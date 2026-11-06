6 novembre 2006: consultazioni politiche in Libano

Il 6 novembre 2006, Nabih Berri ha aperto consultazioni a Beirut per avvicinare le principali forze politiche libanesi. Dopo la guerra estiva, Hezbollah e i suoi alleati richiedevano più peso dal governo. La maggioranza parlamentare rifiuta una minoranza bloccante. La prima sessione ha portato a una tregua mediatica, senza accordo sui sedili. Una revisione di questo tentativo di compromesso, le regole costituzionali al centro della controversia, e le dimissioni ministeriali dopo il 11-13 novembre.

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Questo giorno nella storia del Libano.

Il 6 novembre 2006, Nabih Berri ha aperto consultazioni politiche a Beirut nel tentativo di risolvere la crisi del governo. Quasi tre mesi dopo la guerra tra Israele e Hezbollah, i leader rimangono divisi sulla condivisione del potere. Il loro primo incontro ha portato a una tregua mediatica, senza accordo sulla composizione del gabinetto di Fouad Siniora.

Consultazioni politiche in Libano dopo la guerra

Il Presidente della Camera riunisce i rappresentanti delle principali forze politiche intorno ad un obiettivo immediato: evitare una ulteriore rottura. Hezbollah e i suoi alleati chiedono un governo di unità nazionale che darà loro più posti. La maggioranza parlamentare, dominata dal campo del 14 marzo, si rifiutò di rinunciare a un potere di blocco all’interno dell’esecutivo.

L’incontro di lunedì 6 novembre ci ha permesso di riprendere le discussioni. I partecipanti accettano di interrompere le loro campagne di media reciproci. Hanno intenzione di continuare a discutere il giorno dopo. Questa decisione riduce il confronto verbale, ma non risolve alcun disaccordo sull’assegnazione del portafoglio.

L’incontro si è tenuto sotto una forte protezione militare e di polizia nel centro di Beirut. Berri descrive un’atmosfera positiva alla sua fine. Il divario tra la calma desiderata e il compromesso di governo previsto rimane notevole.

Condivisione dei posti al centro della disputa

Dal luglio 2005, Fouad Siniora ha guidato un gabinetto di ventiquattro membri. Hezbollah e il movimento Amal hanno già rappresentanti lì. Il Movimento Patriottico Libero di Michel Aoun, alleato di Hezbollah, non partecipa. La richiesta di allargamento riguarda quindi diversi elementi dell’opposizione, la cui situazione nel governo differisce.

La maggior parte sta prendendo in considerazione l’ingresso degli Assessori. D’altra parte, si oppone ad una nuova divisione che permetta all’opposizione di prevenire decisioni essenziali. I negoziati riguardano dunque le condizioni concrete per il funzionamento del Consiglio dei ministri, al di là della mera presenza di ogni partito.

Per Hezbollah e i suoi alleati, un governo unito deve rafforzare la loro partecipazione alle decisioni nazionali. Siniora e i suoi sostenitori difendono la capacità del gabinetto di governare. Queste posizioni diventano più difficili da conciliare dopo la guerra estiva, che ha esacerbato le tensioni tra i campi politici.

Ciò che la minoranza bloccante significa

La battaglia dei seggi è spiegata dalle norme costituzionali del Consiglio dei ministri. L’articolo 65 stabilisce un quorum di due terzi dei suoi membri. Esso prevede la ricerca del consenso e poi un voto quando non può essere ottenuto.

Le decisioni ordinarie sono poi prese a maggioranza del presente. Le questioni di base richiedono l’approvazione di due terzi dei membri indicati nel decreto di formazione. Questa categoria comprende bilancio, guerra e pace, accordi internazionali e diritto elettorale.

L’articolo 69 aggiunge un’altra regola: il governo si considera dimesso se perde più di un terzo dei suoi membri. La soglia supera quindi l’esatto terzo. In un gabinetto di ventiquattro ministri, nove partenze passerebbero questa soglia, rispetto a otto per un terzo.

La rappresentanza sufficiente può quindi influenzare i voti, il quorum o la sopravvivenza dell’impresa. È questa capacità che, nei negoziati di novembre, copre la domanda di un blocco di minoranza.

Un passo avanti prima del 6 novembre

Queste consultazioni non segnano la nascita del dialogo nazionale 2006. Nabih Berri aveva già riunito quattordici capi il 2 marzo. I colloqui primaverili comprendevano le relazioni con la Siria, le armi palestinesi e la corte proposta per tentare l’assassinio di Rafic Hariri.

Tra le due sequenze, la guerra estiva ha interrotto le priorità del paese. La ricostruzione e lo spiegamento dell’esercito libanese e dell’UNIFIL nel sud è accompagnata da una forte polarizzazione politica. La questione dell’autorità di Stato rimane centrale. Nel mese di novembre, si è riflettuto direttamente in una controversia sulla composizione dell’esecutivo.

Il tribunale internazionale proposto è anche una grande sfida per le istituzioni. In questa fase, continuano le discussioni sulla sua istituzione. La sessione del 6 novembre non ha creato questo tribunale o un nuovo governo.

Un’apertura seguita da una rottura

La risposta ottenuta alla prima riunione non ha portato ad un compromesso duraturo. L’11 novembre, dopo il fallimento delle consultazioni, i cinque ministri sciiti annunciarono le dimissioni. Il 13 novembre, il ministro dell’ambiente Yacoub Sarraf, vicino al presidente Emile Lahoud, ha lasciato il gabinetto.

Queste partenze hanno aperto un nuovo conflitto sulla legittimità del governo. L’opposizione e Lahoud contestano la continuazione della sua attività in assenza di rappresentanza sciita. Siniora mantiene il gabinetto, sostenuto dalla maggioranza parlamentare, e non accetta formalmente dimissioni.

Il 6 novembre, questo è stato il primo giorno di un tentativo di compromesso, il cui risultato immediato è stato limitato alla calma dei media. Una settimana dopo, il governo continua a incontrarsi, mentre i suoi avversari ora sfidano la sua legittimità costituzionale.

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