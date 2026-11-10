Bahaa Hariri propone una « pace calda »

Bahaa Hariri ha presentato ad Oxford una proposta di « guerra pace » per il Medio Oriente. Essa pone il ripristino della sovranità libanese, l’attuazione dell’accordo Taif e un’autorità pubblica efficace prima dei negoziati. Il suo progetto combina la cooperazione economica, il movimento delle persone e delle istituzioni comuni. Esso comprende la questione palestinese come parte di una soluzione a due stati. Questo intervento descrive una visione politica: non sono stati annunciati trattati, fondi comuni o orari di attuazione.

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Bahaa Hariri difende una « guerra pace » basata sul ripristino della sovranità libanese e sulla cooperazione regionale volontaria. In un discorso pronunciato a Oxford, pubblicato il 9 novembre, pone l’applicazione dell’accordo Taif e del monopolio statale sulle armi prima dell’apertura dei negoziati duraturi. Il suo discorso ha presentato una proposta politica, senza annunciare un accordo tra i governi.

Il punto di partenza di Baha’a Hariri è libanese. Esso ritiene che un paese privato di controllo del suo territorio non possa negoziare in condizioni soddisfacenti. A suo avviso, la ricostruzione delle istituzioni dovrebbe consentire al Libano di adottare una posizione comune. Esso collega così il suo progetto regionale ad una precedente trasformazione del funzionamento dello Stato.

Il suo discorso collega tre obiettivi: ripristinare l’autorità pubblica efficace, costruire la pace al di là delle disposizioni diplomatiche e sviluppare interessi economici comuni.

Ha detto che « la pace calda » è iniziata in Libano

Bahaa Hariri chiede la piena applicazione dell’accordo Taif del 1989. Esso invoca anche le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 1559 e 1701. Nel suo ragionamento, questi riferimenti devono sostenere la sovranità esclusiva dello Stato su tutto il territorio. Esse costituiscono le condizioni politiche per i negoziati credibili.

Si tratta di strutture armate parallele collegate a agende esterne. Assegna loro la responsabilità di indebolire le istituzioni, la frammentazione del potere e il crollo economico.

Il messaggio rivolto agli attori libanesi riguarda la rappresentanza del paese. Per lui, l’unità della decisione pubblica precede una discussione seria su una pace duratura. Difende quindi un ordine politico in cui le istituzioni hanno l’autorità di negoziare e rispettare i loro impegni.

Un mercato comune piuttosto che un unico accordo bilaterale

Tuttavia, la proposta va oltre il quadro libanese. Bahaa Hariri ritiene che i conflitti in Medio Oriente siano interconnessi. Esso desidera includerli in una cooperazione che coinvolge la circolazione delle persone, il commercio di beni, capitale e conoscenza. L’obiettivo annunciato è una graduale integrazione delle economie.

Cita infrastrutture, energia e digitale come aree di lavoro comune. Anche la sicurezza alimentare, l’acqua e le politiche ambientali sono incluse in questa visione.

Bahaa Hariri propone di dividere le istituzioni future tra diverse capitali e grandi città. Vuole dare una realtà geografica all’interdipendenza ricercata. L’esperienza europea funge da riferimento per spiegare questo legame tra identità nazionali e cooperazione transfrontaliera.

Ha detto che questa costruzione dovrebbe rimanere volontaria. Essa esclude una confederazione imposta agli stati della regione. Descrive una rete di interessi comuni, basata su istituzioni e leggi comuni.

La questione palestinese integrata nella sua proposta

L’ambito di riferimento comprende il Levante e la Mesopotamia, Israele e Palestina come parte di una soluzione a due stati. Bahaa Hariri desidera anche vedere un Iran trasformato partecipare.

Esso collega questa prospettiva al diritto dei palestinesi all’autodeterminazione. A suo avviso, la pace che difende presuppone il riconoscimento dei diritti delle varie componenti della regione. Si rifiuta di ridurla ad una transazione commerciale o ad una disposizione territoriale senza riconciliazione.

Questa dimensione spiega la sua scelta dell’espressione « guerra pace ». Voleva collaborare in viaggi, studi, lavoro e scambi.

Beirut in un ruolo finanziario e culturale

Bahaa Hariri prevede un hub finanziario, culturale ed economico per Beirut. Crede che il pluralismo, l’apertura e la diaspora del Libano possano sostenere questa ambizione. Tuttavia, questo ruolo è condizionato dal precedente ripristino della sovranità.

Invita inoltre il Regno Unito a contribuire a questa riflessione, in particolare attraverso la sua esperienza amministrativa. Si aspetta che questa cooperazione abbia un effetto positivo sul Mediterraneo orientale, sul Golfo e sull’Europa.

A livello istituzionale, insiste sui poteri rappresentativi soggetti a meccanismi di responsabilità. Ritiene che gli impegni internazionali perdano credibilità quando le istituzioni vengono catturate da interessi ristretti. Questo requisito di governance completa le proposte economiche nel suo discorso.

Bahaa Hariri afferma che il Centro Rafic Hariri e i suoi partner stanno lavorando sulle basi intellettuali di questo approccio. L’estensione concreta annunciata rimane dunque quella della riflessione e del dialogo. Questa presentazione non accompagna né i trattati, né gli orari di attuazione né i meccanismi di finanziamento comuni.

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