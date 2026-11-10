Sicurezza: Abdallah difende Hajjar e chiede l’unità

In un’intervista del 10 novembre 2026, Bilal Abdallah difese Ahmad Hajjar mentre collegava l’insicurezza alle armi fuori controllo, all’economia e ai procedimenti giudiziari. Il Ministro degli Interni ha annunciato il giorno prima di un coordinamento con la Difesa e circa venti arresti. Questi annunci non costituiscono un record di convinzioni. La diagnosi del deputato e la sua accusa di campagna politica rimangono posizioni, distinte dai risultati che le indagini devono ancora stabilire.

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La sicurezza interna in Libano non si limita agli arresti annunciati nei giorni scorsi. In un’intervista del 10 novembre 2026, Bilal Abdallah collegava l’instabilità alle armi fuori controllo, alle condizioni economiche e alle debolezze giudiziarie. Il deputato del Rally Democratico difende il ministro Ahmad Hajjar. Il suo intervento ha accompagnato un rilancio del coordinamento tra l’Interno e la Difesa, annunciato il giorno precedente a Baabda.

Il discorso del parlamentare muove il dibattito. Non contesta l’utilità delle operazioni di polizia. Al contrario, sostiene i servizi sotto il Ministero dell’Interno e considera la loro azione utile per la sicurezza nazionale. Ma le cause che sta avanzando sono al di là della loro capacità di mettere in discussione i sospetti.

Sicurezza interna in Libano, oltre le operazioni

Bilal Abdallah distingue tra tre fattori: il flusso incontrollato di armi, difficoltà economiche e procedure giudiziarie deboli. Questa lettura è quella del membro. L’intervista non include una serie statistica di reati o misure per determinare il peso rispettivo di questi fattori.

Hajjar annuncia il coordinamento con la Difesa

Il 9 novembre Ahmad Hajjar ha informato il presidente Joseph Aoun sulle misure adottate contro il furto e l’aggressione. Alla fine del loro incontro, il ministro ha riferito circa venti arresti. Ha inoltre annunciato un prossimo incontro con il Ministro della Difesa presso il Ministero degli Interni per coordinare l’azione di sicurezza.

Hajjar ha dichiarato che le recenti misure avevano rassicurato la popolazione. Questa valutazione rimane con il Ministro. Ha indicato che le operazioni continuerebbero con le Forze di Sicurezza Interna, l’esercito e altri servizi. Il comunicato presidenziale non fissa la data dell’incontro annunciato con la Difesa.

Il ministro citò l’intervento di Sabra e i suoi tre arresti. Le indagini devono ancora chiarire le circostanze degli incidenti, ha sottolineato. Il numero di arresti non è quindi un record di condanne.

Difesa politica del Ministero dell’Interno

Bilal Abdallah, da parte sua, denuncia una campagna contro Ahmad Hajjar e i suoi servizi. Egli accusa alcuni cerchi di sfruttare gli incidenti per attaccare la loro azione. Non fornisce, in questa intervista, la base per stabilire indipendentemente l’esistenza o l’organizzazione di questa campagna.

Il suo intervento comporta anche una richiesta di unità interna. Ritiene che le tensioni regionali e il rischio di una nuova guerra rendono questa coesione una priorità. Egli si opponeva a questo requisito alla composizione dei conti politici. Questa è una posizione politica, non l’annuncio di un accordo tra i partiti.

Il follow-up giudiziario rimane un punto decisivo

L’enfasi di Abdallah sui procedimenti giudiziari indica una differenza essenziale: arresti, indagini e processi sono passi distinti. Le responsabilità individuali devono essere stabilite in ogni file. Le dichiarazioni sulle confessioni o i precedenti documenti non sostituiscono una decisione del tribunale.

Gli annunci disponibili descrivono quindi una mobilitazione dei servizi e una volontà di coordinare. Non forniscono ancora un quadro completo dei loro effetti. Il prossimo incontro annunciato tra l’Interno e la Difesa, e le successive indagini, chiarirà la portata di questa mobilitazione.

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