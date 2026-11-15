Golfo: che misura la perdita dei profitti di Allianz

Allianz proietta 790 miliardi di dollari nella produzione persa tra il 2026 e il 2030. Questa perdita di profitti non è confusa con danni materiali o un deficit pubblico.

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La guerra potrebbe privare le sei economie del Consiglio di cooperazione del Golfo di 790 miliardi di dollari nella produzione cumulativa tra il 2026 e il 2030, secondo uno studio di ricerca Allianz pubblicato il 9 novembre. La stima confronta la traiettoria economica ora anticipata con quella prevista prima del conflitto. Non descrive quindi un importo già speso o l’unico costo di edifici distrutti.

Perdite di produzione, non una singola fattura

Allianz distingue questa perdita di danni di proprietà stimata a poco più di 200 miliardi di dollari. Le due misure non coprono lo stesso oggetto: una riguarda l’attività che non sarebbe stata prodotta, l’altra riguarda i beni danneggiati.

Entro il 2026 gli economisti prevedono una contrazione del 4% nell’economia del CCG. Essi anticipano i calo del 14 per cento in Qatar e 11 per cento in Kuwait, rispetto alla crescita del 3,3 per cento in Oman. Il loro scenario di recupero implica l’assenza di ulteriore maggiore escalation e la graduale normalizzazione della spedizione.

Ormuz non riassume l’intero shock

La diagnosi si unisce ai meccanismi descritti dal Fondo Monetario Internazionale il 1° ottobre prima dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del Golfo. Il FMI ha avuto tre canali: le esportazioni di energia ostacolate dalla disgregazione marittima, la capacità produttiva ridotta da danni alle strutture e il rallentamento delle attività non petrolifere.

Il commercio, la fiducia delle imprese e il prezzo delle merci essenziali trasmettono così lo shock al di là degli idrocarburi. Secondo il Fondo, i percorsi alternativi hanno tuttavia mantenuto forniture e limitate conseguenze globali. Il recupero rimane condizionale alla durata, all’intensità e alla portata geografica del conflitto.

Risposte diverse per paese

Il FMI raccomanda un sostegno temporaneo, mirato e trasparente alle famiglie e alle imprese. Si avverte anche contro una ripresa generale quando le difficoltà provengono principalmente dall’offerta: più domanda non ripara un porto e può aumentare la pressione sui prezzi.

A lungo termine, l’istituzione sottolinea l’importanza delle scorte, della capacità logistica e delle strade alternative. Esso distingue le riserve finanziarie necessarie per assorbire uno shock dalla capacità materiale di mantenere il commercio.

I conti Omani illustrano questa diversità di situazioni senza pregiudicare i risultati futuri. Secondo il bollettino del Ministero delle Finanze pubblicato l’11 novembre, il Sultanato ha rilasciato 90 milioni di rial su nove mesi, con ricavi del gas che aumentano del 61%. Un bilancio di bilancio nazionale positivo può quindi coesistere con una perdita di produzione regionale proiettata nel corso di diversi anni: periodi, paesi e indicatori non sono intercambiabili.

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