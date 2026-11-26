Norwegian Norse Atlantic ha annullato tutti i voli previsti per giovedì 26 novembre, a causa della mancanza di una soluzione di finanziamento immediata. Negozia con gli investitori e prevede un deposito di bilancio se queste discussioni falliscono. I passeggeri interessati possono richiedere il rimborso o il rinvio in base alla rotta e al vettore.

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Norse Atlantic Airways ha annullato tutti i voli previsti giovedì 26 novembre. La società norvegese ha indicato in una dichiarazione di mercato azionario che aveva sospeso le partenze della giornata per determinare se il finanziamento a breve termine è rimasto possibile. Il suo consiglio di amministrazione sta valutando un deposito di bilancio se non ottiene rapidamente nuovi fondi. Il comunicato stampa non annuncia alcun deposito di bilancio o data di ripresa.

Investitori e creditori al centro delle discussioni

La gestione sta discutendo con gli investitori un possibile buyback che includerebbe il finanziamento. Nessun accordo firmato, importo o nome di investitore è stato annunciato. Mercoledì, la società ha anche riunito i titolari di un emissione obbligazionaria garantita di $52 milioni, con un 15% coupon. Questa riunione non è valida per i creditori di accettare un contributo di fondi.

Euronext Oslo Børs ha messo il titolo mercoledì nel suo vano di sorveglianzaScatola di recupero, utilizzato quando la situazione dell’emittente rende la valutazione della sicurezza particolarmente incerta. Questa misura di borsa è distinta da procedimenti di insolvenza. Norse riportò di operare una flotta di dodici Boeing 787 Dreamliner. Oltre alle sue rotte a lungo raggio, il gruppo offre voli charter e la fornitura di aerei e equipaggi.

Volo annullato: rimborso o reindirizzamento

Il comunicato stampa di Norse copre i voli di giovedì 26 novembre. Per una partenza programmata dopo tale data, lo stato del volo e della prenotazione deve essere controllato con il vettore o l’agenzia che ha venduto il biglietto. Una cancellazione del giovedì non costituisce di per sé l’annuncio della cancellazione del volo di ritorno.

Per i voli in partenza dall’Unione Europea, tra cui la Francia, il Regolamento europeo sui diritti dei passeggeri si applica in caso di cancellazione. Esso prevede una scelta tra il rimborso e il rinvio ai sensi del testo. Per un viaggio da un paese terzo all’Unione, la portata dipende in particolare dal vettore che opera il volo. Qualsiasi compensazione forfettaria è valutata separatamente dal rimborso, a seconda dell’itinerario, del periodo di preavviso e del motivo della cancellazione.

I passeggeri possono conservare la conferma della prenotazione, l’avviso di cancellazione e la prova delle spese prima di presentare una richiesta scritta al vettore. Gli annunci del 26 novembre non prevedono un calendario per l’elaborazione dei file o un piano confermato per i voli riprese.

Copertura: un Boeing 787-9 di Norse Atlantic a Berlino-Brandenburg il 9 settembre 2022 (archiviato).MarcelX42 / Wikimedia Commons♪,CC BY-SA 4.0. Boxing e dressing sotto la stessa licenza.

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