calendario del disarmo si estende nel 1991. Il 28 marzo, il governo ha fissato il 30 aprile come termine per il deposito di armi. L’attuazione rimane incompleta: Hezbollah mantiene la sua organizzazione armata, mentre altri gruppi escono anche dal pieno disarmo. Sarebbe quindi errato presentare il 10 novembre 1990 come scomparsa di tutte le milizie libanesi.

A Beirut, la fase successiva è misurata nelle aree occupate dall’esercito. Il 3 dicembre 1990, le sue unità si schierarono ad Ashrafieh, l’ex bastione delle milizie cristiane. Più grande Beirut è poi riunita ufficialmente alla fine del processo iniziato il 10 novembre.

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