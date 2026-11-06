PMI: Aoun richiede più finanziamenti da IFC

Joseph Aoun ha chiesto alla International Finance Corporation di rafforzare i suoi investimenti in Libano, in particolare a favore delle piccole e medie imprese. La riunione del 5 novembre, tuttavia, non ha portato a nuovi dati o ad una finestra di credito annunciata. IFC sta già finanziando attività nel paese. La questione riguarda quindi l’estensione del suo intervento e le condizioni concrete per l’accesso ai fondi in un’economia privata di un sistema bancario pienamente operativo.

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Giovedì 5 novembre, Joseph Aoun ha chiesto a Baabda di rafforzare il finanziamento delle società libanesi da parte della International Finance Corporation, o IFC. Di fronte a una delegazione guidata da Imad Fakhoury, il presidente ha sottolineato le difficoltà delle piccole e medie imprese e l’occupazione che un’iniezione di capitale potrebbe preservare. Alla fine della riunione non sono stati annunciati nuovi importi, programmi di erogazione o programmi di nomina.

L’appello presidenziale è rivolto alle PMI ma anche alle infrastrutture, tra cui l’energia e i trasporti. La delegazione ha fatto riferimento alla ricerca di soluzioni di finanziamento nel contesto di una crisi bancaria, nonché alla preparazione di una strategia di partenariato del Gruppo Banca Mondiale con il Libano per i prossimi cinque anni. Questa preparazione non costituisce ancora l’approvazione di un programma.

I finanziamenti esistono già

Il desiderio di Aoun di dare più spazio agli investimenti, al di là del consiglio, non significa che l’IFC sia finora assente dal finanziamento libanese. Il 20 novembre 2025, l’istituzione ha annunciato una serie di impegni in microfinanza, industria ed energia.

Uno degli schemi valeva 10 milioni di dollari, ripartiti ugualmente tra Al Majmoua e Vitas Lebanon, per aumentare l’accesso al finanziamento per le piccole imprese e gli imprenditori, con particolare attenzione alle persone sfollate internamente e alle comunità ospitanti. L’assemblea comprendeva una garanzia di perdite iniziali fino a 5 milioni di dollari sotto PROSPECTS.

Lo stesso comunicato ha presentato un prestito fino a 40 milioni di dollari a BCI per il suo sviluppo in Libano e nella regione, nonché un investimento fino a 30 milioni di dollari a Matelec. Questi annunci risalgono al 2025. Non sono né nuovi impegni assunti durante la visita del 5 novembre 2026 né una misura degli importi effettivamente versati da allora.

Un esempio concreto, ma mirato:

Un accordo più recente illustra la differenza tra un orientamento politico generale e un’offerta precisa. Lanciato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) con Alfanar e Al Majmoua, nell’ambito del programma PROSPECTS finanziato dall’Olanda, si rivolge a 25 strutture consolidate dell’economia sociale e solidale in Libano.

L’invito pubblicato il 13 ottobre prevede il supporto tecnico e l’accesso a un prestito agevolato fino a $50.000, attraverso Al Majmoua e soggetto a revisione finanziaria. Include le imprese sociali e cooperative registrate in Libano, attive per almeno due anni, nel Nord, Bekaa, Monte Libano e Beirut. Il termine è 8 novembre.

Questo programma non è una finestra aperta per tutte le PMI. Non è stato creato durante la riunione presidenziale e il soffitto annunciato non garantisce un prestito a ogni candidato.

Dalla consulenza al credito, diversi impegni

Uno studio sta preparando un progetto. Un prestito crea un obbligo di rimborso. Un’acquisizione azionaria porta il capitale in cambio dei diritti nell’impresa. Una garanzia copre determinati rischi a norma di un contratto; non sostituisce necessariamente il finanziamento stesso. Aggiungerli insieme senza distinguere la loro natura darebbe un quadro fuorviante delle risorse accessibili.

Al fine di misurare il follow-up della richiesta presidenziale, sarà quindi necessario identificare nuovi impegni approvati, intermediari responsabili della distribuzione dei fondi, delle società ammissibili e dei pagamenti effettuati. La visita fissa una priorità. Non ha ancora stabilito un nuovo diritto di finanziamento per le PMI libanesi.

Archivio fotografico: Joseph Aoun. Libnanews Photo Bank; Fotografo e data di scatto non informato. Questa immagine non rappresenta l’incontro con IFC il 5 novembre 2026.

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