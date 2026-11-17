Charles Hage ha annunciato l’adozione di una revisione della risoluzione ITU 159 per il Libano. I finanziamenti e le modalità restano da specificare.

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Il ministro delle telecomunicazioni Charles Hage ha annunciato martedì 17 novembre, da Doha, l’adozione di una revisione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) Risoluzione 159 per sostenere la ricostruzione e l’ammodernamento delle reti libanesi. Questo annuncio segna una svolta diplomatica; tuttavia, non è accompagnato da alcuna quantità di finanziamento o programma di lavoro.

Nel suo messaggio su X,assunto dall’Agenzia Nazionale dell’InformazioneIl Ministro ha ringraziato l’Arabia Saudita, l’Egitto e gli Stati Uniti per il loro sostegno, così come il Qatar per il suo benvenuto. Essa pone questa decisione nel lavoro della Conferenza Plenipotenziaria ITU, PP-26.

Una proposta di ricostruzione

L’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni ha presentato11 novembre il contenuto della proposta libanesepoi accettato per l’esame. Ha ricordato che la risoluzione, adottata nel 2006, non era stata aggiornata dal 2014. La revisione risponde ai danni subiti dalle reti dal 2024 e alla pressione sulle attrezzature delle aree che ospitano persone sfollate.

Il progetto ha preso di mira un programma ITU per il Libano nel periodo 2027-30. Ha coinvolto la riabilitazione della rete, la preparazione di emergenza, il rafforzamento normativo, la sicurezza informatica e le competenze digitali. Esso prevedeva inoltre un aggiornamento della valutazione dei danni, della ricerca di partner e fondi, nonché un monitoraggio annuale delle risorse mobilitate e delle restanti necessità.

Non confondere l’adozione con i fondi disponibili

Questi elementi descrivono la proposta resa pubblica l’11 novembre, non una lettura del testo definitivo adottato. Theregistro delle proposte ITUuna revisione del documento libanese 108 sulla risoluzione 159. L’annuncio ministeriale del 17 novembre non precisa le modifiche apportate durante i negoziati.

In questa fase non viene annunciato alcun contratto per il lavoro, il pagamento o il ri-servizio nei documenti consultati. Per gli abbonati, non è quindi possibile dedurre alcun miglioramento immediato di debito, copertura o tassi. I prossimi chiarimenti previsti riguardano il testo finale, i progetti selezionati e le risorse effettivamente impegnate.

Illustrazione: antenna cellulare, archivio di foto Libnanews undated. Non mostra la conferenza di Doha o qualsiasi progetto relativo a tale decisione. © Libnanews Archives; singolo fotografo non informato.

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