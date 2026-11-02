Intelligenza artificiale: l’Europa affronta la sfida hardware

L’Europa vuole sviluppare l’intelligenza artificiale ma deve avere il calcolo necessario, l’elettricità e le competenze. Gli impianti modulari presentati da Nvidia promettono di accorciare alcuni passi senza rendere operativo un data center completo in pochi giorni. Il file esamina anche l’uso industriale e la dipendenza dai fornitori. La padronanza dei dati e del software, così come l’accesso alle attrezzature da parte di aziende e università, rimangono fondamentali per trasformare questi investimenti in capacità realmente utilizzabili.

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L’Europa vuole sviluppare i suoi usi dell’intelligenza artificiale, ma le risorse necessarie rimangono un problema centrale. La concorrenza coinvolge processori, data center, elettricità e reti. La qualità dei modelli non è sufficiente per garantire la loro distribuzione.

Alla conferenza GTC di Berlino, Jensen Huang, responsabile di Nvidia, ha evidenziato strutture modulari per i data center. Promette di ridurre certi tempi di preparazione. Tuttavia, questi moduli non eliminano i requisiti energetici o il lavoro di connessione.

Intelligenza artificiale: il divario si riferisce anche al calcolo

Secondo le stime pubblicate il 22 ottobre, l’Europa avrebbe circa il 5% della capacità di calcolo mondiale dedicata all’intelligenza artificiale. La quota degli Stati Uniti raggiungerebbe circa il 75%.

Questo confronto riguarda l’infrastruttura disponibile. Non misura la qualità della ricerca europea. Né copre tutte le forme di computer computing. Questa distinzione evita di trasformare un indicatore materiale in una classifica generale delle capacità scientifiche.

Le aziende europee hanno bisogno di risorse per formare e sfruttare i modelli. Ciò richiede processori avanzati, memoria ad alte prestazioni e connessioni veloci. Le attrezzature devono anche raffreddare e mantenere il suo funzionamento. Se queste risorse rimangono scarse o costose, lo sviluppo locale diventa più difficile.

La mancanza di capacità può quindi aumentare l’uso di piattaforme esterne. Le aziende dipendono anche dalle condizioni commerciali stabilite dai loro fornitori. Il problema, quindi, non è solo la disponibilità di macchine. Esso riguarda le condizioni di accesso e controllo del calcolo.

Moduli per accorciare parte del sito

Il sistema presentato da Nvidia si basa su un’infrastruttura modulare preparata con i partner. Le unità sono trasportate in un sito già sviluppato. La loro forma è vicina a quella di un contenitore.

Jensen. Huang sostiene che questa organizzazione potrebbe ridurre la preparazione di un sito da diversi mesi a pochi giorni. Questa promessa di leadership non significa che un centro dati completo diventi operativo entro pochi giorni.

L’area di ricezione deve avere alimentazione sufficiente. Richiede anche raffreddamento, connessioni, autorizzazioni e connessione alla rete. La preparazione industriale dei moduli non rimuove questi passaggi. Esso copre parte dell’installazione, non tutte le condizioni necessarie per il suo funzionamento.

Tuttavia, la standardizzazione può facilitare il montaggio di attrezzature. Esso consente anche un graduale aumento della capacità. Un’organizzazione può aggiungere unità in base alle sue esigenze. Nella presentazione di Nvidia, questo vantaggio è particolarmente rilevante per gli attori che desiderano sviluppare le loro infrastrutture in fasi.

Gli usi industriali aumentano la domanda

Nvidia presenta anche un passaggio a ciò che chiama intelligenza artificiale fisica. Queste sono applicazioni relative a fabbriche, macchine, auto e robot. Questi usi vanno oltre le interfacce che rispondono alle domande. Essi pongono il trattamento dei dati a contatto con attrezzature industriali.

Jensen Huang menziona Siemens, Mercedes-Benz e Audi tra i suoi partner europei. Il gruppo sostiene inoltre di aver investito dieci miliardi di dollari in start-up e partner europei nell’anno precedente.

Queste applicazioni includono manutenzione, progettazione e pianificazione. La loro diffusione può aumentare la necessità di elaborazione e circolazione dei dati. Richiede anche connessioni affidabili. Gli usi industriali creano così i propri requisiti di infrastruttura.

Sicurezza e affidabilità occupano anche un posto speciale. Un’applicazione per un robot o un sistema industriale non soddisfa gli stessi vincoli di uno strumento di conversazione. Queste apparecchiature richiedono test adeguati al loro funzionamento e ai rischi del loro utilizzo.

Dipendenza da come funziona il software

L’accesso ai processori fa parte del problema. Anche il controllo dei dati, degli aggiornamenti e del funzionamento è importante. Le assicurazioni di Palantir sul suo sistema militare Maven illustrano quest’altra dimensione di dipendenza.

Nelle dichiarazioni riportate il 22 ottobre, Palantir cercò di rassicurare gli europei sul suo sistema militare Maven. L’azienda sostiene che non contiene un dispositivo per disattivarlo da remoto. Inoltre sostiene che i clienti mantengono il controllo operativo del software acquistato.

Queste garanzie sono avanzate dal fornitore. Secondo le informazioni pubblicate in quella data, Francia e Germania non hanno adottato questo sistema per i loro eserciti. Le loro preoccupazioni riguardano la dipendenza americana.

Questo problema è in linea con quello delle infrastrutture di intelligenza artificiale. Come gli utenti controllano gli strumenti da cui dipendono? Esso copre anche i dati, gli aggiornamenti e la disponibilità di alternative quando le condizioni di fornitura cambiano.

Questa lettura della sovranità digitale non richiede necessariamente la fabbricazione locale di ogni componente. Ha chiesto di conoscere le dipendenze e le loro conseguenze pratiche. Riguarda la continuità del funzionamento e la proprietà delle attrezzature. Il controllo effettivo non è quindi limitato alla posizione fisica dei server.

Elettricità e competenze rimangono essenziali

Lo sviluppo delle capacità europee dipende da diverse condizioni materiali e umane. Gli investimenti pubblici e privati devono essere accompagnati da reti elettriche appropriate. È anche necessario formare gli ingegneri necessari per l’installazione e il funzionamento. L’acquisto di attrezzature non risponde a queste esigenze.

Sono necessarie chiare regole di dati. La concorrenza è importante per garantire che le risorse non siano concentrate tra alcuni giocatori. L’accesso al calcolo riguarda le imprese, ma anche le università. La loro capacità di utilizzare le strutture dipende dall’utilità dell’investimento.

L’aumento delle infrastrutture pone infine la questione dei costi energetici e del loro impatto ambientale. Questi vincoli devono essere integrati nella distribuzione. Unità più veloci da installare non dispensano con questo esame.

Il successo di un investimento è quindi misurato dagli usi che rende possibile, piuttosto che dal numero di server da solo. Le organizzazioni devono essere in grado di sviluppare le loro soluzioni, sfruttarle ed esaminarle. Essi devono anche mantenere opzioni per i loro fornitori. Per le strutture modulari presentate, i costi, le connessioni e i risultati delle implementazioni effettive restano da documentare.

Fonti

Al Joumhouria, 2 novembre 2026, pagina 10.

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