Limiti di tempo, sanzioni e scadenze: i commercianti di Nabatiyé richiedono un regime eccezionale. Il Ministro del Lavoro ha promesso uno studio, senza alcuna misura adottata.

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Le aziende distrutte o costrette a chiudere in Nabatiyah governatorate richiedono un trattamento eccezionale dei loro obblighi al Fondo nazionale di previdenza sociale (CNSS). Una delegazione dell’Associazione del Commercio ha presentato questo dossier al Ministro del Lavoro, Mohammad Haidar, in una riunione del 16 novembre a Beirut. Il ministro ha promesso di considerare le domande in un quadro giuridico. Non sono state annunciate esenzioni alla fine della riunione.

Tre applicazioni separate

La Delegazione ha in primo luogo chiesto la sospensione dei termini legali per gli stabilimenti interessati. Ha anche chiesto un’amnistia per sanzioni e interessi maturati, nonché un meccanismo eccezionale per pugnalare gli importi dovuti. Queste misure rispondono a diverse difficoltà: il tempo consentito di regolarizzare una situazione, il costo del ritardo e la capacità di assegnare i pagamenti.

Non è quindi, nelle domande presentate, una generale cancellazione dei contributi. La distinzione tra contributi dovuti e aggiunte è essenziale per comprendere la portata del file. Non è stato segnalato alcun importo totale di debito o numero specifico di imprese interessate.

Stabilimenti distrutti o costretti a fermarsi

L’associazione descrive un’economia locale indebolita dalla distruzione che ha colpito imprese, imprese industriali, fabbriche e laboratori. Per gli stabilimenti completamente distrutti e per quelli che hanno dovuto fermare le loro attività, la cessazione dei ricavi rende gli impegni finanziari più difficili. La delegazione ha chiesto che una formula giuridica tenga conto di questa situazione eccezionale e aiuti le imprese a riprendere le loro attività.

L’incontro è stato guidato dal presidente della Nabatiyah Governorate Trade Association, Moussa al-Horr Shmeissani. Hassan Fakih, vice presidente della Confederazione Generale dei Lavoratori, ha partecipato, così come Ibrahim Tayrani, in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Saida e del Sud.

Uno studio promesso, non ancora un dispositivo

Mohammad Haidar ha indicato che i crediti sarebbero stati considerati e che una formula sarebbe stata preparata entro i limiti della legge per tener conto delle perdite senza pregiudizio del CNSS. Questa riserva pone le risorse del fondo al cuore dell’arbitrato: il sostegno per i datori di lavoro interessati deve essere collegato con il finanziamento della protezione sociale.

In questa fase non sono stati resi pubblici orari di adozione, criteri di accesso o procedure applicative. Le imprese non possono quindi dedurre da questa riunione che un rinvio o una remissione sono già applicabili a loro. Il passo successivo sarà un testo che specifica i beneficiari, i periodi coinvolti e i documenti giustificativi richiesti.

Per Nabatiyé, la questione va oltre il regolamento degli arretrati: riguarda anche le condizioni per la riapertura degli stabilimenti e il mantenimento dell’occupazione. Ma per il momento, questi obiettivi rimangono quelli dell’approccio assunto dai commercianti, non i risultati di un programma già attuato.

Illustrazione: Note libanesi, fotografia d’archivio pubblicata nel maggio 2020. Data esatta di tiro non stabilito. © François el Bacha / Libnanews.

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