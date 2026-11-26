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Nawaf Salam ha chiesto alle autorità di rendere pubblici i loro piani di approvvigionamento, le offerte e le decisioni di aggiudicazione. Un’operazione del Consiglio per lo Sviluppo e la Ricostruzione nel Distretto di Zahlé illustra ciò che un cittadino può già verificare: il vincitore e il premio per un lotto di riparazione della scuola, ma non ancora la sua data effettiva di consegna dalla carta di premio.

Un ricorso pubblicato, una decisione motivata

Il Consiglio per lo sviluppo e la ricostruzione ha emesso un bando di gara per le riparazioni in istituzioni pubbliche che avevano ricevuto sfollati e non erano più utilizzate come rifugio al momento della procedura. Il foglio dell’Autorità per gli appalti pubblici è datato 26 settembre 2026. Un incontro con le aziende interessate ha portato a un rapporto pubblicato il 2 ottobre. Il termine di presentazione era il 6 ottobre a mezzogiorno.

I risultati pubblicati il 10 novembre indicano una dotazione provvisoria il 30 ottobre. Il Consiglio seleziona Saba Makhlouf Stabilimento per il Trading e contraente per $431,561, compresi $50,000. Secondo la decisione, un offerente aveva proposto un prezzo più basso per Zahlé, ma la sua capacità finanziaria gli ha permesso di essere mantenuto solo su un lotto. L’acquisto fa parte del progetto di assistenza di emergenza finanziato con il prestito della Banca Mondiale 9841. L’importo di allocazione è specifico per questo lotto; Non è il progetto nazionale.

Il prezzo scelto non prova il completamento

La decisione dà il nome dell’acquirente, l’importo confermato, l’azienda e la ragione per la sua scelta. Sulla scheda di allocazione consultata, i campi corrispondenti alla firma, l’inizio del lavoro, la consegna e l’accettazione finale non sono indicati. Ciò non dimostra che il lavoro non ha iniziato o che è stato effettuato un pagamento. Il risultato dell’aggiudicazione del contratto, l’ordine di avvio e i documenti di ricevimento devono essere riconciliati. Il confronto tra i costi iniziali e finali richiede anche le spese effettive autorizzate e pagate.

Nel presentare la relazione dell’Autorità il 25 novembre, il Primo Ministro ha annunciato che il Consiglio dei Ministri monitorerebbe il rispetto della legge basata sugli indicatori dell’agenzia. Il caso di Zahlé mostra la differenza tra rendere visibile la scelta di un’azienda e riuscire a rintracciare le spese fino alla riapertura di un locale. Sul registro pubblico, il primo passo è documentato; la data di ricevimento non è.

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