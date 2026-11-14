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Lo sapevi? I semi del Libano sono stati riparati in una banca di semi britannici. Questi includono quelli di un iris noto come Sofar. Questa protezione discreta dice un altro modo di proteggere un fiore: preservare la sua capacità di rinascere, senza confondere questa riserva con la protezione delle sue montagne.

In una fotografia scattata in Libano nel maggio 2016, il liris di Sofar dispiega un fiore con motivi finemente velati. Dietro questa spettacolare apparizione, i botanici seguono una pianta la cui conservazione è giocata su diverse scale: nelle collezioni scientifiche, nei semi e sulle pendici dove cresce. La sua storia ci permette di capire perché una banca di semi non è né un semplice magazzino né un sostituto per la natura.

Un fiore libanese, diversi nomi scientifici

Divano Liris appare nelle opere botaniche sotto il nomeDivano Iris. Le piante del mondo online, detenute dai giardini botanici reali di Kew, oggi tratta questo nome come sinonimo diIris susiana. Indica il Libano come area di origine per questa specie. Questo cambiamento di classificazione non cancella le osservazioni fatte sotto il vecchio nome: richiede una lettura attenta delle pubblicazioni e delle etichette delle collezioni.

La precisione è particolarmente importante per forme e sottospecie. Uno studio sull’iris libanese distingueDivano Irissottospeciekasruwana. È sotto questa denominazione che gli autori menzionano i semi conservati presso Millennium Seed Bank, Wakehurst, Regno Unito. Essi riferiscono anche semi diIris cedreti. Pertanto, questa affermazione non dovrebbe essere trasformata in una dichiarazione che ogni popolazione diseredata in Libano avrebbe una doppia riserva.

Semi piuttosto che un bouquet

Lo studio è stato pubblicato online nell’ottobre 2008, prima della pubblicazione in un volume del 2009. La ricerca sul campo risale alle fioriture del maggio 2002 e del 2003. Gli scienziati hanno confrontato le località storiche presenti nelle praterie e nella letteratura con le popolazioni locali. Avevano confermato la presenza di iris solo in metà delle popolazioni precedentemente conosciute. Questo risultato descrive il loro sondaggio, non un censimento del 2026.

L’urbanizzazione, l’agricoltura e il pascolo sono stati identificati come pressioni. La Società per la Protezione della Natura in Libano ha anche evidenziato, in una presentazione pubblicata nel 2013, il rischio di raccogliere fiori e piante. La bellezza può quindi diventare un handicap: prendere una pianta selvatica o prevenire la sua produzione di semi non significa preservarla.

Che cosa fa una banca di seme

A Wakehurst, il protocollo descritto da Kew inizia ben prima del congelatore. La collezione è accompagnata da informazioni sul periodo di ubicazione, habitat e campionamento. Un esemplare di riferimento viene utilizzato per verificare l’identificazione botanica. Ogni lotto riceve quindi un numero che collega i semi a queste informazioni. Senza questa tracciabilità, un sacco non direbbe sufficientemente quale pianta contiene o da dove viene.

I semi compatibili con questo metodo sono essiccati, puliti e collocati in contenitori a tenuta stagna a -20 °C. I campioni sono regolarmente testati per la germinazione. L’obiettivo non è quello di mantenere una busta morta, ma un materiale capace di produrre una nuova pianta. Il freddo e l’essiccazione prolungano la conservazione; non esentano dalla verifica della fattibilità.

Non tutte le piante si prestano ugualmente a questo processo. Kew afferma che alcuni semi non supportano la desiccation o rimangono insostenibili in condizioni normali. Le collezioni includono la ricerca, la reintroduzione delle specie e il restauro della vegetazione. Tuttavia, il loro uso dipende dalla qualità dei lotti, dalla loro quantità e dagli accordi che regolano il loro accesso.

Il Libano possiede anche una propria banca

Questa storia non è una semplice partenza di semi dall’estero. Il National Seed Bank of the Lebanese Agricultural Research Institute è stato fondato nel 2013 a Tal Amara, Bekaa. Il programma BOLD del Crop Trust indica che circa 1.300 campioni precedentemente conservati a Wakehurst sono stati rimpatriati quell’anno.

Il suo record elenca 2.387 campioni nel giugno 2023: è una fotografia datata dalla collezione, non un totale aggiornato oggi. I gruppi conservati includono cereali, legumi, foraggi, parenti selvatici di colture e piante medicinali e aromatiche. I doppi tenuti in diverse istituzioni limitano il rischio di perdere un’intera collezione nello stesso luogo. Queste cifre coprono tutta la banca, non solo l’iride.

In Ehmej, proteggere anche la pendenza

La conservazione dei semi affronta parte del problema. In Ehmej, Jbeil District, il sito naturale di El-Dichar illustra l’altra parte: il mantenimento dell’habitat. La presentazione locale del progetto descrive più di 62 ettari di terreno pubblico mobilitato per questo santuario, originariamente progettato intorno alla protezione di un impianto raro. Si trova tra 1 650 e 1 800 metri sul livello del mare.

Proteggere questo ambiente non solo beneficia il liris. Gli alberi e altre specie che condividono le loro pendici beneficiano anche. Un seme tenuto lontano dal sito può essere una riserva utile; Non sostituisce il suolo, le interazioni con altri esseri viventi, o un habitat capace di ospitare la pianta. Per il walker, la differenza è semplice: fotografare questo fiore permette di togliere la memoria, permettendogli di continuare il suo ciclo in loco.

Foto di copertina: Mharfouche, Libano, 14 maggio 2016, via Wikimedia Commons.Licenza CC BY-SA 3.0. Boxing e abbigliamento tipografico Libnanews, sotto la stessa licenza; fiore originale non generato.

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