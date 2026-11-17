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Michael Freeman, esperto di forense, ha detto alla BBC Newsnight che Jeffrey Epstein sarebbe stato vittima di un omicidio. Presentata il 16 novembre 2026, questa interpretazione contraddice la conclusione ufficiale del suicidio. Non costituisce una nuova autopsia o una decisione giudiziaria.

Analisi dei documenti, non esame del corpo

Secondo il rapporto della BBC, Freeman ha studiato fotografie e il file forense trasmesso da Mark Epstein, fratello del defunto. Non ha esaminato il corpo. Dice di aver lavorato in modo indipendente, senza compensazione familiare. La BBC afferma che questa ricerca non era peer-reviewed.

L’esperto interpreta alcune lesioni come prova di aggressione e strozzature. Quando viene chiesto del possibile colpevole di omicidio, non designa nessuno. Queste dichiarazioni sono quelle dello specialista intervistato da Newsnight, non una conclusione adottata dal canale.

La conclusione ufficiale rimane il suicidio

Jeffrey Epstein è morto il 10 agosto 2019 al Metropolitan Correctional Center di New York, dove è stato arrestato in attesa di un processo per traffico sessuale di minori. Il dipartimento forense della citta’ ha detenuto il suicidio. L’indagine federale non ha stabilito alcun intervento penale all’origine della sua morte.

Il rapporto del giugno 2023 dell’ispezione generale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stabilisce anche la posizione del medico che ha eseguito l’autopsia: le lesioni sembravano compatibili con il suicidio sospeso, senza le lesioni difensive attesi in un regolo di omicidio. C’è quindi una divergenza di interpretazione, non il riconoscimento ufficiale di un errore.

Barbara Sampson, allora capo del dipartimento forense, ha difeso questa conclusione. La BBC ha riferito che aveva chiesto di nuovo, senza pubblicare nell’articolo ha consultato una nuova risposta a Freeman.

Errori di carcere documentati

L’ispezione generale non ha esentato l’amministrazione della prigione. La sua indagine ha trovato gravi carenze: la mancanza di co-prigionieri nonostante le istruzioni dai servizi psicologici, rotondi e di conteggio non effettuati come previsto, la mancanza di sorveglianza e problemi con il funzionamento delle telecamere.

Nel suo messaggio di accompagnamento, l’ispettore generale Michael Horowitz distingueva questi errori dalle circostanze forensi della morte. I suoi servizi non avevano trovato alcuna prova a contraddire l’FBI che ha scoperto che non c’era nessun atto criminale che causasse la morte. Ha anche sottolineato che le carenze della prigione avevano privato le vittime di Epstein della possibilità di un processo criminale di successo.

Un memorandum congiunto del Dipartimento di Giustizia e dell’FBI, pubblicato nel luglio 2025, riaffermò il suicidio. In particolare, le due istituzioni si affidavano all’analisi delle immagini dell’area comune dell’unità di detenzione. Secondo la loro lettura, nessuno era entrato nei corsi interessati durante il periodo in esame. Questo documento precede le dichiarazioni del 2026 novembre: deve essere letto come precedente posizione federale, non come risposta a questa nuova analisi.

Ciò che questa controversia permette di affermare

La distinzione è essenziale: trovare una sorveglianza inadeguata da sola non dimostra che un detenuto è stato ucciso. Al contrario, una conclusione formale può essere discussa su elementi specifici, senza che ogni avviso acquisisca automaticamente prove.

Il nuovo fatto qui è la presentazione pubblica di un’analisi contraddittoria. Per misurare la sua portata, i documenti esaminati, le interpretazioni proposte e il loro possibile confronto con altri specialisti dovranno essere distinti. Presentare l’omicidio come stabilito oggi rimuoverebbe questi passi e trasformerebbe un disaccordo medico-legale in una certezza che i documenti consultati non permettono di affermare.

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