Biologici in Libano: Cosa stiamo facendo?

Il Ministro della Salute presenta farmaci biologici come asse di sviluppo dell’industria libanese. I documenti pubblici mostrano che già esistono capacità e prodotti, ma non consentono la misurazione della produzione locale completa o dei volumi disponibili nel 2026. Il caso di Alpeen, associato ad Arwan nella base ministeriale, illustra una catena di produzione condivisa con un partner esterno. A Benta, le strutture di ricerca annunciate e i programmi devono essere distinti da farmaci autorizzati e commercializzati.

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Il Libano non scopre farmaci derivati dalla biotecnologia. Sottolineando il loro sviluppo durante la campagna per sostenere la droga libanese, il 5 novembre, il Ministro della Salute Rakan Nassereddine ha descritto un’ambizione industriale che si basa già su società e prodotti identificabili. Ma i documenti accessibili non dimostrano una completa autonomia produttiva o un volume di produzione nazionale entro il 2026.

Per valutare questa attività, devono essere separati diversi passaggi: ricerca, produzione di sostanze, formulazione, riempimento, imballaggio, registrazione e marketing. Una società può partecipare ad alcune di queste operazioni senza effettuarle tutte in Libano. Il nome del laboratorio su un foglio non descrive l’intera catena.

Alpeen: un prodotto individuato nella base ministeriale

La base farmacologica del riferimento Ministero della Salute Alpeen, ricombinante eriteropoietina umana, sotto la classificazione « BioTech ». Per la presentazione di 4.000 unità consultate, indica Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon come laboratorio, Libano come paese di produzione e numero di registrazione. Queste sono informazioni normative precise, distinte da un semplice annuncio di ricerca.

Tuttavia, non indicano i quantitativi prodotti quest’anno, le scorte disponibili o l’origine di ogni fase industriale. Una carta registrata non è una dichiarazione di disponibilità farmacia e non fornisce un tasso di integrazione locale.

Un documento del partner Polymun fornisce una precisazione importante. Nei suoi riferimenti pubblici, l’azienda descrive il suo contributo al progetto di eritropoietina biosimilare di Arwan: sviluppo del sistema di espressione e del processo produttivo, fornitura di prodotti in serie secondo buone pratiche di produzione e licenze regionali. Presenta Alpeen come commercializzato in Libano, Giordania, Kenya e Libia.

Questa descrizione mostra perché è necessario evitare di tradurre automaticamente le parole « Lebanon » in piena produzione in loco, dalla produzione organica iniziale alla medicina finita. Non contesta la qualifica indicata dal dipartimento. Essa rivela la partecipazione di un partner industriale che l’unica linea della base non dettaglia.

Installazioni, senza equilibrio pubblico completo di volumi

La presentazione ufficiale dei produttori locali indica che Arwan ha iniziato le operazioni nel 2013 con una prima unità di farmaci iniettabili sterili. Il foglio di investimento dell’IDAL menziona anche una messa in servizio nel 2013, dopo l’approvazione del progetto nel 2011. Queste date ricordano che l’attività industriale preda le dichiarazioni del novembre 2026.

A Benta Pharma Industries, la pagina delle biotecnologie descrive le aree di ricerca, controllo della qualità, produzione a monte e a valle, stoccaggio a freddo e formulazione di riempimento. L’inventario del dipartimento presenta anche l’azienda come produttore di prodotti oncologici, biotecnologici e sterili.

Queste descrizioni documentano attività e strutture presentate dalle aziende. Essi non costituiscono un audit indipendente dalla loro capacità utilizzata, dai loro volumi recenti o dall’autorizzazione di ogni trattamento menzionato. Una capacità tecnica annunciata non deve essere convertita in una quantità effettivamente posta sul mercato.

Ricerca e commercializzazione non si sovrappongono

Benta descrive anche il lavoro nella terapia cellulare e l’incapsulamento delle cellule viventi. Tali programmi rientrano in un campo diverso dalla semplice produzione di un farmaco già registrato. La loro presentazione su un sito industriale non è sufficiente per stabilire un’autorizzazione all’immissione in commercio in Libano o dimostrare efficacia clinica per i pazienti.

Per documentare una nuova produzione, sarebbe necessario conoscere il prodotto, il sito responsabile di ogni passo, le autorizzazioni corrispondenti e i lotti effettivamente fabbricati e rilasciati. Per misurare il suo contributo al paese, i volumi importati, il valore aggiunto e gli input sarebbero necessari. Questi elementi non sono inclusi insieme nelle mostre pubbliche esaminate.

L’osservazione è quindi più precisa di un’opposizione tra promessa e assenza di industria: il Libano ha già fatto riferimento agli agenti biotecnologici e ai medicinali. L’entità della produzione locale e la sua recente crescita rimangono determinate dal prodotto.

Foto generale del settore farmaceutico: compresse e capsule, Libnanews bank. Non rappresenta Alpeen, farmaci biologici o le strutture delle aziende citate. Fotografo non fornito.

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