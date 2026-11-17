Un funzionario della provincia iraniana di Hormozgan attribuiva attacchi a diversi punti nella zona di Qeshm all’esercito americano martedì 17 novembre 2026. Ahmad Nafisi afferma che le aree residenziali e commerciali, così come le infrastrutture vitali e di servizio, non hanno subito danni. Secondo lui, il salvataggio è in uno stato di massima allerta. Le dichiarazioni consultate non specificano gli obiettivi o l’impatto umano. L’assegnazione agli Stati Uniti non è confermata da una dichiarazione degli Stati Uniti verificata.

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Un funzionario della provincia iraniana di Hormozgan attribuito agli attacchi dell’esercito americano su diversi punti nella zona dell’isola di Qeshm martedì 17 novembre 2026. Ahmad Nafisi assicura che le infrastrutture e i servizi vitali dell’isola non siano stati danneggiati. Questa allocazione non è confermata da una dichiarazione statunitense verificata.

Le autorità locali affermano la situazione sotto controllo

Ahmad Nafisi, vicegovernatore per gli affari politici, di sicurezza e sociali di Hormozgan, ha detto che gli attacchi non hanno causato danni alle aree residenziali e commerciali o alle infrastrutture vitali e di servizio.

Il funzionario ha aggiunto che la situazione in Qeshm era sotto controllo. Secondo lui, tutti i servizi di soccorso, i servizi pubblici e le autorità esecutive dell’isola sono in uno stato di massima allerta. Ha chiesto agli abitanti di seguire le informazioni diffuse dalle autorità ufficiali.

Obiettivi e risultati umani non sono specificati

Le dichiarazioni consultate non specificano i siti di destinazione o i mezzi utilizzati. Non danno una valutazione umana e non consentono danni alle installazioni militari. L’assenza di danno annunciato dalla persona responsabile riguarda le categorie di edifici e infrastrutture che cita.

Qeshm si trova nello Stretto di Ormuz, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. In questa fase, la responsabilità americana di questo episodio rimane un’accusa delle autorità locali iraniana.

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