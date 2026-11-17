Martedì 17 novembre 2026, il Programma Alimentare Mondiale ha riferito che i pasti caldi sono stati distribuiti solo ogni giorno a Gaza per mancanza di finanziamenti. Anche i pacchi alimentari e gli aiuti monetari sono stati ridotti, mentre le piogge sono rifugio dannoso e le riserve delle famiglie sfollate.
Riduzione degli aiuti per l’ingresso invernale
In un comunicato congiunto con l’Organizzazione Internazionale per la Migrazione, il WFP avverte che il progresso alimentare rimane fragile e dipendente dal sollievo. Si stima che la sua mancanza di finanziamento per i prossimi sei mesi a 436 milioni di dollari per aiutare due milioni di persone in Palestina. Questo importo non è quindi limitato a Gaza.
IOM sostiene $173 milioni per i rifugi, più $9 milioni per migliorare i siti, compreso il drenaggio. Le agenzie descrivono anche restrizioni di accesso e ritardi per pompe, carburante e attrezzature invernali.
Dopo l’avviso di salute, il problema delle distribuzioni
Libnanews aveva trattato il 14 novembreallerta dell’OMS sulle infezioni respiratorie e danni alla pioggia. L’annuncio della giornata porta un elemento distinto: l’efficace riduzione delle distribuzioni alimentari. I bisogni non sono limitati alla sostituzione della tenda; le famiglie devono anche essere in grado di mantenere il cibo e preparare i pasti.
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