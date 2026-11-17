A Phnom Penh, Ghassan Salamé difese la sovranità libanese e respinse le zone di sicurezza imposte dalla forza. La risoluzione adottata dal vertice appoggia il cessate il fuoco, le istituzioni e il ruolo dell’esercito. Esso chiede anche il disarmo delle milizie non statali. Questo sostegno diplomatico non fissa un calendario di ritiro o un nuovo mandato internazionale nel Sud. Le richieste libanesi sul post-UNIFIL sono oggetto di discussioni separate, tra cui gli Stati Uniti e il Consiglio di Sicurezza.

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Il Libano rifiuta di consentire la ricerca di un insediamento per condurre a zone di sicurezza imposte dalla forza sul suo territorio. Ghassan Salamé prese questa posizione il 16 novembre a Phnom Penh, prima della riunione dei capi di delegazione al vertice di Francophonie. La risoluzione finale appoggia la sovranità libanese, l’attuazione del cessate il fuoco e il ruolo dell’esercito. Tuttavia, non costituisce una nuova disposizione di sicurezza nel sud o un calendario di ritiro.

Rifiuto delle zone imposte

Il Ministro della Cultura ha parlato durante una sessione chiusa del ventesimo vertice, tenutasi il 15 e 16 novembre nella capitale cambogiana. Il suo intervento pone il caso libanese in un principio generale: la risoluzione dei conflitti deve rispettare i confini riconosciuti e l’integrità territoriale degli Stati. A suo avviso, aggirare queste regole può produrre accordi fragili piuttosto che una pace duratura.

Salamé ha ribadito l’impegno del Libano per le decisioni del Consiglio di sicurezza e dell’accordo di armistizio. Rifiutò gli spazi di sicurezza che la forza avrebbe imposto all’interno del paese. Questa dichiarazione stabilisce una linea diplomatica libanese; Non annuncia che è stato raggiunto un accordo sul regime di sicurezza con Israele.

Il ministro ha anche chiesto un sostegno concreto agli abitanti dei villaggi meridionali. Ha citato lo spostamento forzato e la distruzione delle comunità tra le situazioni a cui i partner francofoni dovrebbero rispondere. Nessun nuovo meccanismo di finanziamento o di aiuto costoso accompagnerà questo intervento.

Che cosa dice il testo adottato

La risoluzione sulle crisi adottata a Phnom Penh dedica tre paragrafi al Libano. I partecipanti condannano gli attacchi mortali ai civili, la distruzione delle infrastrutture e della proprietà culturale, nonché gli attacchi contro l’esercito libanese e l’UNIFIL. Essi chiedono la cessazione e il rispetto del diritto umanitario.

Il testo sostiene i colloqui di Beirut-Israele e chiede l’attuazione del cessate il fuoco e gli impegni dell’accordo quadro trilaterale del 26 giugno 2026. Ribadisce il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano.

Il sostegno istituzionale comprende anche la riforma e l’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza, compreso il disarmo delle milizie non statali. La risoluzione valuta il ruolo dell’esercito e invita i partner francofoni a rafforzare il loro sostegno politico, tecnico e finanziario. Non imposta un importo o un programma. Il suo contenuto è una posizione collettiva, non una nuova missione internazionale.

Una sequenza separata di discussioni sul post-FINUL

La portata di queste dichiarazioni si riflette anche nelle consultazioni simultanee a Beirut. Il 16 novembre, Nawaf Salam ha chiesto a Mike Waltz, ambasciatore degli Stati Uniti nelle Nazioni Unite, di mantenere una presenza internazionale nel sud sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza. È stato attivo nell’osservazione, nella segnalazione, nel coordinamento, nel collegamento e nel sostegno militare.

Il primo ministro ha anche chiesto un calendario per anticipare il ritiro israeliano e l’estensione dell’autorità di Stato, con verifica degli impegni di entrambe le parti. Queste richieste non sono nuove disposizioni della risoluzione francofona. Essi riguardano accordi che i funzionari libanesi desiderano vedere negoziato in un altro forum.

Tre testi, impegni da attuare

Il vertice si è concluso con l’adozione di una dichiarazione generale, la risoluzione sulle crisi e un invito alla protezione del patrimonio culturale. Questi ultimi includono la lotta contro la tratta di beni culturali e la sua restituzione. Per il Libano, le cui preoccupazioni di pace e di patrimonio erano state evidenziate da Salamé, questi impegni hanno fornito un quadro di mobilitazione diplomatica.

Non sostituiscono le decisioni necessarie sul terreno. La distinzione rimane essenziale tra il sostegno alla sovranità, espresso nei testi e le misure concrete per il ritorno degli abitanti, la protezione dei villaggi e l’attuazione delle disposizioni di sicurezza.

Illustrazione: Ras Naqoura e la Blue Line, fotografia d’archivio pubblicata nell’agosto 2019. Questa immagine non rappresenta la parte superiore di Phnom Penh. © François el Bacha / Libnanews.

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