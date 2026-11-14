Preghiera e condivisione in Libano

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Domenica 15 novembre 2026 inizia il digiuno della Natività nella Chiesa Ortodossa di Antiochia. In Libano, gli archivi di Zahlé e Kura mostrano come questa preparazione di quaranta giorni combina preghiera, astinenza e assistenza materiale alle famiglie.

Il Natale ha un programma di preparazione meno visibile dei mercati e delle illuminazioni. Nelle parrocchie greco-ortodosse sotto Antiochia, ha aperto il 15 novembre e ha portato alla festa del 25 dicembre. I documenti diocesani ci permettono di trovare gesti precisi: celebrazioni serali, insegnamenti spirituali e la raccolta di prodotti per la distribuzione. Queste testimonianze descrivono pratiche situate, piuttosto che una consuetudine identica in tutte le comunità libanesi.

Quaranta giorni nel calendario antiochiano

Il Patriarcato ortodosso di Antiochia pone il digiuno dal 15 novembre al 24 dicembre incluso. La rottura accompagna la celebrazione di Natale. Questo conteggio rappresenta quaranta giorni, senza compreso il 25 dicembre tra i giorni di digiuno. La guida liturgica antiochiana del 2026 registra bene il suo inizio domenica 15 novembre.

Queste date riguardano il calendario seguito da questa Chiesa. Essi non dovrebbero essere estesi automaticamente a tutte le Chiese orientali presenti in Libano, né dovrebbero essere estesi di tredici giorni solo per il motivo che una comunità è ortodossa. Il calendario di un patriarcato e le prescrizioni della sua diocesi rimangono i punti di riferimento rilevanti. Il periodo ha anche un altro nome, il digiuno di Filippo, dal momento che la memoria dell’apostolo è celebrata il 14 novembre, alla vigilia della sua apertura.

Una preparazione che è stata costruita nel tempo

Il volantino pubblicato da un sito ortodosso, attribuito al bollettino della diocesi di Mount Lebanon, traccia una progressiva evoluzione. I periodi di preparazione della Natività hanno avuto diverse durate e usi prima di prendere la loro forma attuale. Esso comprende la diffusione delle pratiche ascetiche nei circoli monastici della Siria e della Palestina nel VI secolo.

Questa storia ci invita a distinguere l’anzianità di una preparazione spirituale per l’istituzione di un calendario uniforme. Le fonti pastorali evocano diverse fasi, piuttosto che un uso immutato dalle prime comunità cristiane. Poi il numero di quaranta riceve un’interpretazione della Bibbia. Nel suo bollettino del 12 novembre 2023, l’arcidiocesi di Zahle e Baalbek ripresero il riavvicinamento di Symeon di Salonicco con il digiuno di Mosè: la preparazione a ricevere le tavole della Legge divenne un’immagine dell’accoglienza di Cristo. Si tratta di una lettura teologica del digiuno, non prova storica della sua origine.

A Zahlé, una collezione pensata dal primo giorno

Un esempio concreto appare nella relazione dell’incontro diocesano del 15 novembre 2019. Riuniti nella diocesi di Zahlé, sacerdoti e diaconi ascoltano il metropolita Antonios al-Suri che collega l’inizio del digiuno alle difficoltà che il Libano sta attraversando. Chiede che le chiese si aprano ogni sera per la preghiera.

Lo stesso testo invita i parrocchiani a dare contributi in natura, espressi in chilogrammi, per tutto il periodo. La loro distribuzione alle persone bisognose deve finire. Il regime comprende quindi la solidarietà nella durata: raccogliere gradualmente e poi distribuire come approcci natalizi. Il documento attesta il presente ricorso, ma non fornisce alcun totale raccolto o numero di beneficiari. Né ci permette di annunciare una campagna identica per il 2026.

A Kura, uffici e trasmissioni locali

Gli archivi del bollettino diocesano del 5 dicembre 2010 danno un’altra panoramica. Alle ore 16.30 del 10 dicembre, hanno annunciato una preghiera vesperale digiuno alla Chiesa di San Simeone la Stilite a Fi‘a, alla presenza del metropolita Ephrem Kyriakos. Un’intervista spirituale deve seguire nella casa parrocchiale, poi un tributo a coloro che distribuiscono il bollettino.

L’annuncio mostra come la preparazione coinvolge l’ufficio, l’insegnamento e i relè ordinari della vita parrocchiale. Questi dettagli informano la pratica passata e la sua organizzazione. Non costituiscono ore valide oggi: per partecipare ad un ufficio del 2026, è necessario consultare l’annuncio della parrocchia interessata.

Regole alimentari da mettere in contesto

Il bollettino Zahlé del 10 novembre 2024 descrive l’intolleranza da prodotti a base di carne e latticini, con il permesso di pesce e frutti di mare, tranne mercoledì e venerdì, fino al periodo di Saint-Spyridon nel mese di dicembre. Collega esplicitamente questa disciplina con dono, servizio, preghiera e pentimento.

I requisiti sono letti con la loro data e origine. La newsletter Tripoli del 22 novembre 2009 presenta i permessi di pesce attraverso il sabato, la domenica e alcune parti. Queste formulazioni locali non giustificano la creazione di un unico menu obbligatorio per tutti gli ortodossi libanesi. Essi ricordano l’importanza dell’accompagnamento pastorale e le indicazioni di ogni diocesi.

A Zahlé, la richiesta di donazioni del 2019; a Fi‘a, la riunione parrocchiale del 2010; Nelle recenti newsletter, informazioni sulla condivisione: queste tracce danno un digiuno di una precisa storia locale. L’attesa di Natale assume la forma di settimane organizzate intorno ad una comunità, un appuntamento di preghiera e un’attenzione concreta alle esigenze degli altri.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews