USJ: nove progetti sociali progettati nel campus sud

Nel campus del South Lebanon, 67 studenti hanno presentato nove progetti sociali. Diverse proposte affrontano le necessità quotidiane: ridurre gli sprechi alimentari, facilitare il riutilizzo dell’abbigliamento, o collegare i residenti ai servizi della comunità. La formazione fa parte del programma europeo SE.TC. Questo rapporto di lavoro collettivo non significa che nove servizi sono già aperti al pubblico. I partenariati con attori comunitari ed economici dovrebbero aiutare i team a sviluppare le loro idee.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Sessantasette studenti del campus sud del Libano di Saint Joseph University (USJ) hanno presentato nove progetti sociali. L’università ha riferito su questa formazione il 10 novembre 2026. A Bramieh, vicino a Saida, i team hanno lavorato su bisogni concreti: cibo a prezzi accessibili, inclusione, servizi comunitari e rioccupazione.

Il programma fa parte del progetto europeo SE.TC sull’imprenditorialità sociale in tempi di crisi. Dina Sidani, direttore del campus, ha supervisionato l’addestramento. I partecipanti hanno incluso la gestione, l’ingegneria, la scienza dei dati e l’istruzione speciale.

Progetti sociali radicati nelle necessità quotidiane

Tra le proposte, Tima Aoun si è concentrata sui rifiuti alimentari e sull’accesso ai pasti più economici. Con Anywear, Nicole Constantine propone di combinare vendita, noleggio e regalo di abbigliamento usato. Dabbirli, guidato da Rafka Antoun, ha lo scopo di avvicinare i residenti e i fornitori di servizi domestici locali.

Angela Akoum ha presentato Next Level City, concentrandosi sullo sport inclusivo per i bambini con esigenze particolari. Queste iniziative sono state presentate dopo un corso di formazione. Questa valutazione non è un annuncio dell’apertura di nove servizi al pubblico.

Anche insegnanti di treno

Lo schema SE.TC non si limita ad una concorrenza di idee. Finanziato da Erasmus+, combina istituzioni libanesi ed europee per sviluppare l’insegnamento dell’imprenditorialità sociale. I partner includono USJ, Università libanese e Università della Saggezza, così come le istituzioni in Italia e Irlanda.

In una recensione pubblicata il 15 gennaio 2025, La Saggezza ha descritto una prima indagine di 305 studenti e 54 insegnanti di quattro università libanesi. Il lavoro ha individuato due barriere: accesso insufficiente alle risorse e mancanza di sostegno istituzionale. Gli insegnanti hanno anche chiesto migliori metodi di insegnamento e curricula.

Questa fase preparatoria dovrebbe guidare la successiva formazione e workshop. L’obiettivo annunciato era quello di dotare gli insegnanti di accompagnare gli studenti, e poi aiutarli a trasformare un bisogno sociale identificato in una proposta fattibile.

Partner di attuazione

L’incontro di chiusura ha anche portato i team a contatto con la comunità locale e gli attori economici. La sfida è ora quella di trovare partnership per testare e sviluppare le loro proposte.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews