5 novembre: cadute di tecnologia, rimbalzi di petrolio

Wall Street subisce una forte correzione questo 5 novembre, soprattutto nella tecnologia, mentre il petrolio recupera terreno. Il nostro record giornaliero riunisce i prezzi temporali, i risultati di Qualcomm, AMD, Arm e BT, gli ultimi dati statunitensi sull’occupazione e la produttività, e la decisione della Banca d’Inghilterra. Tre infografici accompagnano l’analisi del reddito, del profitto e delle lacune di cassa. Il file esamina anche le conseguenze per le aziende libanesi e spiega i secondi effetti rotondi dell’inflazione.

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Giovedì 5 novembre, Wall Street subì una forte correzione, particolarmente marcata nella tecnologia, mentre la canna riprese parte del terreno perse il giorno precedente. Tuttavia, i risultati dei produttori di chip mostrano che c’è ancora una forte domanda nei data center. Questo divario tra l’attività industriale e i prezzi delle scorte è la forza trainante della nostra agenda economica serale. Un altro avvertimento: la Banca d’Inghilterra aumenta il suo tasso di politica al 4%, in un momento in cui l’aumento dei prezzi energetici minaccia di prolungare l’inflazione.

Questa edizione riunisce quotazioni disponibili prima delle ore 19.00 a Beirut, le ultime pubblicazioni economiche americane e i conti di quattro aziende. Poiché le sessioni non sono sincronizzate, le figure europee, asiatiche e americane non descrivono tutti lo stesso momento. Le ore di ciascun sondaggio sono indicate di seguito. I conti trimestrali sono utilizzati per esaminare le imprese; Solo loro non permettono che ogni movimento venga spiegato.

Fotografia di copertina: Libnanews archive, pubblicato nel giugno 2019 e utilizzato come illustrazione.

Borse di studio: Wall Street pick up, gaps widen

S&P 500: 7 476.87 (−2.75%) , tempo timbratura 18:27:32 a Beirut (16:27:32 UTC), prezzo ritardato.

, tempo timbratura 18:27:32 a Beirut (16:27:32 UTC), prezzo ritardato. Composito Nasdaq: 24 743.44 (−3,86%) , tempo timbratura 18:28:29 a Beirut (16:28:29 UTC), prezzo ritardato.

, tempo timbratura 18:28:29 a Beirut (16:28:29 UTC), prezzo ritardato. ACC 40: 8 205.37 punti (+0,34%) 18:43:15 UTC), registrato dopo la riunione continua, non presentato qui come chiusura finale.

18:43:15 UTC), registrato dopo la riunione continua, non presentato qui come chiusura finale. DAX: 26 327.90 punti (−0.42%) 18:28:28 UTC), prezzo ritardato.

18:28:28 UTC), prezzo ritardato. Nikkei 225:61 077.90 punti (−1.79%), ora timbro 08:30:01 a Beirut (06:30:01 UTC), fine sessione giapponese.

Variazioni dal riferimento del giorno precedente visualizzato dal fornitore. Timbratura del sito francese convertito da Parigi tempo a Beirut e UTC. I dati americani e tedeschi sono riportati come ritardati; Non costituiscono una fotografia simultanea o una recinzione di strada. Il record giapponese appartiene alla riunione già completata.

Modifiche dal riferimento del giorno precedente. I record del 5 novembre, raccolti alle 18:43 a Beirut; gli orari specifici per ogni flusso nel grafico e nel testo. Wall Street in sessione, flussi degli Stati Uniti e DAX posticipato, seduta giapponese finito. © Libnanews, Boursorama dati

Reuters collega parte delle venditepaure di supervisione più rigorosa dell’espansione dei centri di dati, dopo la sconfitta repubblicana nelle elezioni a medio termine. Gli investitori rivalutano così il possibile ritmo dei progetti AI. Questa reazione si concentra sulle condizioni di sviluppo future: non misura direttamente gli ordini già consegnati o i profitti fatti dalle aziende.

Il divario tra gli indici merita tanto attenzione quanto la loro direzione. Nasdaq concentra più aziende il cui valore si basa sui profitti a lungo termine previsti. Quando gli investitori rivalutano il rendimento richiesto o il prezzo che accettano di pagare per la crescita, questi valori possono essere regolati in modo particolarmente rapido. Tuttavia, un forte calo dell’indice non dimostra il crollo della domanda di intelligenza artificiale o il deterioramento equivalente di ogni azienda che lo compone.

CAC 40 e DAX hanno strutture diverse, con diversi pesi di industria, finanza, lusso o energia. Un confronto delle loro uniche variazioni non misura quindi direttamente la salute relativa delle economie francesi e tedesche. I gruppi elencati fanno anche una parte significativa delle loro vendite al di fuori del loro paese. Per interpretare la sessione, è necessario separare gli effetti dei settori, delle valute e delle notizie specifiche del business. Attribuire l’intero movimento a un singolo evento politico rimuoverebbe queste differenze.

La stessa cautela vale per Tokyo. La sessione asiatica era già finita al momento dell’accelerazione del declino americano osservato nelle nostre indagini. Il Nikkei non è quindi una reazione a questa fase di Wall Street. Questo divario è utile per la lettura del giorno successivo: l’apertura asiatica mostrerà come gli investitori nella regione assorbono i movimenti americani, e poi come i valori di esportazione rispondono alle valute e agli ordini previsti.

La domanda immediata è la misura e la durata del declino. Una correzione concentrata in poche grandi capitalizzazioni non ha lo stesso significato di un declino generale accompagnato da un rafforzamento del credito. La nostra fotografia serale non ci permette di concludere su questo secondo scenario. Dovremo esaminare la chiusura americana, la diffusione del movimento tra settori e la capacità del mercato di assorbire la nuova economia prevista venerdì.

Olio: il rimbalzo della giornata non cancella la caduta di mercoledì

Nella serie di riferimento pubblicata da BoursoramaBrentviene visualizzata97,37 dollari per barile (+2,91%)18:33:23 UTC a Beirut. TheSerie WTI, ICE WBS#$90.76 (+3.12%)al 1833:11 UTC (16:33:11). Entrambi i flussi sono ritardati. Poiché la scadenza precisa non viene visualizzata su queste pagine, questi livelli sono citati come serie indicativa, senza assimilarli ad un contratto di consegna specifico o calcolare un divario tra i contratti.

Il punto di confronto rimane la forte goccia del giorno precedente. Themercoledì 4 novembre insediamento segnalato da Xinhuaha posto il Brent per la consegna in gennaio a $94.62 per barile, in calo 8.67 per cento, e il WTI di dicembre ha valutato il Nymex a $88.12, in calo 8.29%. Questi contratti datati non devono essere confusi con una serie indicativa la cui data di scadenza non è specificata dal fornitore. Tuttavia, danno l’ordine di grandezza dello shock prima della seduta di giovedì.

Un movimento quotidiano positivo può quindi coesistere con un prezzo che è ancora molto più basso di prima della caduta. Conta aritmetica: dopo una diminuzione dell’8,67 per cento, ci vuole un aumento di circa 9,5 per cento per tornare al livello di partenza. Il calcolo riguarda il cambiamento dei prezzi, non una previsione. Semplicemente parlando di « olio superiore » senza specificare il periodo darebbe un’impressione fuorviante di completo inversione qui.

Per le aziende, il prezzo del barile è solo una parte della bolletta energetica. Rifinitura, trasporto, assicurazione, tasse e programma di acquisto anche determinare il costo pagato. A seconda della forma e della maturità delle sue coperture, una compagnia aerea non può immediatamente beneficiare di alcuna goccia nel petrolio grezzo. Un industriale può, d’altra parte, rimanere esposto all’elettricità o al gas mentre il petrolio si rilassa. I risultati di un gruppo di energia dipendono dalla sua attività: estrazione, raffinazione e distribuzione non reagiscono allo stesso modo.

Gli Stati Uniti forniscono un punto di riferimento fisico. Secondo i dati dell’IAE pubblicati il 4 novembre esegnalato da ReutersLe riserve di commercio lordo sono diminuite di 865.000 barili nella settimana si sono concluse dal 30 ottobre a 409,8 milioni. Le scorte distillate, che includono olio diesel e riscaldamento, sono diminuite da 3,6 milioni di barili a 99,3 milioni di barili. La benzina cadde da 222.000 barili a 209 milioni di barili.

Queste variazioni mostrano perché il monitoraggio del petrolio grezzo da solo è insufficiente. La pressione sul diesel può aumentare il trasporto stradale e alcune attività agricole, anche quando il barile di riferimento scende. Ma una diminuzione settimanale delle scorte non si rivela in isolamento una carenza: le importazioni, le esportazioni, il funzionamento delle raffinerie e la stagione alterano anche i volumi disponibili. La serie diventa più informativa quando è più vicino a diverse settimane e capacità di consegna.

Oro, monete e materie prime: distinguere il prezzo dal suo uso

L#♪$4,117.70 (+1,33 per cento)a 1843:17 UTC a Beirut (16:43:17 UTC). Questo è il riferimento per troy ounce, circa 31.1 grammi, e non il prezzo caricato per un pezzo o un gioiello. Per le monetetasso di riferimento pubblicato dalla BCE il 5 novembreè1 euro per 1.1224 dollari. Questo tasso di riferimento giornaliero non è né una quotazione immediata né un tasso di conversione bancaria.

Il prezzo dell’oro merita di essere letto con il dollaro e i tassi reali, vale a dire i rendimenti corretti dall’inflazione. Il metallo non paga il reddito. La relativa attrattiva cambia quindi con la remunerazione di altri beni, ma anche con la domanda di protezione e acquisti istituzionali. Una sessione in cui l’oro aumenta mentre le azioni cadono è compatibile con una ricerca di sicurezza; non dimostra che tutti gli acquirenti perseguono lo stesso obiettivo.

Per le materie prime industriali, il problema dei tempi è particolarmente concreto. L’indagine in rame disponibile durante la nostra collezione era ancora datata 4 novembre. Non è quindi presentato come corso di giovedì. Una vecchia figura può rimanere utile per seguire una tendenza, a condizione che mantiene la sua data. Diventa fuorviante quando viene collocato, senza preavviso, accanto alle citazioni aggiornate qualche minuto prima. Lo stesso vale per i prezzi agricoli e i mercati locali meno frequentemente documentati.

Imprese: l’AI accelera, ma non tutti i ricavi seguono

I risultati della sessione del 5 novembre disegnano un’economia digitale multi-velocità. I produttori più esposti ai data center beneficiano di un’elevata domanda di potenza di calcolo. Gli sbocchi pubblici generali rimangono molto meno promettenti. Per leggere queste pubblicazioni, due distinzioni diventano essenziali: tra reddito già raggiunto e obiettivi aziendali, e poi tra profitti contabili e indicatori adeguati. I conti Qualcomm, AMD e Arm misurano queste differenze. In Europa, BT illustra un’altra difficoltà: convertire la modernizzazione della rete in contanti disponibili.

Qualcomm, una diversificazione che deve ancora compensare gli smartphone

Pubblicato il 4 novembre, ilrisultati Qualcomm rilascio per il suo quarto trimestre fiscale, concluso il 27 settembre 2026mostra i ricavi contabili GAAP di $10.322 miliardi, in calo dell’8% anno su anno. Le vendite di telefoni intelligenti sono scese del 26% a $5.137 miliardi. L’auto è cresciuta dell’89% a 1.990 miliardi, ma il suo peso era ancora insufficiente per cancellare questo declino. I guadagni diluiti per azione sono $1.17 secondo gli standard GAAP, rispetto a $2.17 dopo le modifiche del gruppo.

Il confronto annuale richiede ulteriore cautela. L’utile netto GAAP per l’esercizio fiscale 2026 ha superato il 146 per cento a 13,628 miliardi di dollari, con un vantaggio fiscale di 5,7 miliardi di dollari relativo alla ripresa di una disposizione per l’ammortamento delle attività fiscali differite. I guadagni netti rettificati sono diminuiti del 15%. Questo contrasto vieta di presentare l’aumento del profitto contabile come un’accelerazione equivalente di attività. Allo stesso tempo, Qualcomm riafferma un obiettivo di $5 miliardi di entrate nei centri di dati per l’anno fiscale 2027: si tratta di una previsione, non vendite.

SecondoReuters, che ha intervistato il CEO Cristiano Amon, le prospettive per il prossimo trimestre non includono più vendite di pulci a Apple. L’agenzia nota anche che le vendite di smartphone rimangono al di sotto delle aspettative degli analisti. La questione industriale è quindi specifica: i nuovi mercati devono sostituire parte della base storica, anche prima di generare ulteriore crescita.

AMD e Arm: la richiesta di calcolo non esente dalla lettura dei dettagli

AMD ha il lato più dinamico del ciclo. Larisultati pubblicati il 3 novembre, per il trimestre concluso 26 settembre, ha pubblicato 13,377 miliardi di dollari in ricavi, in aumento del 45%. Il segmento dei data center ha raggiunto circa 8,5 miliardi, con un aumento del 97%. I guadagni diluiti per azione erano $1.46 in GAAP e $2.09 in dati regolati. Per il quarto trimestre, la gestione mira a circa 17 miliardi di dollari di fatturato, con un margine di cambio del 3%.

Questa forza non è uniforme: i ricavi del videogioco cadono del 40% a $773 milioni. La lettura economica è quindi dovuta alla composizione delle vendite. Gli ordini per le infrastrutture di calcolo possono disegnare un gruppo molto fortemente senza segnalare un recupero generale negli acquisti di computer. L’obiettivo del prossimo trimestre dipenderà anche dall’aumento della produzione annunciato da AMD; una prospettiva non è ancora una consegna.

Il British Arm, i cui conti sono presentati in dollari, fornisce una sfumatura complementare. Lapubblicazione del 4 novembreper il secondo trimestre dell’esercizio 2027, concluso il 30 settembre 2026. I ricavi sono aumentati del 27 per cento a 1,443 miliardi di dollari. Ma le licenze e altri ricavi sono in aumento del 50%, rispetto all’8% per le royalties. Il profitto per azione è $0.12 in GAAP, rispetto a $0.52 in dati regolati. La gestione prevede $1.54 miliardi di ricavi nel trimestre successivo, fino a $50 milioni.

Queste due fonti di reddito non dicono esattamente la stessa cosa. Le licenze includono l’accesso alla tecnologia; le tasse sono collegate ai chip commercializzati.Reuters evidenziail primo supera le stime, mentre il secondo è inferiore. Una grande pubblicazione generale può quindi coesistere con un più lento aumento del reddito alle fiches consegnate. Arm afferma inoltre che la dimensione e la tempistica di alcuni contratti influenzano i ricavi delle licenze.

BT, profitti ma contanti sotto pressione

Therisultati semestrali pubblicati da BT il 5 novembreoffrire un contrappunto europeo. Nei sei mesi terminati il 30 settembre, le attività hanno continuato a generare 8.753 miliardi di sterline di fatturato e 1.0071 miliardi di profitto prima dell’imposta, quest’ultimo in aumento del 12 %. L’EBITDA rettificato, a 4.097 miliardi di sterline, guadagna solo l’1%. Il flusso di cassa standardizzato è sceso a Pound236 milioni, in calo del 59 per cento, dovuto in particolare ai movimenti dei requisiti di capitale di lavoro.

Tuttavia, BT mantiene il suo obiettivo di circa 2 miliardi di sterline di flusso di cassa normalizzato per l’anno fiscale 2027, escludendo gli effetti dell’acquisizione di TalkTalk. Il divario tra prestazione semestrale e obiettivo annuale rimarrà quindi centrale. Il raggiungimento di questo obiettivo implica un forte miglioramento nella seconda metà dell’anno. Questo flusso è di per sé un indicatore standard, la cui portata esclude alcuni sbocchi, compresa la ristrutturazione. La crescita dei guadagni preimpostati non è quindi sufficiente a descrivere la capacità di finanziamento del gruppo.

BT: guadagni prima dell’imposta e flussi disponibili standardizzati, semestri si sono conclusi 30 settembre 2025 e 2026. Confronto 2025 in pensione. © Libnanews, BT data

Perché una buona attività può accompagnare una brutta sessione

Le pubblicazioni dei gruppi tecnologici invitano tre domande ad essere distinte. La prima riguarda la domanda reale: i clienti acquistano più capacità di calcolo? Le vendite in AMD forniscono una risposta positiva sul suo perimetro. La seconda riguarda la redditività: quanto rimane dopo i costi di produzione, ricerca e commercializzazione? Il terzo è un mercato azionario: quale prezzo paga oggi l’investitore per questi redditi e per quelli che spera per domani? Una risposta favorevole al primo non garantisce gli altri due.

Il passaggio dall’investimento alla redditività riguarda l’intera catena AI. I produttori possono registrare le loro vendite prima che gli operatori del data center abbiano dimostrato la piena prestazione della loro attrezzatura. Le società di utenti devono quindi convertire queste capacità in risparmi, nuovi servizi o ricavi aggiuntivi. Ogni link segue il proprio calendario. Aggiungendo annunci di investimento come se rappresentassero molti benefici futuri potrebbero confondere la spesa reciproca con le entrate dell’altro, senza misurare il profitto netto di ogni link.

BT ricorda, in un altro settore, che il profitto e il denaro disponibili non sempre progrediscono insieme. Una vendita registrata non è necessariamente incassata immediatamente. Gli investimenti e le scadenze di pagamento possono assorbire denaro mentre il risultato migliora. Per un’azienda che modernizza una rete o costruisce un’infrastruttura digitale, l’analisi deve quindi concentrarsi sul finanziamento del programma, la sua durata e i ricavi effettivamente generati, al di là del profitto annunciato.

Tassi e occupazione: segnali economici che non raccontano la stessa storia

TheLa Banca d’Inghilterra ha aumentato il suo tasso di politica giovedì dal 3,75% al 4%. Otto membri hanno scelto questo aumento di un quarto di punto; il nono ha voluto un punto mezzo. L’istituzione nota un tasso di inflazione del 3,5% in settembre e prevede che potrebbe avvicinarsi al 5% entro la metà del 2027. Quest’ultima figura è una proiezione, non un tasso già osservato. L’energia rimane al centro delle sue preoccupazioni, anche se mostra ancora pochi segni di una continua diffusione dello shock ai salari e ai prezzi.

Per le famiglie e le imprese britanniche, si sta gradualmente aumentando il tasso. Esso cambia il costo di nuovi prestiti e alcuni rifinanziamenti, ma non necessariamente tutti i pagamenti mensili il giorno successivo. Per i mercati internazionali, la decisione ricorda soprattutto che un recente riflusso di petrolio non è sufficiente per rimuovere le pressioni di prezzo accumulate. Le banche centrali dovrebbero valutare la persistenza dello shock e le sue conseguenze sul comportamento, piuttosto che seguire ogni cambiamento quotidiano nel barile.

Negli Stati Unitidomande di indennità di disoccupazione iniziale pubblicate giovedìper la settimana si è conclusa il 31 ottobre, 189,000 in meno rispetto alla figura riveduta per la settimana precedente. La media di quattro settimane era 194,750. Le richieste in corso riguardano un’altra settimana: ammontano a 1,718 milioni per il 24 ottobre. La miscelazione di queste due date o l’assimilazione di questo totale al numero nazionale di disoccupati porterebbe a una cattiva lettura.

Le basse applicazioni iniziali indicano poche nuove ridondanze coperte da questo schema. Essi non forniscono informazioni dirette sulla facilità di trovare un lavoro, creazione di posti di lavoro o persone che rimangono al di fuori del sistema di compensazione. Il rapporto mensile previsto il venerdì fornirà quindi ulteriori informazioni. In particolare, essa contribuirà a colmare il divario tra occupazione, reddito e partecipazione al mercato del lavoro.

Un’altra pubblicazione di giovedì merita di essere avvicinata all’IA senza assegnare i suoi risultati troppo rapidamente. SecondoUfficio di statistica del lavoroLa produttività nel settore commerciale non agricolo statunitense è cresciuta del 3,6% nel terzo trimestre ad un tasso annuo, in una stima preliminare. Nel corso di un anno, l’aumento è del 2,1%. I costi unitari del lavoro diminuiscono dello 0,7% ad un tasso trimestrale annuo, ma sono ancora in aumento del 2,4% all’anno. Questi indicatori aggregati non consentono di isolare il contributo dell’intelligenza artificiale.

Stati Uniti, settore commerciale non agricolo: previsione preliminare del terzo trimestre 2026. Variazioni trimestrali annuali, non variazioni annue. © Libnanews, dati BLS

In Libano, i prezzi dell’energia e l’accesso alla finanza restano legati

Per un’economia di importazione, una riduzione sostenibile del petrolio può facilitare i pagamenti esterni necessari per acquistare energia. In Libano, il suo effetto sulle famiglie dipende anche dalle modalità di distribuzione, dalla produzione di elettricità disponibile e dagli acquisti di carburante. Una sessione di mercato unico non consente di quantificare l’economia futura. L’importo effettivamente pagato varia con i volumi importati, quando sono acquistati e i costi che aggiungono al prodotto stesso.

La moneta di fatturazione crea un secondo canale. Una società le cui vendite sono incassate in una valuta e le forniture pagate in un’altra può vedere il suo cambiamento di margine senza cambiare i suoi volumi. L’apprezzamento dell’euro contro il dollaro, ad esempio, aumenta in dollari una fattura europea denominata in euro, tutte le altre cose sono uguali. La direzione inversa può alleggerire questa fattura. I contratti e le scadenze di pagamento devono essere esaminati prima che una variazione del tasso di cambio diventi un guadagno o una perdita.

Il finanziamento è un ostacolo distinto. Theannunciato lo spostamento americano del governatore Karim Said, in programma a novembre, comprenderà scambi con il Tesoro e il FMI. Continuano le consultazioni sulle ristrutturazioni bancarie e sui depositi. Nessun accordo finale o programma di rimborso è stato annunciato nel verbale dell’incontro con il presidente Joseph Aoun. Un incontro internazionale non può quindi essere considerato come un finanziamento già ottenuto.

Per le imprese locali, il risultato concreto previsto del consolidamento bancario sarebbe più prevedibile l’accesso ai pagamenti e al credito. Ciò richiede bilanci credibili, allocazione trasparente delle perdite e delle istituzioni valide. Non può basarsi unicamente su un miglioramento del discorso. Fino a quando le risorse disponibili e le condizioni di finanziamento rimangono incerte, un progetto di carta economico può essere ritardato a causa di una mancanza di flusso di cassa. I movimenti delle grandi borse non sintetizzano questo vincolo libanese.

Il concetto della giornata: i secondi effetti rotondi dell’inflazione

Un aumento del petrolio aumenta direttamente il prezzo di alcuni combustibili. E’ il primo effetto. Può quindi aumentare il costo di trasporto di un prodotto, riscaldare un commercio o l’elettricità richiesto da una fabbrica. Le aziende poi arbitrare tra aumentare i loro prezzi, ridurre il loro margine o limitare altre spese. Questi sono, in primo luogo, gli effetti indiretti dei prezzi energetici più elevati, con tempi e intensità differenti a seconda delle attività.

Le banche centrali controllano principalmente il rischio che questa diffusione diventi persistente. Se tutti anticipano aumenti sostenibili, i negoziati salariali e le decisioni sui prezzi possono integrare questa aspettativa. Gli effetti secondari si riferiscono a questi effetti più ampi sui salari e sui prezzi, che possono mantenere l’inflazione dopo lo shock iniziale. Il loro aspetto non è automatico. Dipende in particolare dai meccanismi di concorrenza, domanda, margini e indicizzazione.

La produttività cambia anche l’equazione. Quando un dipendente produce più all’ora, un aumento dei guadagni può essere assorbito senza un aumento equivalente del costo per unità prodotta. È per questo che la lettura dei salari si avvicina a quella della produttività. Un aumento salariale non significa meccanicamente che i prezzi dovranno aumentare tanto.

Il concetto di oggi è importante perché spiega la differenza tra un prezzo del petrolio in calo e una banca centrale che sta ancora aumentando il suo tasso. L’istituzione cerca di giudicare la durata dello shock e la sua futura diffusione. Il suo strumento rimane imperfetto: un tasso superiore non produce olio aggiuntivo. Essa colpisce principalmente il credito, la domanda e le aspettative, con il rischio di rallentare l’attività. La questione è se questo costo è necessario per evitare che l’inflazione venga impostata.

Venerdì: la riunione di lavoro americana

Thecalendario ufficiale americanoprevede la pubblicazione del rapporto sull’occupazione venerdì 6 novembre, alle ore 20.30 a New York, alle ore 15.30 a Beirut. La creazione di posti di lavoro, i salari e le revisioni nei mesi precedenti dovranno essere letti insieme. Una figura isolata può essere spettacolare senza cambiare la tendenza da sola.

Fino ad allora, la chiusura di Wall Street darà la misura finale della correzione di giovedì. Per energia, sarà necessario verificare se il barile rimbalza oltre la sessione. E per le aziende tecnologiche, la distinzione rimarrà la stessa: la crescita del mercato, i profitti realizzati e il prezzo pagato sulla borsa sono tre oggetti diversi. Portarli insieme in una sola formula entusiasta o allarmante perderebbe molte informazioni.

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