Un marinaio indiano rimane scomparso dopo l’attacco alla petroliera Tara Gas nello Stretto di Ormuz. Il Ministero degli Affari Esteri indiano ha riferito il 17 novembre che 21 cittadini erano stati evacuati a Khasab e che due feriti erano stati ricoverati in ospedale. Oman annuncia 24 persone evacuate in totale. La nave, sotto bandiera panamense, aveva 25 membri dell’equipaggio, tra cui 24 indiani. Questo aggiornamento sostituisce i primi annunci che tutti i marinai erano sicuri e sonori. La ricerca continua.

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Un marinaio indiano rimane scomparso e altri due sono stati ricoverati dopo l’attacco della petroliera del gas Tara Gas nello Stretto di Ormuz, secondo il rapporto rilasciato martedì 17 novembre 2026 dal Ministero degli Esteri indiano. Oman ha annunciato che aveva evacuato 24 membri dell’equipaggio dalla bandiera panamense.

La ricerca continua da Oman

Sul lato indiano, 21 nazionali evacuati a Khasab sulla terra, due feriti ammessi all’ospedale e uno mancante, su 24 indiani a bordo. L’Ambasciata dell’India a Oman sta monitorando le operazioni di ricerca e soccorso con le autorità Omani.

L’Omani Maritime Security Centre ha annunciato l’evacuazione di 24 persone da Tara Gas dopo un incendio a circa due miglia nautiche dalla costa del Governatorato di Musandam. La nave trasportava un equipaggio di 25 persone, tra cui 24 cittadini indiani. Il numero totale di persone evacuate annunciate da Oman non dovrebbe quindi essere confuso con il numero totale di marinai indiani.

Un primo controllo rassicurante

Il ministro indiano dei trasporti marittimi, Sarbananda Sonowal, aveva annunciato per la prima volta che tutti i membri dell’equipaggio erano al sicuro e sonori. Ha poi riferito un altro attacco costringendo l’equipaggio ad abbandonare la nave, con 24 persone trovate e un marinaio indiano mancante. Questo aggiornamento sostituisce il suo primo bilancio.

Il ministero indiano ha posto l’attacco, che ha condannato lunedì 16 novembre. L’avviso iniziale britannico UKMTO 208-26 in quel giorno alle 19 UTC ha riferito un attacco sette miglia nautiche a nord di Khasab: la nave è stata fermata e la sua sala motore era in fiamme. La posizione indicata per l’attacco iniziale e per l’evacuazione sono distinte.

New Delhi chiede la fine degli attacchi ai pescherecci commerciali e alle infrastrutture civili e per il ripristino della libertà di navigazione. Gli elementi trasversali non permettono che l’attacco di Tara Gas sia attribuito ad un autore identificato.

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