Yassine Jaber ha annunciato un contratto con Alvarez per controllare i destinatari del sostegno del governo, secondo l’ufficio del deputato Tony Frangié. La riunione del 16 novembre si è concentrata sull’attuazione del testo del 2021 e sulla protezione dei candidati. Il meccanismo di cui si riferisce riguarda le finanze, la giustizia e la Banca del Libano. Non presenta ancora alcun risultato sui beneficiari o la data di presentazione della relazione. Possibili responsabilità rimangono da stabilire.

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L’audit degli aiuti pubblici torna alle discussioni sulla riforma finanziaria. Il ministro delle Finanze Yassine Jaber ha annunciato un contratto con Alvarez durante un incontro con il deputato Tony Frangié il 16 novembre. Secondo il comunicato stampa dell’ufficio del deputato, questo approccio deve attuare la legge del 2021 sul controllo dei beneficiari del sostegno del governo.

L’audit degli aiuti pubblici, un sito identificato

L’intervista ha riunito Yassine Jaber, Tony Frangié e il suo consigliere, l’avvocato Antoine Fenianos. I partecipanti hanno discusso il progetto di legge sulla regolarizzazione finanziaria e la protezione dei depositanti. Hanno anche discusso l’attuazione di meccanismi di supervisione e anticorruzione.

Il comunicato stampa dà al Ministro l’annuncio di un contratto concluso dalle Finanze, in collaborazione con la Banca del Libano, con Alvarez. Esso collega questo intervento ad un meccanismo comune ai Dipartimenti di Finanza e Giustizia.

Il testo di riferimento riguarda i beneficiari del sostegno del governo. Fu adottata nel 2021 a seguito di una proposta di Tony Frangié. Il Parlamento chiede ora la sua applicazione nel contesto della riorganizzazione del settore finanziario.

Un controllo annunciato, non conclusioni

L’annuncio riguarda l’organizzazione dell’audit. Essa non presenta conclusioni sui beneficiari esaminati e non designa alcuna persona responsabile delle irregolarità. Il lancio di un controllo non pregiudica i suoi risultati o qualsiasi controllo giudiziario.

La distinzione è importante anche per i candidati. L’esame dell’uso dell’aiuto pubblico e il trattamento delle loro richieste rispondono a domande diverse, anche se i funzionari li pongono nello stesso dibattito sulla fiducia finanziaria.

Tony Frangié ritiene che la protezione dei candidati debba essere accompagnata da un’identificazione delle responsabilità. Esso presenta l’attuazione della legge come un passo nella definizione dei fatti. Questa posizione esprime l’obiettivo politico del monitoraggio, non il risultato del lavoro già completato.

Due ministeri associati all’attuazione

Il meccanismo citato da Yassine Jaber combina Finanza e Giustizia, con la collaborazione della banca centrale per il contratto annunciato. Deve dare una traduzione operativa del testo del 2021.

In questa fase, il comunicato non fissa una data per la presentazione della relazione. La portata dettagliata della missione e il programma di lavoro determineranno la fase successiva di questo audit.

Il Ministero delle Finanze, fotografato dagli archivi, data di ripresa non stabilita. Questa immagine non rappresenta l’incontro del 16 novembre. © Libnanews.

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