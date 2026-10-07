Qlayaat: il primo calendario è già scivolato, e Novembre diventa il vero test di riapertura

La riapertura commerciale dell’aeroporto di Qlayaat è stata prevista per ottobre, ma il primo calendario è scivolato. Nawaf Salam ora fissa novembre come nuovo obiettivo. La pista ha già ospitato gli aerei, mentre la sicurezza, il quadro giuridico, le operazioni e la logistica rimangono al centro delle preparazioni finali prima dei primi voli commerciali.

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Ottobre doveva essere il mese di riavvio; Non lo sara’

Il 7 ottobre, Nawaf Salam ha fissato un nuovo obiettivo: i voli commerciali devono partire dall’aeroporto René Moawad di Qlayaat nel mese di novembre. Questo annuncio assume un’altra dimensione quando viene posto nella linea temporale degli ultimi mesi. Il 6 giugno il governo ha annunciato la riapertura del sito presentando il progetto come decisione politica, nazionale e di sviluppo. Il mese di ottobre è stato quindi selezionato per l’inizio dell’attività. I lavori di aggiornamento sono proseguiti durante l’estate e gli aerei sono atterrati sulla pista per verificare la disponibilità. Nel mese di agosto, un primo velivolo dalla società per operare l’aeroporto anche atterrato a Qlayaat, una fase preparatoria per la parziale start-up civile che era ancora previsto in ottobre. Questo calendario non è stato mantenuto.

Il ritardo non è spiegato da un problema di pista. Il Ministro dei Lavori Pubblici e dei Trasporti Fayez Rasamny ha identificato due categorie rimanenti di file: la sicurezza e le componenti legali. Ha anche descritto un follow-up settimanale che coinvolge amministrazioni, servizi di sicurezza e agenzie pertinenti, con verifica di dimensioni legali, tecniche, operative e logistiche. Il 6 ottobre, ha rifiutato di fissare una data esatta e ha indicato solo che intende iniziare prima della fine dell’anno, insistendo che l’aeroporto non sarebbe stato aperto fino a quando non era completamente pronto, in particolare in termini di sicurezza e logistica. Ventiquattro ore dopo, Salam ha stretto questo calendario annunciando novembre. Il caso è quindi cambiato in cima all’esecutivo.

L’incontro del 7 ottobre mostra ciò che rimane veramente da bloccare

La composizione dell’incontro presieduto da Salam è molto più istruttiva di una formula generale sullo sviluppo di Akkar. Intorno al tavolo c’erano Rasamny, il presidente dell’autorità di regolamentazione dell’aviazione civile Mohammad Aziz, il suo membro Rabih El Khatib, il consigliere del ministro Hadi Moussa, il capo della sicurezza aeroportuale Fadi Kfoury, il presidente e direttore generale dell’aeroporto internazionale di Beirut Mohammad Choucair, il direttore generale delle strade e degli edifici Pierre Maalouf, così come Ziad El Mouna, collegato ad altri funzionari operativi. In altre parole, gli attori presenti corrispondono proprio alle questioni che ancora hanno impedito l’apertura: regolamento, legge, sicurezza, funzionamento, infrastrutture e logistica.

Questa non è stata la prima volta che questi funzionari sono stati riuniti intorno al caso. L’11 settembre, la commissione parlamentare per i lavori pubblici aveva ascoltato Rasamny, rappresentante della Corte dei conti, Mohammad Aziz, Pierre Maalouf, presidente del consiglio di amministrazione della società operativa Qlayaat, Ziad El Mouna, e del suo amministratore delegato, Elie Sfeir, tra gli altri. La presenza della Corte dei conti è particolarmente interessante perché conferma che il caso non è limitato alla conformità aeronautica: la forma giuridica e finanziaria dell’operazione è una delle questioni seguite. Il 7 ottobre, quando Salam ha parlato di una « fase finale », non ha descritto una semplice fine del progetto. Descrive la chiusura simultanea di diversi file amministrativi che hanno già spostato il primo calendario.

Esiste già una società operativa, che cambia la natura del progetto

Uno degli elementi mancanti da una lettura superficiale del file è l’esistenza di una società operativa identificata. A partire da settembre, Ziad El Mouna è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione e Elie Sfeir come Amministratore Delegato. L’atterraggio in agosto di un primo velivolo di questa società mostra anche che il progetto era andato oltre lo stadio di intenzioni. Ciò non significa che una rete commerciale regolare era pronta per iniziare: le fonti disponibili non elencano ancora le compagnie aeree che venderanno biglietti, destinazioni o frequenze. Ma lo sfruttamento non è più solo un progetto che l’amministrazione cercherà di affidare un giorno ad un operatore.

Le discussioni precedenti sul modello economico del sito mostrano anche che lo sfruttamento privato è stato visto come un elemento centrale. Un dossier di maggio si riferiva ad una formula per cui un operatore avrebbe operato per quattro anni, con una quota del 10% delle entrate annuali dello Stato, nonché delle responsabilità di manutenzione e di aeromobili. Questo schema deve essere gestito con cautela: gli elementi trovati non permettono di affermare che questa formula precisa è oggi il contratto finale in vigore, né che tutti i suoi parametri siano stati conservati. Tuttavia, rivela il tipo di assemblea studiata durante l’anno e spiega perché aspetti di controllo legale, finanziario e pubblico rimangono decisivi prima dell’apertura.

Il punto di blocco non è più « possiamo atterrare un aereo? »

Le prove estive hanno già spostato il problema. Aircraft usò la pista e il primo aereo operativo atterrato in agosto. Il problema non è quindi più che un dispositivo possa atterrare fisicamente in Qlayaat. Un aeroporto commerciale deve essere in grado di fornire l’intera rotazione: arrivo, sicurezza, gestione di passeggeri e bagagli, operazioni di terra, coordinamento con il controllo e la partenza dell’aviazione civile. Era questa catena che Rasamny ha designato quando ha parlato dei requisiti tecnici, operativi e logistici che devono ancora essere completati.

La differenza spiega la differenza tra l’immagine di una pista pronta e l’assenza di voli programmati. Un’infrastruttura può passare un atterraggio di prova pur non avendo ancora tutti i permessi o le procedure necessarie per il funzionamento commerciale quotidiano. Il governo sembra aver scelto di non aprire simbolicamente il sito prima di chiudere questi file. Questa decisione è coerente con la frase ripetuta da Salam il 7 ottobre: nessuna accelerazione deve essere effettuata a costo degli standard tecnici e di sicurezza. Tuttavia, rende la scadenza di novembre molto più esigente, dal momento che il primo obiettivo di ottobre non è stato soddisfatto per questi motivi.

La sicurezza non è un dettaglio aggiunto all’ultimo momento

La presenza di Fadi Kfoury nel dispositivo prep conferma che la sicurezza aeroportuale è una delle ultime serrature. Rasamny aveva esplicitamente citato il giorno precedente come una delle aree in cui la piena disponibilità doveva essere verificata. Non si tratta solo di mettere agenti in un terminale. L’apertura di un aeroporto civile significa che le responsabilità di controllo sono definite, l’accesso è assicurato e le procedure sono compatibili con gli standard di trasporto aereo. Il corpo non fornisce dettagli del personale, delle attrezzature o delle procedure di controllo già installate; Inventare loro darebbe una falsa impressione di accuratezza.

Il contesto libanese dà a questo problema un peso aggiuntivo. Uno degli argomenti storici dei difensori di Qlayaat è proprio la necessità di avere un aeroporto di ritiro se l’attività di Beirut è interrotta. Jamal Khodr, presidente del comitato civile per lo sviluppo e il funzionamento di Qlayaat, ha difeso questa logica di continuità del trasporto aereo in maggio. Un aeroporto progettato come soluzione di emergenza deve essere in grado di operare in circostanze difficili, non solo durante un’apertura. La robustezza del suo sistema di sicurezza è quindi parte della sua ragion d’être.

Qlayaat è ufficialmente presentato come complemento a Beirut, non come rivale

Un ulteriore chiarimento può essere visto dalle dichiarazioni dell’anno. Mohammad El Hout, presidente della società nazionale, ha accolto con favore il lancio del progetto affermando che Qlayaat era un’aggiunta al trasporto aereo libanese e non ha partecipato con l’aeroporto di Beirut. Questa distinzione illumina il modello ricercato. Lo Stato non sembra pianificare un trasferimento del traffico principale da Beirut a Nord. Si cerca di aggiungere una piattaforma in grado di soddisfare diverse esigenze e fornire ridondanza al sistema aereo.

Questa complementarità può assumere diverse forme, ma non tutte sono ancora confermate. Un dossier di agosto ha fatto riferimento in particolare allo studio dell’uso di Qlayaat per accogliere e trasportare i viaggiatori siriani, nell’ambito di una possibile riorganizzazione dei flussi tra Libano e Siria. Questa era un’opzione di studio, non una linea commerciale annunciato. La differenza è importante. Il potenziale di Qlayaat è reale, ma il corpus ancora non permette di pubblicare un elenco di destinazioni come se fosse deciso. Il governo ha oggi un calendario di apertura; non ha ancora reso pubblico il programma commerciale che darà il suo contenuto a questa apertura.

Il progetto è legato ad un piano molto più ampio per il Nord

Salam non presenta Qlayaat come infrastruttura isolata. In un intervento di settembre, lo mise in una visione più ampia per il Nord e Akkar compreso lo sviluppo del porto di Tripoli, il progetto ferroviario, l’attivazione della zona economica speciale e il ruolo del complesso Rachid Karami. Questa articolazione è più sostanziale della formula generale del « equilibrio regionale ». Indica che il governo sta cercando di creare diversi punti di connettività nel nord del paese: aria, mare, terra ed economico. Il progetto portuale di Tripoli e la recente integrazione dei porti libanesi in una rete legata al corridoio India-Middle East-Europe rafforzano ulteriormente questa logica.

Il successo di Qlayaat dipenderà quindi in parte dalla sua capacità di entrare in questo set. Un aeroporto con pochi voli rimarrà attrezzature locali. Un aeroporto legato alla logistica, alle esigenze economiche di Tripoli e Akkar può avere un effetto diverso. Ancora una volta, le cifre mancano: il corpus non fornisce uno studio aggiornato sul numero di posti di lavoro, traffico previsto o ricavi. Il modo giusto per affrontare il caso non è quello di fare queste proiezioni, ma di vedere che il governo ha già definito l’architettura politica in cui vuole registrare l’aeroporto.

Il file ha anche una storia di promesse, che spiega la diffidenza locale

Qlayaat non nacque nel 2026. Il sito è stato inaugurato nel 1949 e il suo ritorno ad un servizio civile regolare è stato rivendicato per anni. Talal El Merhebi ha ricordato in giugno che il progetto era già una delle priorità di Rafic Hariri e ha ritenuto che l’aeroporto avesse lo spazio e la capacità di offrire servizi paragonabili a quelli di Beirut. Jamal Khodr, da parte sua, ha sottolineato che il recupero potrebbe sostenere il turismo, i trasporti, i servizi e l’esportazione di prodotti agricoli. Queste dichiarazioni sono quelle dei sostenitori del progetto; Esprimono aspettative, non risultati già raggiunti.

Ancora più interessante è la loro preoccupazione per la governance. Khodr aveva esplicitamente richiesto un piano trasparente e un’offerta internazionale basata su un modello di partnership con il settore privato. Questa richiesta dimostra che il dibattito locale non riguarda solo l’apertura. Esso copre il modo in cui l’aeroporto sarà gestito, la trasparenza dell’installazione e la quota di ricavi per lo Stato. La successiva presenza della Corte dei conti nelle riunioni parlamentari conferma che questa questione non è un accessorio. Per un progetto a lungo termine, la qualità del contratto operativo pesa quasi quanto la data del primo volo.

Il passaggio da ottobre a novembre diventa ora un indicatore politico

Il nuovo impegno di Salam deve essere letto alla luce di questo primo ritardo. Nel mese di giugno, ottobre era l’orizzonte iniziale. Il 6 ottobre, Rasamny ha spiegato ulteriormente che non poteva dare una data esatta prima della piena disponibilità e stava semplicemente mirando a un’apertura prima della fine dell’anno. Il 7 ottobre il Primo Ministro ha annunciato voli commerciali per il mese successivo. Questa non è una semplice ripetizione. Salam stringe la finestra e trasforma novembre in una scadenza politica.

Se l’aeroporto si apre effettivamente a novembre, il governo sarà in grado di sostenere che il rinvio di ottobre è stata la chiusura di file di sicurezza e legali, non uno stallo. Se Novembre passa senza voli commerciali, sarà necessario identificare la serratura rimanente: certificazione, sicurezza, contratto operativo, logistica o mancanza di offerta commerciale. Questa distinzione sarà essenziale per giudicare il progetto. Un ulteriore ritardo senza una precisa spiegazione porterebbe indietro la storia degli annunci non seguiti con effetto che ha accompagnato Qlayaat per anni.

Il primo volo non sarà sufficiente: si dovrà guardare chi vola, dove e secondo quale modello

Il governo può ora tenere un’inaugurazione. La questione economica inizia dopo. Un volo di una volta non dimostra che un aeroporto ha un modello sostenibile. Le informazioni ancora mancanti sono proprio le informazioni che le consentiranno di valutare: identità aziendale, destinazioni, frequenza, politica dei prezzi, condizioni concesse agli operatori e articolazioni con Beirut. Le fonti disponibili al 7 ottobre non forniscono queste risposte. È la loro assenza, non debolezza editoriale, che deve apparire nell’articolo.

Il file Qlayaat è quindi più avanzato di una lettura limitata dell’annuncio del giorno suggerisce, ma meno completo della formula « flights il mese prossimo » suggerisce. Esiste una società operativa, i dispositivi hanno testato il sito, il primo calendario è scivolato, i comitati parlamentari hanno esaminato l’assemblea e i dirigenti di sicurezza, regolazione e funzionamento stanno ora lavorando nella stessa sequenza. Novembre sarà il momento in cui queste parti dovranno finalmente produrre un vero servizio commerciale. Solo allora Qlayaat cesserà di essere un progetto di sviluppo ricorrente per diventare un aeroporto utilizzato dai viaggiatori.

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