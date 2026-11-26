In un messaggio a Joseph Aoun, Sergio Mattarella ha ribadito il sostegno di Roma alla sovranità del Libano. L’Italia ha già diversi canali di supporto, senza aver annunciato un nuovo contingente dopo UNIFIL.

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In un messaggio ricevuto a Baabda in occasione dell’Indipendenza, il presidente italiano Sergio Mattarella ha ribadito il sostegno di Roma alla fine delle ostilità, al ritorno delle persone sfollate e alla piena sovranità del Libano. Il messaggio si riferisce alla nuova missione di sostegno dell’UE. Non annuncia o mantiene un contingente italiano dopo la partenza dell’UNIFIL o programma per una forza di relè.

Il contingente italiano ora rientra nel mandato delle Nazioni Unite

UNIFIL aveva 761 pacificatori italiani al 4 novembre 2026, su 7.485 truppe fornite da 45 paesi. Queste persone servono sotto il mandato delle Nazioni Unite. Il Consiglio di sicurezza ha fissato la fine delle operazioni in corso al 31 dicembre e quindi previsto per il ritiro nell’anno successivo. Il numero di soldati italiani oggi sotto il casco blu non permette di dedurre la forza che Roma sarebbe disposta a assumere sotto un altro mandato.

Roma ha anche addestrato l’esercito libanese fuori dall’UNIFIL

L’Italia ha un secondo canale: il suo compito bilaterale di formare le Forze Armate libanesi, il MIBIL. Nel mese di aprile, il Ministero degli Affari Esteri italiano ha riferito di aver speso circa 10 milioni di euro nei tre anni precedenti per rafforzare le capacità logistiche e infrastrutturali dell’esercito libanese in questo contesto. Questo finanziamento non fa parte del bilancio UNIFIL.

L’Italia presiede anche il Comitato Tecnico Militare per il Libano, che coordina con Beirut il sostegno di diversi partner nello schieramento dell’esercito. Tale cooperazione può rafforzare le capacità dell’esercito libanese; Non dà a Roma il mandato di monitorare il cessate il fuoco al posto delle Nazioni Unite.

La missione dell’Unione europea non è una forza sostitutiva

Il 12 ottobre il Consiglio dell’Unione europea ha istituito una missione di sostegno per un periodo iniziale di tre anni. Deve consigliare e formare l’esercito e le forze di sicurezza interne, in particolare nella sicurezza dei confini e dei porti. La decisione di creazione prevede un atto separato per il lancio dopo la pianificazione operativa. Non trasferisce alla missione europea i poteri di osservazione, di collegamento e di protezione assegnati all’UNIFIL dalla risoluzione 1701.

Il 25 giugno ad Antibes, Francia e Italia si sono impegnati a lavorare insieme all’agenda post-FINUL per una coalizione a sostegno del Libano. La lettera di Sergio Mattarella conferma il sostegno politico italiano, in particolare nel contesto europeo. Non specifica i paesi che parteciperanno a una possibile coalizione, la sua catena di comando, o il testo che consentirebbe l’intervento.

Foto di illustrazione: contingente francese UNIFIL a At Tiri, 14 luglio 2009. Questo archivio non rappresenta il contingente italiano. © Libnanews.

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