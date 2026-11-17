Il traffico stradale e ferroviario è sospeso dopo un altro attacco. Kiev sostiene l’operazione; Mosca valuta i danni e prepara le riparazioni.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Il traffico stradale e ferroviario fu sospeso sul ponte di Crimea dopo un altro attacco la notte del 16-17 novembre 2026, secondo le autorità russe. Volodymyr Zelensky ha sostenuto un’operazione ucraina contro l’edificio, mentre il Cremlino ha annunciato i preparativi per il suo restauro. L’entità del danno non è stabilita in modo indipendente.

Kiev sostiene la risposta agli scioperi russi

Il presidente ucraino ha presentato l’attacco come risposta al bombardamento russo dell’infrastruttura del suo paese. Egli sostenne che le parti stradali e ferroviarie del ponte erano state danneggiate. Queste dichiarazioni stabiliscono il reclamo di Kiev, ma non misurano in sé lo stato delle varie sezioni o la durata del tempo che possono rimanere inutilizzabili.

La chiusura dell’edificio è annunciata sul lato russo. Nelle informazioni del governo pubblicate martedì, il Ministero dei Trasporti si riferisce ad un nuovo attacco di droni e indica che gli specialisti valutano il danno. I motoristi sono incoraggiati a non andare verso il ponte.

Mosca prepara le riparazioni

Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, assicurò che il ponte sarebbe stato riparato e reso migliore di prima. Ha riferito che il vice primo ministro Marat Khousnoulline aveva riferito a Vladimir Putin dopo una riunione della commissione governativa responsabile del caso.

In particolare, questo comitato dovrebbe esaminare il ripristino delle infrastrutture e l’organizzazione dei trasporti. Tuttavia, le dichiarazioni consultate non fissano una data per la piena ripresa del traffico. L’annuncio delle riparazioni non vale quindi il programma di riapertura.

Un’importante distinzione cronologica: il traffico stradale era già stato interrotto il 16 novembre, e poi parzialmente restaurato nel pomeriggio in alternanza di traffico, secondo informazioni russe. Questa ripresa ha preceduto il nuovo attacco notturno e non ha significato che il collegamento era tornato il 17 novembre.

Un asse strategico ancora da specificare

Il ponte attraversa lo Stretto di Kerch e collega il territorio russo al Crimea, la penisola ucraina annessa da Mosca nel 2014. La sua duplice funzione stradale e ferroviaria gli conferisce un’importanza logistica, al di là della sua portata politica.

In questa fase, tre elementi devono rimanere distinti: la rivendicazione ucraina, la sospensione del traffico annunciato dalla Russia e la valutazione tecnica del danno, che è ancora in corso. Né la durata dell’interruzione né il costo del lavoro possono essere dedotti dalle dichiarazioni delle due parti da sole.

Fonti:dichiarazione di Volodymyr Zelensky;risposta del Cremlino;informazioni sul traffico del governo russo. Archivio foto: Volodymyr Zelensky a Vilnius nel luglio 2023, Ambasciata di Ucraina in Lituania,CC BY 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews