Il Programma Alimentare Mondiale annuncia una riduzione della distribuzione dei pasti caldi a Gaza, che viene ora fornito ogni giorno per mancanza di finanziamento. Anche i pacchetti alimentari e gli aiuti monetari sono ridotti. Questo annuncio viene dopo gli avvertimenti sanitari relativi alle piogge, già elaborate da Libnanews. Esso mette i fondi di soccorso e l’accesso alle famiglie sfollate in prima linea. L’articolo distingue le esigenze alimentari del WFP in Palestina dalle esigenze abitative dell’IOM.

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Martedì 17 novembre 2026, il Programma Alimentare Mondiale ha riferito che i pasti caldi sono stati distribuiti solo ogni giorno a Gaza per mancanza di finanziamenti. Anche i pacchi alimentari e gli aiuti monetari sono stati ridotti, mentre le piogge sono rifugio dannoso e le riserve delle famiglie sfollate.

Riduzione degli aiuti per l’ingresso invernale

In un comunicato congiunto con l’Organizzazione Internazionale per la Migrazione, il WFP avverte che il progresso alimentare rimane fragile e dipendente dal sollievo. Si stima che la sua mancanza di finanziamento per i prossimi sei mesi a 436 milioni di dollari per aiutare due milioni di persone in Palestina. Questo importo non è quindi limitato a Gaza.

IOM sostiene $173 milioni per i rifugi, più $9 milioni per migliorare i siti, compreso il drenaggio. Le agenzie descrivono anche restrizioni di accesso e ritardi per pompe, carburante e attrezzature invernali.

Dopo l’avviso di salute, il problema delle distribuzioni

Libnanews aveva trattato il 14 novembreallerta dell’OMS sulle infezioni respiratorie e danni alla pioggia. L’annuncio della giornata porta un elemento distinto: l’efficace riduzione delle distribuzioni alimentari. I bisogni non sono limitati alla sostituzione della tenda; le famiglie devono anche essere in grado di mantenere il cibo e preparare i pasti.

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