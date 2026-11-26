Dopo una visita della struttura il 25 novembre, Kim Jong-un ha chiamato per rafforzare l’arsenale nordcoreano. Pyongyang non ha annunciato alcun calendario per la distribuzione o la ripresa dei colloqui.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Kim Jong-un ha ispezionato mercoledì 25 novembre le strutture relative al programma nucleare militare nordcoreano e ha chiesto di rafforzare l’arsenale del paese. Pyongyang ha reso pubblica la visita giovedì. Lo spostamento conferma la priorità della leadership per questo programma; Non è accompagnato da un programma di ridistribuzione o da un annuncio di colloqui con Washington.

Pyongyang sostiene una maggiore capacità

Secondo la relazione ufficiale, Kim ha esaminato i lavori intrapresi nel 2026 nel quadro delle linee guida del partito laburista. Ha detto che le capacità di produzione erano in aumento e ha chiesto un ruolo ampliato per le cosiddette armi nucleari tattiche. Ha nuovamente presentato la Corea del Sud come Stato ostile e invocato le minacce che attribuisce agli Stati Uniti e ai suoi alleati.

Il rapporto non fornisce dati verificabili sulle dimensioni dell’arsenale. Le immagini trasmesse attestano ciò che il regime ha scelto di mostrare; Solo loro non misurano la produzione o confermano la messa in servizio di nuove armi. Il personale sudcoreano non ha reso pubblico la sua valutazione delle strutture presentate.

Un’apertura diplomatica senza appuntamento

Donald Trump aveva espresso il suo desiderio di incontrare Kim nel suo recente viaggio in Asia. Non sono stati annunciati colloqui tra i due leader alla fine del viaggio. La dichiarazione rilasciata a Shenzhen il 19 novembre dagli Stati Uniti, dalla Cina e dalla Russia ha affermato la loro intenzione di dialogare sui rischi nucleari e sulla non proliferazione. La Corea del Nord non è un firmatario e il testo non annuncia alcuna discussione con esso.

A livello internazionale, il Consiglio di sicurezza chiede che la Corea del Nord rinunci alle armi e ai programmi nucleari in modo verificabile e irreversibile. Al contrario, la dichiarazione di Kim ribadisce la sua intenzione di mantenere e rafforzare questo arsenale. La visita del 25 novembre non ha portato all’annuncio della ripresa delle ispezioni o dei negoziati.

Archivio foto: Kim Jong-un a Hanoi il 27 febbraio 2019. Casa Bianca / Wikimedia Commons, pubblico dominio. La foto non mostra l’ispezione novembre 2026.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews