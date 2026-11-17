Spara e droni nel sud del Libano, nuova rivendicazione iraniana al Bahrain e discussioni sul post-FINUL: il punto di mezzogiorno distingue dichiarazioni e fatti stabiliti. A seguire, il bilancio dei controlli economici, le richieste degli ex inquilini, il COP31, la correzione della nomina parigina luogo de la Nation e gli esercizi navali annunciati per mercoledì ad Anfeh. Gli annunci di protezione o di cooperazione non sono presentati come decisioni già attuate.

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Martedì 17 novembre 2026, ore 12 Beirut.Il Libano meridionale rimane sotto pressione, l’Iran sostiene un altro attacco in Bahrain e diversi annunci riguardano direttamente le famiglie libanesi. Informazioni verificate alle ore 11.05 di Beirut. Questo articolo aggiorna l’edizione 8 del mattino e distingue tra i fatti riportati, le dichiarazioni e le misure ancora previste.

Sud Libano: sparato a Beit Yahoun e droni su Tyre

Nel sud del Libano, le relazioni del mattino prolungano quelle della notte. L’agenzia ufficiale libanese riporta un pesante fuoco di mitragliatrice verso Beit Yahun e i droni israeliani che volano a bassa quota su Tyre e villaggi del distretto. L’eccedenza non sarà presentata come uno sciopero. Le spedizioni non danno alcun risultato umano o materiale.

In precedenza, uno sciopero notturno è stato segnalato a Houla, con colpi sparati a Khiam. All’alba, l’artiglieria prese di mira Wadi Slouqi e le montagne intorno a Chaqra e Qabrikha. L’assenza di un record pubblicato non permette di concludere che non ci sono vittime. Queste informazioni non costituiscono inoltre una garanzia di sicurezza per i viaggi nelle località interessate.

After-FINUL: nessuna formula finale annunciata

A livello diplomatico, la formula per preservare una presenza internazionale nel Sud rimane in discussione. Dopo il suo incontro con Joseph Aoun questo martedì, il deputato Simon Abi Ramia dice che non è stata ancora ottenuta nessuna formula finale. Conta su Francia e partner internazionali per ottenere un accordo guidato dalle Nazioni Unite ed evitare un vuoto dopo l’UNIFIL.

Ha anche chiesto alle forze politiche, tra cui Hezbollah, di impegnarsi direttamente con le istituzioni libanesi piuttosto che aspettare gli sviluppi tra Washington e Teheran. Queste sono le dichiarazioni del deputato dopo la sua visita, non l’annuncio di un accordo internazionale. Essi ampliano le discussioni aperte dopo la visita di Mike Waltz a Beirut.

Bahrain: un attacco dichiarato · Voci globali

In Bahrain, le Guardie Rivoluzionarie iraniane rivendicano un attacco di droni all’alba contro un radar americano basato su Sheikh Issa. Le autorità del Bahrain annunciano intercettazioni. Un avviso è stato rilasciato, e poi il pericolo annunciato è finito. Nessun danno al radar o all’equilibrio umano è stabilito in modo indipendente negli elementi verificati.

Questo episodio deve essere distinto da quelli precedenti. La richiesta del 15 novembre riguardava Al-Riffa; la negazione americana del 13 novembre non risponde automaticamente all’annuncio di questo martedì. Un obiettivo rivendicato non è un obiettivo confermato di distruzione. Nessuna risposta specifica degli Stati Uniti a questo nuovo reclamo è stato trovato nella preparazione di questo articolo.

Consumo: generatori all’avanguardia dei controlli

In Libano, il Ministero dell’Economia e del Commercio pubblica la sua revisione dei controlli dal 2 al 13 novembre. Annuncia 2.114 ispezioni e 1.119 minuti. I generatori elettrici rappresentano 675, o circa il 60% del totale. Gli altri includono prodotti alimentari, prezzi e strumenti di pesata.

Il Ministero ha dichiarato che 983 minuti sono stati inviati ai tribunali, alcuni dei quali erano più vecchi. Queste non sono convinzioni. Ha ricevuto 2.276 reclami. I consumatori possono segnalare le pratiche di un’impresa o di un’impresa al 1739, il numero ufficiale di protezione dei consumatori.

Vecchi affitti: un rally, non una nuova legge

A Beirut, un luogo di ritrovo Riad al-Solh mette i vecchi affitti nelle notizie. Jamal Halawani, a nome del Comitato Civile degli Inquilini, ha chiesto una proroga transitoria delle locazioni e la sospensione delle espulsioni durante il lavoro parlamentare. Il comitato ha anche chiesto linee guida per il noleggio gratuito e una politica di alloggi a prezzi accessibili. Tali reclami non costituiscono una nuova legge o una generale sospensione dei procedimenti giudiziari.

COP31: Delegazioni sul pavimento

A Antalya, COP31 continua la sua sequenza ministeriale. Martedì e mercoledì, il programma ufficiale prevede dichiarazioni di delegazioni che non hanno parlato nel primo segmento di alto livello. Una tavola rotonda sull’ambizione climatica prima del 2030 è anche l’agenda di martedì. Queste riunioni sono fasi di negoziazione, non l’annuncio di un accordo definitivo sugli impegni o sul finanziamento.

Francia: L’appuntamento di Parigi è posto de la Nation

In Francia, prestare attenzione al luogo di ritrovo parigino: le chiamate sindacali aggiornate danno un appuntamento alle ore 2:00 place de la Nation, non gli Invalides. Questa precisazione corregge l’indicazione iniziale del nostro diretto. RATP annuncia anche chiusure di stazione dalle 11 di Parigi. La corrispondenza e il viaggio di ritorno devono essere controllati, senza confondere queste misure di sicurezza con le cancellazioni relative allo sciopero.

Da ricordare: esercizi navali Mercoledì in Anfeh

Infine, un insegnamento pratico per domani nel Libano settentrionale: l’esercito annuncia esercizi navali con fuoco vivo di fronte alla costa di Anfeh, nel Kura, mercoledì 18 novembre dalle 9:00 fino alla fine. Chiede agli abitanti e ai proprietari di navi da pesca di non avvicinarsi alla zona durante gli esercizi.

Illustrazione geografica degli archivi: la Linea Blu a Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Data di ripresa non stabilita; fotografia in banca da agosto 2019. Questa immagine non rappresenta un evento del 17 novembre.

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