Turchia: Almeno otto morti in attacchi armati

Almeno otto persone sono state uccise il 5 novembre in attacchi armati nella provincia turca di Afyonkarahisar. Il fuoco ha colpito diverse posizioni nel quartiere. La prefettura riferisce anche una grave lesione e annuncia un’indagine sotto il coordinamento dell’Ufficio del Pubblico Procuratore. La ricerca continua a trovare l’autore(i). Il motivo e i possibili legami tra le vittime e i loro aggressori non sono ancora stabiliti. Il registro delle vittime rimane provvisorio.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Almeno otto persone sono state uccise giovedì 5 novembre in attacchi armati nella provincia di Afyonkarahisar nella Turchia occidentale. La prefettura ha anche riferito una grave lesione. Le forze di sicurezza stanno cercando il colpevole(i).

Gli attacchi hanno colpito diverse località nel distretto di İhsaniye. Secondo un’agenzia di stampa turca, tre persone sono state trovate morte vicino al villaggio di Ayazini e altre tre nella zona di Kıyır. Due donne scoprono ferite a Yukarıtandır morirono in ospedale.

Un’indagine sugli attacchi armati in Turchia

La prefettura ha annunciato l’apertura di un’indagine sotto il coordinamento dell’Ufficio del Pubblico Procuratore Afyonkarahisar. Nel suo comunicato stampa di giovedì sera, ha confermato otto morti e uno gravemente ferito. Questo bilancio rimane provvisorio.

Le autorità indicano che i servizi statali stanno lavorando insieme per stabilire le circostanze degli attacchi. Il movente e i possibili legami tra le vittime e i loro attaccanti non sono stati chiariti.

La prefettura non ha annunciato alcun arresto in questa dichiarazione. La ricerca continua nella provincia.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews