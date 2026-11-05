EDL annuncia 28 milioni di dollari in contanti

EDL ha annunciato che aveva incassato 28 milioni di dollari dopo la sua decisione di tagliare il potere a male pagare le agenzie pubbliche. Nassib Nasr menziona anche $298 milioni a causa della fondazione. Questo primo bilancio dà una cifra agli impegni di pagamento riportati dall’inizio della campagna il 2 novembre. Il comunicato non dettaglia i pagamenti per amministrazione o il calcolo dell’importo dei crediti. Uno studio tariffario è in corso, senza nuove tariffe annunciate.

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Electricité du Liban (EDL) ha annunciato che aveva incassato 28 milioni di dollari attraverso la sua decisione di tagliare il potere agli enti pubblici che non pagano le loro bollette. Il suo presidente, Nassib Nasr, ha presentato questo primo risultato giovedì 5 novembre, in un incontro con gli organismi economici di Beirut. L’importo totale dovuto all’istituzione era pari a $298 milioni.

Queste figure si riflettono nei minuti dell’incontro, presieduto da Mohammad Choir. Esse costituiscono un bilancio dichiarato dalla gestione dell’ELD, senza ripartizione dei pagamenti da parte dell’amministrazione o dei dettagli dei periodi interessati.

EDL: riceve dopo le promesse

L’importo annunciato porta un nuovo elemento alla campagna di recupero lanciata il 2 novembre. Finora, l’EDD ha segnalato principalmente contatti e impegni da pagare dalle amministrazioni interessate. Al 4 novembre non è stato presentato alcun bilancio consolidato degli importi effettivamente ricevuti nei dati disponibili.

La distinzione conta. Una promessa di insediamento non porta soldi nelle caisse. I 28 milioni di dollari annunciati il giovedì sono presentati come entrate immediate. Tuttavia, il comunicato stampa non specifica se i $298 milioni in crediti sono calcolati prima o dopo queste ricevute. Non consente quindi che il saldo rimanente sia determinato dalla sottrazione.

Nassib Nasr ha detto che i tagli avrebbero bersagliato tutti i cattivi, senza eccezione. Le agenzie economiche hanno sostenuto questo approccio, così come la lotta contro le connessioni illegali.

Il prezzo rimane in considerazione

Il Presidente della EDL ha anche annunciato il lancio del lavoro tariffario, con un meccanismo per monitorare i cambiamenti dei prezzi del petrolio. Questo è uno studio, non una nuova scala. Ha anche sottolineato la mancanza di decine di migliaia di metri necessari per la fatturazione.

La campagna comprende agenzie governative, istituzioni pubbliche e comuni. Il monitoraggio degli insediamenti deve anche tener conto delle vecchie e più recenti fatture in diverse condizioni monetarie. Un importo complessivo non è sufficiente per identificare i debiti di ogni organizzazione.

I dettagli dei pagamenti e la loro allocazione a fatture non retribuite rimangono da pubblicare per misurare la portata del recupero annunciato.

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