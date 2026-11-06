Dahr al-Baidar: il ruolo delle eccezioni procedurali

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Nel caso degli esplosivi di Dahr al-Baydar, le eccezioni procedurali presentate dalla difesa precedono gli interrogatori futuri. Un’udienza fu annunciata per il 17 novembre 2026. Questo passo richiede un parere dall’ufficio del procuratore militare e poi una decisione del giudice Ghada Bou Alwan. Questa sequenza riguarda la regolarità dell’accusa e dell’indagine. Non permette, da solo, di concludere che gli imputati sono colpevoli o innocenti.

I minuti dell’udienza del 5 novembre distinguono due situazioni. Due uomini gia’ detenuti sono stati interrogati. Per altri imputati, la difesa ha presentato una breve interrogazione preliminare. Le loro udienze sono state rimandate. La continuazione del caso dipende quindi anche dalle decisioni sulla procedura, distinte dall’esame dei fatti prescritti.

Le eccezioni procedurali regolano l’esecuzione

L’articolo 73 del codice di procedura penale libanese organizza tali obiezioni. Permette alla persona accusata, al suo avvocato senza la presenza del suo cliente, e al procuratore di sollevarli. Il testo prevede la loro presentazione solo una volta, prima dell’esame, alle fasi dell’indagine e della sentenza che essa cerca.

Possibili ragioni coprono diversi problemi specifici. La corte è competente? L’azione pubblica è stata estinta per un motivo prescritto dalla legge? C’è un ostacolo a ricevere o perseguire l’accusa prima di considerare i suoi meriti? Il testo copre anche precedenti procedimenti e giudizi, l’autorità di res judicata e la nullità di uno o più atti investigativi.

Queste categorie non hanno tutte le stesse conseguenze. Per contestare la giurisdizione è chiedere se il giudice giusto sta valutando il caso. Invocare la nullità di un atto equivale a discutere le condizioni in cui tale atto è stato eseguito. Un altro problema è l’autorità di una decisione precedente. Il termine « procedure » riguarda quindi le garanzie che possono influenzare la condotta dei procedimenti.

Nel caso Dahr al-Baydar, il testo integrale del memorandum non è pubblico nei documenti consultati. Sarebbe quindi prematuro attribuire ciascuno di questi argomenti alla difesa. La loro presentazione generale spiega il meccanismo giuridico, senza ricostituire conclusioni alle quali il pubblico non ha accesso.

Il procuratore dà un parere, il giudice prende la decisione

La difesa pone le sue obiezioni. L’Ufficio del Pubblico Procuratore, che svolge procedimenti pubblici, può discuterne e presentare la sua posizione giuridica. L’investigatore decide allora. La consultazione con il procuratore non trasforma la sua opinione in una decisione e non trasferisce il potere del giudice a lui.

Il quadro militare ha le proprie regole. Gli articoli 33 e 54 della legge sulla giustizia militare si riferiscono al codice di procedura penale in cui le loro disposizioni speciali non derogano a loro. I due testi dovrebbero quindi essere letti insieme, piuttosto che trasporre automaticamente in questo caso ogni fase della procedura penale ordinaria.

La distinzione tra opinione e decisione appare anche in una decisione del Tribunale militare permanente del 15 maggio 2026. Gli estratti pubblicati di questa decisione, in un altro caso, affermano che lo scopo di consultare l’accusa è quello di consentirgli di presentare le sue opinioni. Tale consultazione non equivale a cercare il suo accordo e non lega il giudice alla sua posizione.

Questo precedente non pregiudica il destino delle obiezioni nel caso degli esplosivi. Essa fa luce solo sulla divisione dei ruoli. Ogni decisione dipende dalle prove effettivamente sollevate, dai documenti prodotti e dalle norme applicabili.

Le scadenze sono cambiate dal dicembre 2023

Per comprendere il calendario, deve essere utilizzata l’attuale versione dell’articolo 73. Atto n. 321 del 22 dicembre 2023 modificato. La Gazzetta ufficiale ha pubblicato questa riforma il 28 dicembre 2023. Il vecchio testo, che prevedeva una decisione entro una settimana di deposito, non è più sufficiente per descrivere la procedura.

Il nuovo articolo prevede due settimane per l’accusa di presentare le sue osservazioni dopo la notifica delle eccezioni. Esso prevede quindi una decisione del giudice di indagine entro due settimane dalla presentazione del caso da parte dell’accusa. Il giudice deve decidere prima di procedere all’esame, senza fissare l’eccezione all’esame dei meriti.

Queste scadenze hanno punti di partenza separati. La data di un’udienza non rivela la data esatta della notifica del breve o del ritorno del file. Senza questi elementi, non si può calcolare una certa scadenza per il caso Dahr al-Baydar. 17 novembre è una data di udienza annunciata, non prova che tutte le questioni preliminari saranno finalmente risolte quel giorno.

La riforma disciplina anche gli appelli e prevede una penalità finanziaria per la persona le cui eccezioni appaiono infondate. Questo meccanismo mira a conciliare i diritti della difesa con la corretta condotta della giustizia. La sua esistenza rende impossibile qualificarsi in anticipo il breve presentato in questo caso come una manovra ritardante.

Cosa controllare nella fase successiva

Le prime informazioni attese riguardano la decisione sulle obiezioni. Il loro rifiuto può consentire ulteriori indagini in conformità alle norme applicabili. La loro ricezione può cambiare questo percorso, in una misura che dipende dalla ragione scelta. Una nullità di un particolare atto non si confonde automaticamente con la nullificazione dell’intero caso.

Sarà quindi necessario controllare la condotta degli interrogatori annunciati e qualsiasi appello. Le informazioni pubbliche disponibili non danno il pieno contenuto delle osservazioni dell’accusa o una decisione motivata sulle eccezioni. Pertanto, essi non permettono di annunciare un rinvio a un tribunale di giudizio o a un risultato finale.

L’accusato rimane presunto innocente. Per il follow-up immediato, l’appuntamento annunciato rimane il 17 novembre, previa decisione procedurale e le notifiche necessarie.

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