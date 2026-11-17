Nvidia fondò un comitato permanente del consiglio per supervisionare la sicurezza e le esportazioni nazionali. La riforma della governance si distingue dalle indagini in corso.

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Nvidia ha annunciato martedì 17 novembre 2026 l’istituzione di un comitato permanente del suo Consiglio di Amministrazione per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni. Questo nuovo organismo pone la supervisione di questi rischi direttamente a livello di amministratori, mentre le relazioni del gruppo con le autorità americane sono soggette a controllo parlamentare.

Supervisione di tre direttori

Suzanne Nora Johnson presiederà il comitato, insieme a Stephen C. Neal e John O. Dabiri. Deve soddisfare almeno trimestrale e impiegare esperti esterni indipendenti in diritto, sicurezza nazionale e conformità commerciale.

I gruppi nazionali di sicurezza interna e di conformità del commercio internazionale riferiranno direttamente al comitato e a Colette Kress, Direttore generale, per le loro attività quotidiane. Nvidia presenta questo meccanismo come un rafforzamento della sua governance e della sua interazione con le autorità.

Il comunicato descrive un’organizzazione permanente di monitoraggio. Non pubblica alcun risultato di indagine, di violazione o di nuova autorizzazione all’esportazione.

Le richieste parlamentari sempre distinte

L’11 novembre, i senatori democratici Elizabeth Warren e Chris Coons hanno chiesto all’amministrazione degli Stati Uniti di tenere registri delle esportazioni di chip avanzate Nvidia in Cina e dei rischi di sicurezza nazionali associati.

Il loro approccio è stato rivolto al Segretario al Commercio Howard Lutnick, Segretario di Stato Marco Rubio e Capo dello Staff della Casa Bianca Stephen Miller. Queste includono le comunicazioni con i leader Nvidia, le indagini sulle possibili diversificazioni delle pulci e le decisioni sui controlli delle esportazioni.

I due senatori avevano fissato il 17 novembre come termine per la conferma scritta della trasmissione delle istruzioni di conservazione. Il comunicato parlamentare consultato fa questa richiesta; non si può dire che i destinatari abbiano già risposto.

Questo approccio si basa sui rapporti di una possibile operazione di intelligence straniera che mira a Jensen Huang. I sospetti sollevati dai funzionari eletti rimangono distinti dai fatti giudiziari. L’istituzione di un comitato interno non è né prova di spionaggio né una risposta definitiva alle domande del Congresso.

Fonti:comunicato ufficiale di Nvidia;comunicato dal senatore Warren e Coons 11 novembre. Illustrazione: Jensen Huang nel maggio 2024, Peter Dasilva / Commissione europea, © Unione europea,CC BY 4.0.

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