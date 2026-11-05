Attuazione cocleare: il programma pubblico inizia

Un primo bambino ha beneficiato del nuovo programma di gestione degli impianti cocleari ministeriali presso l’ospedale dell’Università americana di Beirut. Rakan Nassereddine lo visitò il 5 novembre. Annunciato il 27 ottobre, lo schema copre i bambini libanesi tra uno e sei anni e prevede una copertura dell’80% del costo dell’intervento, così come circa cinquanta sessioni successive. La prima operazione ora apre una fase di riabilitazione uditiva, guidata dal team medico.

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Il nuovo programma di gestione degli impianti cocleari è iniziato all’ospedale dell’American University di Beirut (AUBMC). Il Ministro della Salute, Rakan Nassereddine, ha visitato il primo bambino operato sotto il regime giovedì 5 novembre. La novità riguarda il finanziamento ministeriale, non un primo medico in Libano.

Il Ministro ha accolto favorevolmente il progresso dell’intervento e ha ricordato la copertura prevista: 80% del costo dell’operazione e circa cinquanta sessioni successive. Il programma mira ai bambini libanesi tra i sei anni.

Impianti cocleari: aiuti lanciati il 27 ottobre

Il ministero aveva annunciato l’acquisizione il 27 ottobre. Poi ha stimato il costo di una struttura a $22,000. L’annuncio includeva il dispositivo e le sessioni necessarie dopo la sua collocazione. Esso prevedeva l’esame delle domande da parte di un comitato scientifico composto da medici e accademici, secondo criteri medici.

L’aiuto non è quindi di aiuto generale. Il tasso annunciato è per la copertura ministeriale dell’intervento. I dettagli di ogni caso devono essere confermati con i team del programma.

L’operazione apre un percorso di riabilitazione

Il chirurgo che ha eseguito la procedura, anche presidente della Commissione nazionale di impianto cocleare, ha descritto i seguenti passi. La parte esterna del dispositivo dovrebbe essere impostata circa due settimane dopo l’operazione. Poi iniziare a sentire la riabilitazione con gli specialisti del discorso.

Pertanto, il posizionamento dell’impianto non segna la fine del trattamento. Le sessioni previste fanno parte del corso annunciato. Le prospettive delineate dal team medico per questo primo paziente non sono una garanzia di risultati per tutti i bambini.

Durante la sua visita, Rakan Nassereddine ha insistito per mantenere la cura essenziale nonostante le limitate risorse del ministero. Ha ringraziato gli ospedali universitari partner, che hanno accettato di fornire tale assistenza prima della soluzione delle loro affermazioni.

Il dipartimento non ha comunicato, in questa occasione, alcun numero totale di beneficiari già accettati o qualsiasi calendario per gli interventi futuri.

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