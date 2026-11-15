Afifa Karam, una piuma libanese in Louisiana

Nato ad Amchit e ambientato in Louisiana, Afifa Karam scrisse tre romanzi arabi pubblicati a New York tra il 1906 e il 1910. Giornalista, traduttore e direttore delle pubblicazioni femminili, ha difeso l’educazione e la solidarietà tra le donne. Il suo viaggio collega il Libano, la stampa di emigrazione e gli inizi del romanzo arabo moderno. Una monografia accademica pubblicata nel settembre 2026 mette in evidenza questo lavoro, che è stato a lungo tenuto lontano dalle storie letterarie più diffuse.

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Nato ad Amchit nel 1883, morto in Louisiana nel 1924, Afifa Karam trasformò il romanzo e il giornalismo in strumenti per difendere le donne. I suoi tre romanzi arabi, pubblicati a New York tra il 1906 e il 1910, fecero luce su un piccolo capitolo della letteratura libanese sull’emigrazione. Una monografia universitaria pubblicata nel settembre 2026 ci invita a tornare a questo lavoro.

Nelle antiche pagine, il suo nome appare in arabo e poi in inglese. Afifa Karam firma libri, dirige una pubblicazione e indirizza i lettori. Questi documenti mostrano una donna completamente impegnata nella vita intellettuale del suo tempo. Vi permettono anche di seguire un viaggio tra tre luoghi: Amchit, dove cresce; Shreveport, dove si sistema; New York, dove i suoi testi trovano i loro editori.

Afifa Karam, da Amchit a Louisiana

Afifa Karam lasciò il Monte Libano nel 1897, quando aveva quattordici anni, dopo il suo matrimonio. Ha attraversato l’Atlantico con suo marito, conosciuto negli Stati Uniti come John, sua madre e sua sorella. La famiglia si stabilì a Shreveport. Questa città della Louisiana rimase il suo luogo principale di residenza fino alla sua morte nel 1924.

L’accuratezza conta. I libri hanno un indirizzo di New York, ma il loro autore non vive principalmente a Manhattan. La sua attività collega il sudamericano con i giornali di lingua araba a New York. L’emigrazione non interrompe quindi la sua partecipazione ai dibattiti del Levante. Gli fornisce altre esperienze, altri interlocutori e un nuovo pubblico.

A quel tempo, i termini « Syrian » e « Syro-Lebanese » si riferiscono frequentemente agli immigrati dal Levante ottomano. Il loro uso in titoli di giornale e documenti americani precede i confini contemporanei. È necessario mantenere questo contesto per leggere la storia di una donna nata nell’attuale Libano.

Un giornalista che affronta direttamente le donne

Afifa Karam collabora nel quotidiano arabo al-Hoda, fondato da Naum Mokarzel. Guida una sezione sui problemi delle donne. L’istruzione, la situazione delle donne immigrate e le relazioni tra donne e uomini occupano un posto centrale nel suo lavoro.

Il suo ruolo supera quello di un contributore occasionale. Nel 1913 fu redattrice del giornale per sei mesi, durante l’assenza di Mokarzel. Sta anche sviluppando pubblicazioni per le donne, tra cui al-Imra’a al-Suriyya e al-Alam al-Jadid al-Nisa’i. Un numero mantenuto da quest’ultimo è esplicitamente menzionato nella versione inglese di una rivista mensile pubblicata e diretta dalla signora Afifa Karam.

Questo dispositivo dà alle sue idee una circolazione regolare. Il giornale permette di intervenire in una discussione, rispondere ad obiezioni e trovare i lettori al prossimo numero. Il romanzo poi gli dà più spazio per mostrare gli effetti delle regole sociali su un’esistenza.

Tre romanzi, tre modi per raccontare il vincolo

Pubblicato in 1906,Badida wa FouadoBadi e Fouadsegue una modesta giovane donna. Il suo amore per il figlio di una famiglia affluente va contro le differenze sociali. La partenza negli Stati Uniti sposta la trama e le possibilità offerte ai personaggi. La questione del matrimonio è quindi parte di una storia di classe e migrazione.

Fatima al-Badawiyya, generalmente tradotto daFatima il beduinoapparve nel 1908. La storia riunisce Fatima, un immigrato dal Libano, e Alice, un ricco americano. I loro scambi affrontano due esperienze femminili e pregiudizi reciproci. La solidarietà è costruita attraverso il discorso, la ricezione e l’ascolto.

Il romanzo non riduce questo dialogo a una lezione americana data ad una donna araba. Fatima può rispondere, criticare e muovere il giudizio del suo interlocutore. Tuttavia, l’aiuto reciproco non elimina le loro differenze nella ricchezza o nella posizione sociale. Questa tensione dà al libro una portata più precisa che semplicemente la lode della comprensione tra le culture.

Nel 1910,Ghadat Amchit♪,La giovane ragazza di Amchitriportare la storia al paese. Il matrimonio forzato e la violenza domestica strutturano il destino dell’eroina. L’autore esamina anche il divario tra il discorso riformista e la reale enfasi sulle donne. I tre libri affrontano così lo stesso problema in situazioni diverse: chi decide la propria vita?

Un posto nella storia del romanzo arabo

Queste date collocano Afifa Karam tra i pionieri del romanzo arabo moderno. I suoi tre libri primaZaynab, pubblicato nel 1914 dall’egiziano Mohammed Hussein Haykal e a lungo presentato come un inizio decisivo del genere. Questo, a sua volta, non basta per dargli un titolo esclusivo come romanziere arabo.

Piuttosto, l’interesse del suo lavoro sta nel suo dover espandere la narrazione. Il romanzo arabo si sviluppa in diverse città, con un pubblico diverso, grazie a donne e uomini. New York e le comunità emigranti appartengono a questa storia, così come i centri letterari del Levante e dell’Egitto.

La lingua è un altro punto di riferimento. Situato negli Stati Uniti, Karam scrive i suoi romanzi in arabo. Il suo lavoro cade così sia nella storia letteraria araba che nell’esperienza americana dell’immigrazione. Mettere in una sola tradizione nazionale fa parte di questo viaggio meno visibile.

Traduci, poi trova un lavoro sparso

Ai suoi romanzi aggiungono le traduzioni. In particolare, pubblica in araboNancy Stair, d’Elinor Macartney Lane, 1914. Altre traduzioni seguono, tra cui un’opera di Alexander Dumas nel 1918 e un romanzo storico di Luise Mühlbach nel 1919. Questa attività estende il suo lavoro di storie circolanti tra diversi spazi culturali.

Afifa Karam morì nel luglio 1924 all’età di quarantuno anni. E’ sepolta a Shreveport. Il suo riconoscimento nella stampa di emigrazione non impedisce la sua progressiva cancellazione delle storie letterarie più diffuse. La conservazione dei libri e dei periodici diventa una condizione essenziale per la loro riscoperta.

Questa riscoperta continua oggi. Nel settembre 2026, Syracuse University Press pubblicatoUn ponte troppo presto: Afifa Karam e il romanzo arabo negli Stati UnitiElizabeth Claire Saylor. Il libro riprende una ricerca a lungo termine dedicata ai suoi romanzi e articoli.

Copie diFatima il beduinoeLa giovane ragazza di Amchitappaiono anche in una collezione accademica di testi di donne di lingua araba emigrate. Questi volumi collocano Afifa Karam in una storia collettiva. Per rendere omaggio a lei, i suoi tre titoli rimangono il punto di partenza: storie scritte in arabo, pubblicate a New York, dove le donne discutono le condizioni della loro libertà.

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