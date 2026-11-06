Gli ex detenuti siriani hanno descritto battimenti, privazioni e ricerche umilianti nelle narrazioni ripetute all’inizio di novembre. Queste accuse richiedono indagini e rimangono separate dai nuovi incidenti militari segnalati in Quneitra. L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti dell’Uomo aveva già avvisato delle detenzioni prolungate di ottobre, senza avere un totale pienamente verificato. Non esiste un collegamento diretto tra i testimoni e i recenti movimenti intorno alla diga Al-Mantara. Le garanzie legali, l’accesso ai parenti e alle condizioni di detenzione rimangono al centro del caso.

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Le detenzioni nella Repubblica araba siriana meridionale rimangono al centro delle preoccupazioni sulle operazioni israeliane. Storie di ex detenuti, tratte dalla stampa il 3 novembre, descrivono violenza e privazione. Sembra che i nuovi movimenti militari siano segnalati intorno alla diga Al-Mantara nella provincia di Quneitra. Le testimonianze riguardano le esperienze individuali. Richiedono indagini e non costituiscono, da soli, una constatazione giudiziaria di tutti i luoghi di detenzione.

Detenzioni nel sud: Quali Testimoni descrivono

Due uomini presentati sotto gli pseudonimi di Hajji e Halim raccontano le condizioni degradanti dopo il loro arresto da parte delle forze israeliane. Il primo si riferisce ai pasti maltrattati da guardie, restrizioni igieniche e il divieto di estendersi durante il giorno. Il secondo descrive umilianti battiture e ricerche.

Le loro storie sono state raccolte da un quotidiano arabo, poi tradotte da uno specialista dei media in Siria. Quest’ultimo afferma espressamente che non ha verificato il contenuto della relazione. Libnanews non poteva confermare indipendentemente ogni scena riportata.

Questa prenotazione non esonera la considerazione delle spese. Richiede che mantengano la loro attribuzione, senza trasformare le due esperienze descritte in prove su tutti i detenuti. Le date specifiche di ogni episodio, le istituzioni coinvolte e le responsabilità individuali rimangono da documentare.

Un caso già sollevato da OHCHR

L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo ha avvertito la questione il 9 ottobre. Il suo portavoce, Shabia Mantoo, si riferiva a rapporti di detenzione prolungata, a volte superiori ad un anno. Alcune persone dichiaratamente non hanno ricevuto una spiegazione delle ragioni per il loro arresto.

L’organizzazione ha anche menzionato le accuse di pestazioni, stazioni in piedi imposte per lunghi periodi di tempo e minacce. Queste informazioni provengono da ex detenuti e da altre fonti. Non costituiscono la conferma di ogni dettaglio delle testimonianze pubblicate a novembre.

A tale data, OHCHR ha riferito che 49 siriani sono rimasti in detenzione israeliana. Ha dichiarato di non aver verificato in modo indipendente un totale esaustivo e aggiornato. Questo numero non può quindi essere presentato come conteggio al 6 novembre.

Le Nazioni Unite chiedono una base giuridica secondo il diritto internazionale per qualsiasi detenzione e rispetto delle garanzie delle persone arrestate. Ha anche chiesto la fine di atti intimidatori gli abitanti, compresi raid e restrizioni di viaggio.

Al-Mantara, un nuovo episodio riportato in Quneitra

Allo stesso tempo, la componente militare sta subendo nuovi sviluppi. Il 3 novembre, un media regionale ha riferito l’avanzata di diversi veicoli israeliani verso la diga di Al-Mantara. Ha menzionato una presenza di droni e citato le osservazioni di un’organizzazione post-conflitto.

Il 5 novembre, un’agenzia di stampa ha trasmesso notizie dalla televisione siriana sul fuoco dell’artiglieria. Secondo il rapporto, tre proiettili erano stati sparati nei pressi della diga il giorno prima. Altri due caddero il 5 novembre sulla terra agricola vicino a Beit Jinn, a sud-ovest di Damasco.

Queste informazioni non forniscono un record confermato di vittime o danni. Né possono pretendere che la diga stessa abbia subito danni. Le incursioni, le sparatorie e le detenzione sono eventi separati: non c’è un collegamento diretto tra i testimoni e i movimenti del 3 novembre.

Una giustificazione sicura, nessuna risposta specifica trovata

Israele presenta la sua presenza e le sue operazioni nella Siria meridionale come misure di sicurezza. Nelle dichiarazioni precedentemente riportate dalla stampa israeliana, il suo esercito invocò la prevenzione degli attacchi sul suo territorio. Damasco denuncia queste operazioni come violazioni della sua sovranità.

Nessuna risposta israeliana specifica alle due testimonianze prese il 3 novembre o agli episodi di Al-Mantara qui descritti è stata trovata negli elementi consultati. Tale assenza non consente di presumere la risposta delle autorità interessate.

Un rapporto internazionale del 17 ottobre ha anche indicato che era in attesa di una risposta dell’esercito israeliano sulla presunta violenza in detenzione.

La separazione del quadro delle forze stabilito nel 1974 rimane al centro della disputa territoriale. Per i detenuti, i punti da chiarire rimangono individuali e concreti: luogo di detenzione, motivi legali, accesso ad un avvocato, contatti familiari e possibilità di sfidare la privazione della libertà.

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