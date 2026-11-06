Passaporti: i passi a Washington e Detroit

I residenti libanesi degli Stati Uniti possono richiedere un passaporto biometrico a Washington o a Detroit senza tornare in Libano. La presenza, gli appuntamenti e le parti rimangono incorniciate. Questa guida definisce le procedure aggiornate, gli scambi appropriati e i vecchi tassi visualizzati, per preparare il suo file senza inutili confusione o spostamento.

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I passaporti biometrici libanesi possono ora essere richiesti dagli Stati Uniti senza alcun precedente ritorno in Libano. Washington e Detroit hanno l’attrezzatura per prendere dati biometrici. Tuttavia, le procedure rimangono legate al luogo di residenza, un appuntamento e le camere richieste da ogni prestazione. A Washington, anche il rinnovamento ora impone una presenza fisica.

La distribuzione americana iniziò il 21 settembre 2026. Il Servizio Generale di Sicurezza attrezzò l’Ambasciata libanese a Washington e il Consolato Generale a Detroit, e poi istruì gli ufficiali interessati. Questa apertura avvicina il deposito della richiesta degli utenti. Non significa l’emissione immediata del documento o la procedura pienamente fattibile da un computer.

Le informazioni pratiche di seguito sono state verificate il 6 novembre 2026 sulle comunicazioni ufficiali disponibili. Un punto merita particolare attenzione: le vecchie pagine rimangono accessibili. Gli annunci recenti su appuntamenti e biometri devono quindi essere distinti dalle precedenti istruzioni ancora visualizzate.

Passaporti biometrici: controlla il tuo distretto elettorale

Un richiedente non sceglie automaticamente Washington o Detroit secondo il primo appuntamento trovato. Lo Stato di residenza determina la rappresentanza competente. Gli Stati Uniti hanno un’ambasciata libanese e tre consolati generali, ciascuno che copre un collegio.

Washington include residenti di Maryland, Virginia, le due Caroline, Georgia, Tennessee e Florida. La sua giurisdizione comprende anche Louisiana, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas, Alabama e il Distretto di Columbia.

Detroit copre Michigan, Kentucky, Illinois, Ohio, Indiana, Minnesota, Iowa, Nebraska, entrambi Dakota, Wisconsin, West Virginia, Missouri e Kansas. Altri residenti devono verificare la loro connessione con i consolati di New York o Los Angeles. Washington State, sulla costa occidentale, non è confuso con Washington, DC.

A Washington la presenza riguarda anche il rinnovamento

L’annuncio pubblicato il 2 ottobre, applicabile dal 1° ottobre, apre la prima domanda di passaporto biometrico all’ambasciata. Essa afferma inoltre che i titolari di un passaporto biometrico devono presentarsi per rinnovarlo. I dati biometrici e la fotografia sono presi in loco.

L’appuntamento può essere trovato a passaporti@lebanonembassyus.org o +1 202 939-6306. La reception senza appuntamento dipende dalle possibilità del servizio. Non è quindi una soluzione da considerare come acquisita prima dello spostamento.

Per una prima applicazione biometrica, la notifica richiede, oltre al file solito, una carta d’identità libanese rilasciata per meno di dieci anni o un estratto di stato civile individuale datato meno di tre anni. Richiede gli originali di questi documenti. Una fotocopia da sola non soddisfa questo requisito.

Preparare un file online e ottenere una nicchia sono due passaggi distinti. L’appuntamento è usato per organizzare il passaggio al banco; non esente dalla raccolta di prove. Prima di un viaggio, il richiedente deve avere la registrazione della sua situazione specificata, in particolare per un bambino o un documento perso.

A Detroit, tre giorni riservati per le applicazioni

Un avviso del Consolato del 26 settembre si riserva lunedì, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 14 per le domande di passaporto biometrico. Il servizio funziona su appuntamento. Gli utenti possono contattare +1 248 810 7730 durante le ore di lavoro o scrivere a biometricpass.lebconsulatedtw@gmail.com.

Questo indirizzo e-mail appare sull’avviso ufficiale, anche se utilizza un dominio di messaggistica pubblica generale. Al fine di evitare un errore di destinatario, deve essere copiato dall’annuncio del consolato e seguito dalle sue istruzioni. Non è richiesto alcun intermediario privato per richiedere questo appuntamento.

Il Consolato Generale, comunemente noto come Consolato di Detroit, si trova a Southfield: 1000 Southfield Town Center, Suite 2450, Michigan 48075. Gli orari biometrici non devono essere interpretati come quelli di tutti i servizi consolari.

I documenti non sono limitati al vecchio passaporto

La sezione Washington chiede il modulo, il passaporto e le copie originali, la prova dell’identità libanese e un documento americano. Per i minori, menziona anche lo stato civile familiare e il consenso dei genitori. I dettagli dipendono dal tipo di domanda; una perdita di passaporto richiede elementi aggiuntivi.

Detroit pubblica un avviso speciale, datato 22 settembre, per il primo numero. Esso prevede un documento amministrativo individuale preparato con la missione, una fotografia certificata recente e documenti di identificazione. Esso distingue un percorso con un estratto di famiglia recente e un altro con una carta d’identità libanese sotto i 10 anni, accompagnato da una prova di residenza o un passaporto straniero.

Queste liste non devono essere unite in un unico file valido ovunque. Un estratto richiesto da Washington non ha necessariamente lo stesso titolo o la massima anzianità di quello citato a Detroit. Il dipartimento competente conferma la combinazione applicabile prima della spedizione originale.

Costi e limiti di tempo: non ripetere i vecchi importi

Washington annunciò una riduzione di diverse tasse consolari il 1o marzo 2026. Il grafico mostra 150 dollari per un passaporto biometrico di cinque anni e 300 dollari per dieci anni. La durata autorizzata dipende dalla categoria del richiedente. Questi importi non includono necessariamente le spese di spedizione scelte per il file.

La pagina del passaporto di Detroit mostra ancora le tariffe come applicabile il 1 gennaio 2025. Essi non costituiscono la conferma dell’importo da pagare nel novembre 2026. Il tasso attuale e il metodo di pagamento devono essere richiesti dal consolato, piuttosto che preparare un pagamento da questa ex rubrica.

Washington raccomanda che la domanda sia anticipata tre mesi prima della scadenza. La sua pagina distingue il routing diplomatico da un’opzione espressa a pagamento. Le durata in esso contenute rimangono indicative e non costituiscono un obbligo di resa in una data determinata. Il lancio della presa biometrica negli Stati Uniti non dimostra che la stampa e il ritorno del documento diventa immediato.

Infine, le nuove disposizioni di Washington mirano ai cittadini libanesi. L’Ambasciata afferma che non modificano, in questa fase, il regime dei documenti di viaggio dei profughi palestinesi dal Libano. Prima di prenotare un viaggio, ogni utente deve ottenere dal servizio competente le condizioni corrispondenti al suo documento e verificare quando può effettivamente recuperarlo.

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