Arabia Saudita: Dopo Yanbu, missili a Najran

La coalizione guidata dai sauditi annunciò il 6 novembre 2026 l’intercettazione di due missili balistici Houthis nella regione di Najran. Questa dichiarazione segue quella del 5 novembre riguardante un missile per la regione di Medina e un avviso civile a Yanbu. Le autorità valutano i danni dei detriti a Najran. Gli annunci non identificano un impianto specifico come obiettivo o forniscono una valutazione umana confermata. Gli episodi devono essere distinti per data e posizione.

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La coalizione guidata dai sauditi ha annunciato venerdì 6 novembre 2026, l’intercettazione di due missili verso Najran. Ha attribuito quei colpi al Houthis yemenita. Questo nuovo annuncio segue l’avviso lanciato il giorno precedente a Yanbu e l’intercettazione annunciato di un missile verso la regione di Medina.

Il portavoce della coalizione Turki al-Maliki ha riferito che le autorità stavano valutando i danni causati dai detriti. La difesa civile saudita aveva precedentemente annunciato la fine del pericolo nella zona di Najran. La relazione disponibile non fornisce una valutazione umana.

Due missili a Najran, un episodio separato

L’annuncio del 6 novembre riguarda il sud-ovest del regno, vicino al confine yemenita. Non costituisce una nuova precisazione del missile riportato il giorno precedente in Arabia Saudita occidentale. Questi sono luoghi e episodi diversi.

La menzione dei danni nel corso della valutazione richiede anche una distinzione tra l’intercettazione e l’assenza di conseguenze sul terreno. Le autorità hanno annunciato di aver distrutto i proiettili in volo. Allo stesso tempo, indicano la necessità di esaminare gli effetti dei frammenti caduti.

Le informazioni pubblicate non specificano l’entità di tali danni. Essi non permettono inoltre di designare un edificio interessato o di affermare che un’infrastruttura energetica è stata colpita.

A Yanbu, un avviso civile il 5 novembre

Il giovedì, la coalizione ha annunciato che aveva intercettato un missile balistico lanciato verso la regione di Medina. La Difesa Civile ha rilasciato un avviso a Yanbu, sul Mar Rosso, e ha annunciato la fine del pericolo poco dopo.

La formulazione geografica è importante. La regione amministrativa di Medina non è confusa con la città santa. L’avviso a Yanbu non è sufficiente per stabilire che il missile è stato diretto alla città di Medina, un luogo religioso o una particolare struttura.

Un altro annuncio della coalizione riguardava un drone intercettato nella provincia orientale. I rapporti stampa del 6 novembre riuniscono questi diversi episodi. Non solo dimostrano che appartengono a un’unica operazione.

Amman condanna il tentativo annunciato

Il 5 novembre, il Ministero degli Esteri giordano ha condannato il tentativo di colpire la regione di Medina. Lo descrisse come una violazione della sovranità saudita e espresse la sua solidarietà con Riyadh.

Questa reazione diplomatica riguarda l’episodio del giorno precedente. Non fornisce competenze di intercettazione indipendenti. Allo stesso modo, l’assegnazione del fuoco all’Houthis rimane quella formulata dalla coalizione negli annunci esaminati.

Il punto ancora atteso riguarda principalmente Najran: la valutazione dei danni causati dai detriti, e la possibile pubblicazione di una valutazione più dettagliata.

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