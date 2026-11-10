Menassa difende l’esercito e le prerogative del suo leader

Il Ministro della Difesa, Michel Menassa, risponde alle critiche contro l’esercito e il suo comando. Nel suo comunicato stampa del 10 novembre 2026, distinse gli orientamenti politici della difesa dagli ordini militari. Ha riaffermato il rispetto delle decisioni dell’esecutivo, ma ha chiesto di tener conto dei mezzi dell’istituzione e dei rischi per la pace civile. Gli articoli 49 e 65 della Costituzione mantengono le forze armate sotto l’autorità del Consiglio dei ministri. Nessuna nuova distribuzione è annunciata.

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Michel Menassa difende l’esercito libanese e il suo comando di fronte alle critiche sull’esecuzione delle decisioni governative. In un comunicato stampa rilasciato martedì 10 novembre 2026, il Ministro della Difesa ha distinta la politica di difesa, imposta dall’esecutivo, dagli ordini militari. Egli sostiene che questi ultimi sono al comando, riaffermando l’impegno dell’istituzione a rispettare la decisione politica.

Il testo risponde alle recenti dichiarazioni riguardanti l’esercito e il suo leader, il generale Rodolphe Haykal. Il ministro li accusa per aver interrogato l’istituzione, fino a quando non si riferisce alle dimissioni o licenziamenti del suo comandante. Non nomina i leader politici ai quali risponde.

Menassa difende l’esercito e le proprie responsabilità

Il Ministro sfida un concetto di comando che riduce il suo ruolo nell’attuazione delle decisioni senza discussione o consiglio. Secondo lui, la competenza del Consiglio dei ministri si riferisce alla politica generale di difesa e di sicurezza. L’emissione di ordini e istruzioni militari è, nella distinzione che stabilisce, la responsabilità del comando.

Allo stesso tempo, Michel Menassa afferma che l’esercito rispetta le decisioni politiche dell’autorità esecutiva. Ha anche riferito alle indicazioni del presidente della Repubblica, Joseph Aoun, comandante supremo delle forze armate. Il suo comunicato pertanto non presenta l’istituzione come libera dal potere civile.

Tuttavia, essa insiste sulle condizioni in cui deve essere applicata una decisione. A suo avviso, deve tener conto delle capacità e delle capacità militari. Deve anche preservare il morale degli ufficiali e dei soldati, proteggere l’unità del paese e prevenire il confronto interno. Il ministro avverte le conseguenze delle misure prese sotto pressione.

Il quadro costituzionale mantiene l’autorità governativa

Questa presentazione dei poteri esprime la posizione del Ministro della Difesa. L’articolo 65 della Costituzione dà potere esecutivo al Consiglio dei ministri, che comprende le forze armate. Lo assegna la politica generale dello Stato e la supervisione delle istituzioni civili, militari e di sicurezza.

L’articolo 49 designa il presidente come comandante supremo delle forze armate, specificando la loro presentazione all’autorità del Consiglio dei ministri. La dichiarazione di Michel Ménassa non annuncia modifiche a questo quadro. Si concentra sul luogo di comando e l’apprezzamento militare nell’applicazione delle scelte politiche.

Pace civile al centro della risposta

Il Ministro ha ricordato diverse missioni militari: difendere il territorio, la popolazione e le istituzioni, proteggere l’unità nazionale e mantenere la stabilità interna. Essa gli assegna anche la prevenzione delle perturbazioni e la protezione della sicurezza dei cittadini. Egli rifiuta qualsiasi pretesa di mettersi al di sopra della legge.

Michel Menassa presenta l’istituzione militare come luogo di ritrovo per i libanesi, oltre le divisioni comunali e partigiane. Ha chiesto critiche per non minare i sacrifici dell’esercito. Questo avvertimento accompagna la sua difesa delle responsabilità di comando, senza progettare alcuna misura operativa specifica.

Il comunicato stampa arriva quattro giorni dopo un incontro presieduto da Rodolphe Haykal a Yarzé venerdì 6 novembre. Di fronte ai funzionari militari, il capo dell’esercito ha assicurato che l’istituzione avrebbe implementato le decisioni del potere politico. Aveva anche difeso il suo ruolo nella stabilità interna e respinto le critiche delle sue missioni.

Nel discorso precedente, il generale ha menzionato, tra l’altro, la protezione delle frontiere, la lotta contro il contrabbando e l’estensione dell’autorità di Stato. Il testo ministeriale del 10 novembre estende questa difesa istituzionale. Non imposta un calendario per le operazioni o nuove istruzioni di distribuzione.

Foto illustrazione: soldati libanesi e personale armato su una fotografia di archivio del 2025. Non è un’operazione annunciata il 10 novembre. © Esercito libanese, direzione di orientamento / biblioteca fotografica Libnanews.

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