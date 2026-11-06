6 novembre: Libano meridionale, Iran, Ucraina e occupazione americana
Il giornale Libnanews del 6 novembre 2026, 18h a Beirut.
In sintesi: le operazioni riportate nel sud del Libano, l’elettricità e l’acqua, la mediazione Qatar-Iran-USA, la morte di un marinaio MT Velos, le intercettazioni annunciate in Arabia Saudita, la diplomazia sull’Ucraina e le figure occupazionali statunitensi.
Le dichiarazioni sono assegnate. La causa dell’esplosione di MT Velos rimane presentata come una supposizione dal direttore. Il record di salute libanese è stato fermato il 5 novembre alle ore 2, non il giorno del giornale.
Informazioni: NNA/QNA, Ministero della Salute libanese, EDL, Beirut e Mount Lebanon Water Stabiliment, Reuters, BLS. Trova i dettagli e gli aggiornamenti su https://libnanews.com/
Archivio immagini segnalate, nessuna ricostruzione degli eventi del giorno.
Foto di Integer, semplicemente ridimensionato:
• Deir Mimas (2019), Prodrummer619, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deir Mimas.jpg
• Zuk (2009), Evilscaught, CC BY 3.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Power Plant of Jonieh… – panoramicao.jpg
• Doha (2023), Zairon, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doha Skyline 01.jpg
• illustrazione del petrolio (2019), Shipspotter Stahl, CC BY-SA 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oil Presa nave.jpg
• Kirill Dmitriev (2018), Council.gov.ru, CC BY 4.0: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kirill Dmitriev 2018.jpg
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