Tebnine, una casa di ragazze indebolita dalla guerra

A Tebnine, decine di ragazze continuano la loro formazione in una casa parzialmente riparata dopo il bombardamento. Le squadre mantengono la reception nonostante le interruzioni, le stanze inutilizzabili e le risorse limitate. Recenti rapporti descrivono l’assistenza materiale fornita dalle truppe UNIFIL. La fine del mandato operativo, previsto per il 31 dicembre 2026, prima di un graduale ritiro, sta alimentando le preoccupazioni circa la continuità di questo sostegno. L’istituzione è alla ricerca di relè per preservare la vita quotidiana dei residenti e continuare il lavoro.

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A Tebnine, nel sud del Libano, decine di ragazze vivono in una casa ancora segnata dai bombardamenti. Un rapporto di agenzia pubblicato il 5 novembre 2026 descrive la loro formazione e progetti, nonostante i danni e l’insicurezza. Altre prove recenti mostrano quanto sia fragile il mantenimento di questa vita quotidiana.

A Tebnine, la scuola nonostante il danno

La casa ospita i bambini privati di uno o entrambi i genitori, ma anche ragazze le cui famiglie non possono fornire assistenza. Fornisce le uniformi necessarie, valigette e pasti per la scuola. I più grandi stanno anche perseguendo gli studi.

Nelle testimonianze raccolte da un’agenzia internazionale, una ragazza di 13 anni ricorda il suo desiderio di studiare medicina. Una donna di 19 anni si sta allenando nella decorazione d’interni. Questi progetti rimangono legati alla possibilità di vivere e studiare in un ambiente più sicuro.

Camere sempre inutilizzabili

Nel 2024, i bambini lasciarono la zona prima che uno sciopero israeliano su un edificio vicino causò pesanti danni alla casa. Il lavoro era solo in grado di recuperare parte dello spazio. Il piano superiore, dove si trovavano i dormitori, rimane degradato.

Un rapporto separato pubblicato il 2 novembre descrive finestre rotte, letti danneggiati e oggetti lasciati nelle camere. Alcune camere al piano inferiore sono state organizzate per ospitare i residenti. L’edificio non ha ancora tutta la sua capacità di alloggio.

Secondo il personale intervistato, le esplosioni anche interrompere notti. Alcuni bambini si svegliano e si preparano a partire, temendo un’altra evacuazione. Nei giorni più difficili, la mancanza di sonno impedisce loro di mandarli a scuola. Esterni e giochi dipendono anche dalle condizioni di sicurezza.

Questi resoconti descrivono un quotidiano discontinuo: i pasti, le classi e le attività riprendono e poi i suoni della guerra li interrompono. Tornare a casa non significa che i bambini siano tornati in condizioni di vita stabili.

Assistenza da parte dei pacificatori e questioni di successione

Un’altra relazione, prodotta il 27 ottobre, documenta il sostegno della United Nations Interim Force in Lebanon. UNIFIL ha fornito letti militari. I soldati, in particolare irlandesi e malesi, hanno partecipato alla riabilitazione dei locali. Questi aiuti materiali hanno permesso di riaprire parte dell’edificio.

I leader di casa sono preoccupati per il futuro di questo sostegno. I bisogni includono cibo, abbigliamento, medicina e istruzione. Le riparazioni richiedono anche risorse che l’istituzione lotta per raccogliere.

Il calendario UNIFIL merita chiarimenti. La risoluzione 2790 prevede la cessazione del mandato operativo il 31 dicembre 2026. Il ritiro deve quindi procedere gradualmente entro un anno. Non è quindi la partenza simultanea di tutte le truppe alla fine di dicembre.

Tuttavia, questo programma non garantisce il mantenimento di ogni donazione o progetto locale. Il sostegno domestico dipende dal sostegno concreto, mentre la missione si sta preparando per la sua riduzione. Per le squadre di Tebnine, la ricerca di relè dovrebbe aiutare a preservare la ricezione di ragazze e continuare il lavoro nelle stanze ancora inutilizzabili.

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