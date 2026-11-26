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A Borj Qalaouiyah, circa 470 studenti frequentano lezioni in un edificio incompiuto dopo la distruzione della loro scuola. A Zawtar al-Gharbiyé, la scuola pubblica accoglie circa 74 studenti, rispetto a 304 prima della crisi.

La scuola pubblica Borj Qalaouiyah nel quartiere Bint Jbeil è tornata da settembre ad un altro indirizzo. Il suo edificio di tre piani è stato completamente distrutto nel maggio 2026, secondo un sondaggio pubblicato il 25 novembre dall’UNESCO. Il team ha ripreso i corsi in un edificio vicino che era quello di ospitare un asilo nido e il cui lavoro non è stato completato. Le camere prefabbricate sono in fase di installazione. L’organizzazione non specifica il loro numero o la data in cui tutti saranno utilizzabili.

A Zawtar, circa un quarto della forza lavoro pre-crisi

Nella scuola pubblica di Imam Moussa al-Sadr a Zawtar al-Gharbiyé, riaperta, danneggia i laboratori, la biblioteca e altri spazi di lavoro. La scuola ha circa 74 allievi, rispetto a 304 prima. La forza lavoro attuale rappresenta quindi circa il 24% del personale pre-crisi. Entrambe le scuole ospitano sia i bambini del villaggio che le famiglie sfollate. La valutazione dell’UNESCO non specifica quanti ex studenti Zawtar sono iscritti altrove o rimangono senza una soluzione scolastica.

A scuola, workshop per parlare di guerra

Gli studenti hanno raccontato all’UNESCO le loro notti insonni, il rumore degli aerei e la paura di un nuovo viaggio. Nelle scuole accompagnate, gli insegnanti conducono discussioni e usano il disegno o altre attività creative per dare ai bambini diversi modi per parlare di ciò che hanno sperimentato. Queste sessioni si svolgono in un contesto educativo; non sostituiscono corsi mancati o, se necessario, follow-up specializzato.

Un programma di cattura nazionale separato

In tutto il Libano, Education Cannot Wait ha annunciato il 20 novembre un programma triennale di 13 milioni di dollari guidato da Ana Aqra e dal Comitato Internazionale di Soccorso. Il programma mira a circa 59.000 bambini, tra cui attività di riparazione, assistenza ai trasporti e lavoro di sviluppo in 50 scuole pubbliche. Questi dati sono obiettivi, non un bilancio di riiscrizione o progetti completati. Il profilo pubblico non nomina Borj Qalaouiyah o Zawtar al-Gharbiye tra le scuole da costruire.

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