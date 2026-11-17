Il sindaco di Zekrit descrive un risparmio di taglio e un comune ancora intenzionale. La sede comunale rimane un obiettivo, senza finanziamenti dettagliati annunciati.

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A Zekrit, Metn, il progetto di costruzione comunale rimane sospeso dalla capacità finanziaria del comune. Il suo presidente, Adib Morcos, afferma che la crisi ha iniziato a risparmiare per questo investimento e altri lavori. Il comune continua quindi ad affittare i suoi locali, cercando di finanziare i suoi servizi quotidiani.

In un’intervista pubblicata il 17 novembre da Al Joumhouria, il sindaco presenta un programma in cui la strada, l’illuminazione, i rifiuti e i mezzi di amministrazione passano attraverso lo stesso prerequisito: ricostruire entrate e spese di controllo. Il progetto immobiliare rimane un obiettivo di mandato, non un progetto con fondi annunciati.

Un seggio cittadino ancora da finanziare

Secondo Adib Morcos, il comune aveva accumulato riserve per diversi anni, in particolare per stabilire una sede permanente. La crisi finanziaria ha ridotto questa capacità. Esso desidera creare le condizioni per l’avvio del progetto per i restanti quattro o cinque anni del mandato, senza annunciare una data ferma.

La differenza tra un obiettivo e un programma finanziato è determinante. Nessun bilancio di costruzione, risparmi persi, contratto di costruzione o piano di finanziamento è presentato nella manutenzione. Questi elementi quindi non permettono di quantificare la perdita sostenuta da Zekrit o di annunciare la prossima costruzione del municipio.

Per il sindaco, avere un edificio pulito migliorerebbe la stabilità dell’istituzione e le condizioni di accoglienza degli abitanti. Ma l’investimento iniziale deve trovare il suo posto tra le altre esigenze, mentre l’affitto della sede attuale rimane un onere operativo.

La strada Nahr el-Kalb come priorità

Il funzionario comunale attribuisce particolare importanza al collegamento Zekrit-Nahr al-Kalb. Vuole migliorare il suo rivestimento, creare passaggi sicuri e rafforzare l’illuminazione. Presenta questo asse come un importante collegamento tra il Metn e il Kesrouan, il cui traffico richiede una migliore sicurezza.

Tuttavia, non fornisce un programma dettagliato o una busta per questi sviluppi. Ancora una volta, queste sono priorità municipali espresse, non un annuncio di lavoro già assegnato.

La spesa giornaliera pesa sugli investimenti

L’illuminazione pubblica illustra i vincoli descritti dal sindaco. L’alimentazione debole, secondo lui, richiede l’uso di generatori privati per illuminare le strade, con costi aggiuntivi. La pulizia e i rifiuti richiedono anche sforzi continui.

Adib Morcos cita anche la necessità di veicoli e attrezzature per le operazioni su strada, nonché il rafforzamento della polizia comunale e del personale amministrativo. Questo elenco non è un piano di reclutamento adottato. Esso descrive i mezzi che ritiene necessari per migliorare il servizio.

Entrate e urbanistica, due leve annunciate

Il comune intende migliorare i costi di recupero e controllo. Il sindaco afferma che questo approccio aveva già rafforzato le sue risorse, senza pubblicare in questa serie di budget intervista per misurare l’evoluzione.

A livello urbano, sostiene una più rigorosa applicazione delle regole di costruzione, compresi i prelievi e il parcheggio, al fine di preservare il carattere della località. Il caso di Zekrit indica quindi due orizzonti: fornire i servizi immediatamente necessari e recuperare una capacità di investimento. L’edificio comunale rimane il simbolo concreto di questo secondo obiettivo, ancora condizionato su risorse che non sono dettagliate.

Illustrazione: Note libanesi, fotografia d’archivio pubblicata nel maggio 2020. Non rappresenta i fondi comunali. © François el Bacha / Libnanews.

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