Raji in Canada: Stato per decidere guerra e pace

Durante il mese del patrimonio libanese a Ottawa, Youssef Raji difese l’esclusivo diritto dello Stato a decidere guerra e pace. Il ministro ha anche dichiarato che il Libano non dovrebbe più contare sulla generosità della sua diaspora per compensare i fallimenti pubblici. Il suo incontro con Anita Anand è annunciato il 6 novembre. Il sostegno canadese per l’esercito libanese, le istituzioni e la sovranità è all’ordine del giorno, senza nuove buste annunciate in questa fase.

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Il Libano vuole dare allo Stato la sua autorità e il diritto esclusivo di decidere guerra e pace, ha detto Youssef Raji dal Canada. Il Ministro degli Affari Esteri e degli Emigranti ha parlato al sollevamento della bandiera libanese di fronte al Parlamento di Ottawa in occasione del Mese del Patrimonio libanese. Nelle sue osservazioni riportate giovedì 5 novembre dalla National Information Agency, ha anche inviato un messaggio alla diaspora: la sua generosità non deve più essere usata per compensare le carenze dello stato.

« Le decisioni devono essere tradotte in azione », ha detto il Ministroprima spedizione NNAEgli ha riconosciuto la difficoltà della strada avanti assicurando che la determinazione delle autorità non indebolisse. La dichiarazione combina così una linea politica, il ripristino dell’autorità pubblica, con un requisito di attuazione.

Guerra e pace sotto l’autorità statale

Nelresoconto sviluppato della cerimoniaRaji ritiene che il Libano abbia pagato per decenni il prezzo di interbloccare la sua politica interna con conflitti regionali e agenda esterna. Riafferma l’impegno di ripristinare la capacità decisionale dello Stato, anche in guerra e pace.

Il punto riguarda una questione centrale per il paese: l’autorità abilitata a coinvolgere il Libano e a rispondere alle conseguenze delle sue decisioni. Tuttavia, il discorso non presenta nuove misure di esecuzione o orari. La distinzione è tra l’affermazione di un principio di sovranità e i mezzi politici, amministrativi e di sicurezza necessari per applicarlo.

Raji stesso ha sottolineato che la ricostruzione di uno stato indebolito per decenni non poteva avvenire durante la notte. Il riferimento agli atti dà quindi un criterio per valutare il seguito: gli annunci devono essere seguiti da decisioni e istituzioni efficaci in grado di attuarli.

Una diaspora che non deve più sostituire lo stato

Il Ministro ha ringraziato i libanesi-Canadiani per il loro sostegno al paese di origine, rifiutandosi di renderlo un modello di funzionamento sostenibile. Secondo NNA, ha detto che il Libano non vuole più dipendere dalla generosità dei suoi espatriati per compensare i fallimenti dello stato. Ha chiesto di costruire istituzioni degne della loro fiducia, talento e aspirazioni.

Questa formulazione muove l’accento. La diaspora è regolarmente ricercata come risorsa; Raji è anche tra quelli a cui lo Stato è responsabile per la sua capacità di funzionare. La fiducia non è limitata all’attaccamento al paese. Presuppone che le istituzioni assumono le loro responsabilità, piuttosto che chiedere alle famiglie e alle reti di solidarietà di affrontare le loro carenze in modo sostenibile.

Il discorso non contiene un nuovo impegno economico per gli espatriati. Esso esprime un obiettivo politico: ricostruire il rapporto con loro sulla credibilità dello Stato. Il ministro si è rivolto anche alle giovani generazioni, ricordando loro che anche il Libano era il loro paese.

Supporto dell’esercito canadese al programma di venerdì

Raji ha elogiato il sostegno canadese per le istituzioni nazionali, in particolare le forze militari e di sicurezza. Questo tema è incluso anche nel programma annunciato da Ottawa per il suo incontro con Anita Anand. Secondocomunicato stampa da Global Affairs Canada rilasciato il 4 novembre, il Ministro degli Esteri canadese è previsto per ricevere la sua controparte libanese venerdì 6 novembre.

Gli scambi previsti dovrebbero riguardare la cooperazione bilaterale, il sostegno alle forze armate libanesi e alle altre istituzioni, nonché la stabilità e la sovranità del Libano. Anche gli sviluppi e le iniziative regionali per risolvere i conflitti in corso sono all’ordine del giorno. È quindi una riunione annunciata, le cui conclusioni non sono ancora note.

Dal maggio 2025, Ottawa ha fornito più di 83 milioni di dollari in aiuti umanitari al Libano, più 9 milioni di dollari per lo sviluppo, 8 milioni di dollari per la pace e la stabilizzazione, e 6 milioni di dollari a sostegno delle forze armate libanesi. Questi importi sono inclusi nel bilancio canadese riportato prima della visita. Non sono una nuova busta per il discorso di Raji.

Patrimonio libanese, un link riconosciuto in Canada

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Lena Metlege Diab, Ministro canadese dell’Immigrazione, dei Rifugiati e della Cittadinanza, eletto da discendenti libanesi e rappresentanti della comunità. Raji e Diab sollevarono la bandiera libanese dopo l’intervento, secondo la NNA.

Il Mese del Patrimonio libanese ha ricevuto il riconoscimento nazionale dallegge sancita il 20 giugno 2023, che designa novembre. Nella suadichiarazione del 1° novembreIl governo canadese presenta la 2026 edizione come quarta celebrazione ufficiale. Ha ricordato l’anzianità di una presenza libanese i cui primi insediamenti a Montreal e Halifax risalgono ai primi anni 1880.

A Ottawa, questo riconoscimento culturale è stato un quadro per un messaggio diretto direttamente al Libano. Il Ministro chiede un continuo sostegno esterno, riconoscendo che la ricostruzione dello Stato rimane una responsabilità libanese. L’incontro di venerdì chiarirà i mezzi di cooperazione; La credibilità della promessa alla diaspora dipenderà dalle azioni che seguiranno nel paese.

Fotografia: National Information Agency (NNA), un’immagine attaccata al numero 5 novembre dell’intervento di Youssef Raji in Canada.

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