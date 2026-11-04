Abdul El-Sayed eletto: la frattura su Israele

Abdul El-Sayed ha vinto il Senato del Michigan secondo la Associated Press. Il Progressista difende un embargo di armi contro Israele. Il suo rivale democratico Haley Stevens, che è stato battuto nella scuola primaria, aveva sostenuto il repubblicano Mike Rogers. Questa vittoria rivela un divario politico senza cambiare immediatamente la politica estera degli Stati Uniti.

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Abdul El-Sayed ha vinto l’elezione del Senato del Michigan contro il repubblicano Mike Rogers, secondo il premio Associated Press annunciato il 4 novembre 2026. Il democratico progressista deve diventare il primo senatore musulmano negli Stati Uniti a gennaio. La sua vittoria diede anche una portata nazionale alla divisione democratica su Israele: Haley Stevens, il suo rivale battuto a livello primario, aveva finalmente sostenuto Rogers.

La votazione si è svolta il 3 novembre. L’annuncio di un vincitore da un’agenzia di stampa non costituisce la certificazione ufficiale dei risultati. Essa però rivela un fatto politico: in uno stato contestato, El-Sayed ha vinto senza abbandonare la sua critica all’aiuto militare americano in Israele. Questa posizione aveva alimentato gli attacchi dei suoi avversari durante la campagna primaria e generale.

Abdul El-Sayed vince il seggio democratico per preservare

Il futuro senatore succederà a Gary Peters, un democratico che non ha cercato un nuovo termine. Non è quindi un posto strappato dai repubblicani, ma un posto mantenuto dai democratici. Di fronte a lui, Mike Rogers, un ex rappresentante repubblicano, è stato sostenuto da Donald Trump.

Questa distinzione conta per misurare la vittoria. El-Sayed ha fatto due passi diversi: per ottenere la nomina democratica, poi per riunirsi oltre l’elettorato del primario. Il suo successo generale fu in risposta a coloro che ritenevano che il suo profilo fosse troppo scivoloso per un’elezione del Michigan. Solo lui non dimostra che ciascuna delle sue proposte ha la maggioranza.

Il primo confronto era stato tra Progressive e Haley Stevens, un rappresentante federale dell’ala più moderata del partito. El-Sayed lo ha battuto poco al primario del 4 agosto. Mallory McMorrow, un altro candidato iniziale, aveva lasciato la gara prima di quel voto. Poi ha chiamato il raduno intorno al vincitore.

Su Israele, un disaccordo pratico sulle armi

La linea El-Sayed non è limitata ad una critica di Benjamin Netanyahu. Nel suo programma, ha chiesto un embargo immediato di armi su Israele. Si rifiuta di distinguere tra armi offensive e difensive. Esso chiede anche l’applicazione delle leggi degli Stati Uniti che condizionano l’aiuto militare e le vendite.

Il candidato ha descritto la campagna israeliana a Gaza come « genocidio ». Questa è la sua posizione, contestata dai governi israeliani e americani. Il suo rifiuto di un finanziamento militare incondizionato fa parte di una dottrina più ampia, che si rivolge anche a diversi partner arabi a Washington. Allo stesso tempo, il suo programma prevede una ripresa degli aiuti internazionali, in particolare all’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi.

Questa distinzione tra assistenza militare e umanitaria fa luce sul suo progetto. Non propone un ritiro di qualsiasi azione americana in Medio Oriente. Vuole cambiare gli strumenti di questa azione, con un focus sui diritti umani e sulla diplomazia. La sua posizione su Israele comprende quindi scelte di bilancio specifiche che i suoi futuri voti consentiranno di valutare.

Haley Stevens stava difendendo un’altra relazione con Israele

Stevens difende una stretta alleanza con Israele. Ma riassumere il suo discorso con il sostegno non conservato per Netanyahu sarebbe impreciso. In un’intervista televisiva il 9 luglio, ha criticato il suo comportamento di guerra e la sua incapacità di stabilire la pace. Aveva anche difeso una soluzione a due stati e il diritto dei palestinesi all’autodeterminazione.

Nella stessa intervista, ha presentato il riconoscimento del diritto di Israele di esistere come una grande differenza con El-Sayed. L’ha incolpato per le sue risposte a questa domanda. Sostiene anche la ricostruzione di Gaza. Il disaccordo riguardava quindi le garanzie da dare a Israele, le condizioni per il sostegno americano e le parole usate per descrivere la guerra.

L’opposizione non è quindi limitata a due personalità che desiderano o rifiutano la pace. Riguarda i mezzi di pressione che Washington dovrebbe esercitare sul suo alleato. El-Sayed intende utilizzare la cessazione delle consegne di armi. Stevens difende un rapporto di supporto, mentre critica il governo israeliano.

Il supporto di Stevens per Rogers ha reso visibile la pausa

Dopo la sua sconfitta nella scuola primaria, Stevens aveva inizialmente sostenuto El-Sayed. Il 1o novembre, due giorni prima delle elezioni generali, cambiò le parti e annunciò il suo sostegno a Mike Rogers. È apparsa con lui in una chiesa a Detroit. Questa scelta ha trasformato una rivalità interna in supporto pubblico per il candidato repubblicano.

La rottura accelerava intorno ad un annuncio da parte di un gruppo al di fuori della campagna El-Sayed. Ha collegato il costo della spesa alimentare a sostegno degli Stati Uniti per Israele. Stevens ha chiesto la sua condanna. Dopo che la squadra del candidato le ha chiesto di non partecipare ai suoi eventi, ha scelto Rogers.

El-Sayed ha esplicitamente respinto il contenuto di questo annuncio prima dell’elezione. Questo punto gli impedisce di assegnare automaticamente tutti i messaggi trasmessi da gruppi favorevoli alla sua elezione. Ha cercato di riorientare la campagna sul costo della vita. La controversia ha così mescolato disaccordo politico, polemica pubblicitaria e ripartizione personale.

La vittoria annunciata significa che questa defezione non ha impedito la sua elezione. Non misura quante voci di Stevens si sono mosse, né in che senso. Senza dati dettagliati sugli elettori e le loro motivazioni, assegnare il risultato a questo singolo episodio sarebbe rischioso.

Un contrattempo per la strategia di sostegno di Israele

Il primario aveva già costituito una sconfitta per le organizzazioni pro-israeliane che supportavano Stevens. AIPAC e i suoi alleati avevano impegnato risorse significative contro El-Sayed. Aveva fatto il loro ruolo nella campagna un argomento contro l’influenza dei principali finanziatori.

La sua elezione generale ha continuato questo insuccesso politico: l’opposizione di queste reti non era sufficiente per impedire il suo ingresso nel Senato. In questo caso, indebolisce l’idea che una critica frontale dell’aiuto a Israele condanna necessariamente un democratico in uno stato contestato. Non affronta le altre questioni dell’elezione, né le divisioni del partito.

La prima è la rappresentanza politica di un senatore musulmano. Non trasforma El-Sayed in portavoce di tutti i musulmani americani. Gli elettori musulmani, arabi, ebrei o cristiani non sono blocchi omogenei. Il loro voto non può essere differito dalla loro religione o origine.

Nel Senato, voti e coalizioni

A Washington, El-Sayed avrà un voto per crediti, appuntamenti e legislazione. Sarà in grado di sostenere iniziative contro alcune vendite di armi e partecipare al controllo dell’esecutivo. Ma la sua elezione non innesca alcun embargo e non cancella nessuna consegna.

Per diventare vincolanti, una risoluzione che blocca la vendita di armi deve attraversare sia le camere che la presidenza. Un veto presidenziale aggiunge l’ostacolo di una maggioranza di due terzi in ogni camera per superarlo. La capacità di azione dipenderà quindi dalle alleanze parlamentari, al di là del solo campo progressivo.

Il cambiamento immediato è politico: una linea critica verso il sostegno militare per Israele ottiene un ulteriore posto nel Senato. La sua concreta traduzione inizierà con i primi testi, incarichi di commissione e voti del nuovo Congresso nel gennaio 2027.

Fonti e benchmark

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