Il partito Yashar di Gadi Eisenkot e i democratici Yair Golan annunciano un accordo di principio per una coalizione. Con Yisrael Beitue, le tre formazioni hanno 36 dei 120 posti nel Knesset. Nessun governo è stato ancora presentato al Parlamento e Benjamin Netanyahu rimane in carica.

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Gadi Eisenkot ha fatto un nuovo passo giovedì 26 novembre nei negoziati per formare il prossimo governo israeliano. Il suo partito, Yashar e i democratici Yair Golan annunciarono che erano stati sentiti firmare un accordo di coalizione. Questo annuncio termina due giorni di sospensione delle discussioni, ma non dà ancora a Eisenkot una maggioranza nel Knesset.

Dalla sospensione dei colloqui all’accordo in linea di principio

I Democratici avevano interrotto i negoziati martedì, mentre Yashar discuteva anche con Likud di Benjamin Netanyahu. Giovedì, entrambe le parti hanno annunciato la ripresa delle discussioni e poi un accordo in linea di principio. Il loro comunicato congiunto non pubblica il testo dell’accordo. I Democratici hanno indicato separatamente che hanno visto quattro portafogli ministeriali promesso; Queste funzioni saranno fornite solo se un governo è effettivamente formato.

Il precedente accordo annunciato da Yashar risale a martedì e riguarda Yisrael Beituten, il partito di Avigdor Liberman. Entrambi gli accordi bilaterali danno ora a Eisenkot partner da entrambe le parti del centro politico. Tuttavia, essi non costituiscono un progetto di governo completo che è messo al voto.

Trentasei posti per le tre parti concordate

Secondo i risultati finali delle elezioni del 27 ottobre, Yashar ha 21 seggi, gli Otto Democratici e Yisrael Beitué sette. Insieme, queste tre formazioni hanno 36 dei 120 sedili Knesset. Insieme ai dodici rappresentanti eletti della formazione di Naftali Bennett, ci sarebbero 48, 13 in meno della maggioranza assoluta. Il sostegno alla nomina rimane distinto dalla partecipazione al futuro gabinetto.

Le prenotazioni sulla composizione della coalizione hanno già colpito i colloqui. Le due liste arabe insieme hanno 19 rappresentanti eletti. Le due formazioni ultra-ortodosse, Giudaismo Unificato di Torah e Shas, totali tredici posti. Il loro posto e le condizioni per il possibile sostegno non sono stabiliti nell’accordo annunciato giovedì con Yair Golan.

Netanyahu rimane capo del governo uscente

Il presidente Isaac Herzog istruì Eisenkot l’8 novembre per formare un governo. La scadenza iniziale è fino al 6 dicembre e può essere prorogata entro 14 giorni. Il mandato presidenziale apre la negoziazione; Non vale la nomina. Un’azienda futura deve ancora presentare la sua composizione e il suo programma al Knesset e guadagnare la sua fiducia. Benjamin Netanyahu rimane a capo del governo uscente.

Copertura: Gadi Eisenkot a Tel Aviv, 16 agosto 2016, poi Capo di Stato Maggiore (archiviato).U.S. Embassy Tel Aviv / Wikimedia Commons♪,CC BY 2.0. Boxe e vestire Libnanews.

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