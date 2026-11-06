Khamenei invia un messaggio a Putin via Rezaei

Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio di sicurezza supremo iraniano, incontrò Vladimir Putin nel Cremlino il 5 novembre 2026. I media ufficiali iraniani annunciano la consegna di un messaggio da Mojtaba Khamenei. Il suo contenuto rimane sconosciuto. Il funzionario iraniano si riferisce agli scambi di sicurezza regionale e di un progetto di gas, ma nessun nuovo accordo è stabilito dagli elementi resi pubblici. L’incontro ha confermato la continuazione del dialogo tra Mosca e Teheran, dopo un’intervista telefonica il 2 novembre.

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Mojtaba Khamenei ha inviato un messaggio a Putin da Mohsen Rezaei, secondo i media ufficiali iraniani. Il Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale Supremo ha incontrato il Presidente russo al Cremlino giovedì 5 novembre 2026. Il contenuto del messaggio non è stato reso pubblico.

Mosca conferma l’intervista. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, annunciò che Vladimir Putin aveva ricevuto il funzionario iraniano visitando la capitale russa. Questa conferma riguarda la riunione. Non rivela alcuna specifica proposta di Teheran o impegno russo in risposta.

Un messaggio a Putin il cui contenuto rimane sconosciuto

Gli annunci pubblici distinguono due livelli di informazione. L’incontro è confermato dalle due capitali. La consegna del messaggio del Leader Supremo iraniano si basa sull’annuncio dei media dello Stato iraniano.

Nessun testo del messaggio è incluso nei registri consultati. Sarebbe quindi prematuro vedere un piano di pace accettato, una specifica richiesta militare o una concessione diplomatica. Le dichiarazioni pubbliche di Rezaei gettano luce sui temi dell’intervista, senza rivelare il messaggio stesso.

La visita ha esteso un contatto telefonico tra i due funzionari il 2 novembre. Il resoconto iraniano dell’appello si riferisce alla situazione regionale e internazionale, in particolare nell’Asia occidentale. Ha anche fatto riferimento alla continuazione della partnership strategica tra Mosca e Teheran.

Rezaei evoca la sicurezza del dopoguerra

Dopo la sua intervista al Cremlino, il funzionario iraniano ha detto di aver affrontato questioni regionali e accordi di sicurezza post-bellica. Ha fatto riferimento al conflitto tra Iran e Stati Uniti.

Questa dichiarazione dà un obiettivo alla consultazione: discutere l’organizzazione della sicurezza al di là delle ostilità. Tuttavia, non specifica la forma di qualsiasi meccanismo, dei suoi partecipanti o delle garanzie previste.

L’incontro ha avuto luogo come mediatori discusso proposte per porre fine agli scontri. Rezaei ha ricordato anche i requisiti di Teheran per riprendere i negoziati e riaprire lo Stretto di Ormuz. Queste dichiarazioni stabilirono la posizione iraniana. Essi non costituiscono l’annuncio di un anticipo accettato da Washington.

Il file gas, un altro soggetto dell’intervista

Rezaei ha anche menzionato un progetto di pipeline tra Russia e Iran. Secondo la sua presentazione, deve aiutare ad affrontare la carenza iraniana e permettere le vendite russe ai paesi vicini dell’Iran.

Le informazioni disponibili non indicano alcuna firma durante questa visita. Non danno un percorso definitivo, confermata nuova capacità o data di messa in servizio. La discussione di un progetto energetico non dovrebbe essere confusa con la sua attuazione.

Sia sugli aspetti diplomatici che sul gas, gli annunci rimangono limitati. Una pubblicazione del messaggio Khamenei, una relazione russa più dettagliata o un accordo formale chiarirebbe su cosa è stato effettivamente concordato nel Cremlino.

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