Gli Stati Uniti stanno ritirando i bombardieri B-1 dalla base di Fairford: cosa sappiamo?
Il 4 ottobre 2026, i 12 Stati Uniti B-1B dislocati a RAF Fairford, Inghilterra, lasciò la base in diverse onde, a seguito di nuove minacce da una trama legata all’Iran, secondo il New York Times.
Il Pentagono non conferma la minaccia
Una settimana prima: cinque uomini arrestati vicino alla base, nessun esplosivo trovato, rilasciato su cauzione
🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d’inculpé à ce stade
Londra suggerisce il ruolo dell’Iran, Tehran nega
Capitolo
0:00 Il B-1s lasciare Fairford
0:07 4 ottobre: partenza
0:14 La minaccia secondo la NYT
0:27 La risposta del Pentagono
0:35 Cinque arresti
0:47 Un sospettato a Londra
0:59 Londra suggerisce, Teheran denies
1:08 Il contesto della guerra
1:22 Avviso di Teheran
1:30 Fairford senza bombardieri
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