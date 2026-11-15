Microbiota e cancro: conduce, non ancora un test

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Può il microbiota intestinale aiutare a comprendere i tumori e la loro risposta ai trattamenti? Due documenti pubblicati in settembre e ottobre 2026 portano elementi molto diversi: una grande coorte descrive le associazioni con diversi tumori, mentre un piccolo studio sul melanoma mostra i limiti di un punteggio che dovrebbe caratterizzare questo ecosistema.

Differenze osservate in 1.364 pazienti

Presentata da Mayo Clinic il 29 settembre, una ricerca pubblicata in una rivista scientifica analizza campioni di sgabelli di 1.364 pazienti con cancro, rispetto a quelli di 287 persone senza cancro. I campioni hanno preceduto un nuovo trattamento.

Dopo aver esaminato altri problemi di salute, i ricercatori identificano le associazioni tra 341 specie batteriche e cinque gruppi di cancro. Nei pazienti 50 anni di età o più giovani, il cancro colorettale è associato a più lattato e Veillonella parvula, un batterio che utilizza questa sostanza.

Queste osservazioni non dimostrano che i batteri causano la malattia. I ricercatori vogliono anche controllare in gruppi più grandi i collegamenti tra microbiota pretrattamento e determinati effetti negativi della chemioterapia.

Un punteggio provato in un piccolo gruppo

Il lavoro pubblicato il 30 ottobre su TOPOSCORE risponde ad un’altra domanda. Copre 24 pazienti con melanoma metastatico inizialmente resistente all’immunoterapia. Hanno ricevuto due cicli di chemioterapia prima di riprendere il trattamento immunologico.

Il punteggio riassume le relazioni tra gruppi di batteri, piuttosto che la semplice presenza di una specie. Ma il suo valore iniziale non ha permesso di distinguere significativamente i pazienti in base alla loro risposta successiva. Gli autori quindi non lo presentano come uno strumento predittivo autonomo convalidato in questa popolazione.

Solo nove pazienti avevano campioni completi alle tre fasi studiate. Sei ha mantenuto la stessa categoria di punteggio e tre cambiato. Queste traiettorie non dimostrano una trasformazione uniforme e favorevole del microbiota sulla chemioterapia.

Segnali di ricerca, non una scelta di trattamento

I due studi non sono contraddittori: identificare un’associazione in una popolazione non è sufficiente per prevedere la risposta di un paziente. Numeri, tumori e trattamenti differiscono. Gli autori di TOPOSCORE richiedono coorte più grandi e validazione indipendente prima di trarre conclusioni cliniche da queste variazioni batteriche.

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