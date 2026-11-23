Alla Miss Universo, le ali di Perla Harb dovevano dirlo al Libano. Soprattutto, ci hanno ricordato il nostro gusto per oro dorato, simboli scremati e progetti su larga scala. Dalle cuciture assenti all’affascinante principe che è sempre atteso, François Bacha prende in giro un paese che spesso confonde l’arredamento e l’ambizione.

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Il Libano mandò Perla Harb a Miss Universo. A Porto Rico, per la sfilata di costumi nazionali, aprì due enormi ali chiamate Wings of a Nation. E poi abbiamo scoperto che un paese potrebbe avere esattamente le dimensioni del suo cattivo gusto.

Di gran lunga, Victorias Secret. Vicino, il Libano stand alla fiera a tutti, la domenica alle diciassette, quando abbiamo già ordinato i pezzi più belli. Le ali non erano davvero di cartone. È quasi un peccato: in cartone, almeno avremmo potuto salutare l’economia dei mezzi. Ci, ha preso il lavoro per ottenere questo effetto decorazione comunale che è stato installato in novembre e lasciato fino a Pasqua perché nessuno sa a chi la scala appartiene.

C’erano colombe, cedro, ritratti, un microfono, facciate illuminate e « Beirut Always Dances ». Mancavano tre sponsor e mancava il numero di catering. Ancora un po’, e Fairouz avrebbe dovuto prendere un biglietto per passare il cedro.

Dove erano i nostri grandi designer?

Élie Saab, Zuhair Murad, Georges Hobeika: Un utente Internet ha chiesto a Perla Harb la domanda. Rispose di aver sollecitato diversi creatori libanesi senza ottenere il supporto previsto. Non ha detto precisamente a chi aveva scritto o che aveva rifiutato. Il vestito è stato firmato Hanadi Abboud e le ali progettate da Joe Bou Eid. Hanno risposto al presente. Merita di essere detto, anche se, di fronte al risultato, ci sarebbe piaciuto qualcun altro a rispondere pure.

Abbiamo il diritto di chiedere quale sia il patriottismo delle nostre grandi case quando dobbiamo fare qualcosa di diverso da ricordare le loro origini in un’intervista a Parigi. Nessuno deve loro un processo per una telefonata di cui non sappiamo nulla. E nessuno chiede loro di lavorare gratis. Ma come fa un paese che sa vestire celebrità da tutto il mondo non riesce a organizzare, finanziare e fare un costume nazionale che possiamo guardare senza voler rimuovere due o tre elementi noi stessi?

Paese di bric e broc

Perla Harb non ha inventato il nostro gusto per troppo. Lo portava ancora alla fine del podio. Avrebbe potuto dire: « Cerchiamo il vestito. O anche: « Cerchiamo un’ala, per vedere. In un concorso in cui tutti cercano di essere notato, rifiutandosi di scorrere con una rotonda sulla schiena sarebbe già stata una decisione originale.

Victorias Secret potrebbe essere più sexy. Ma soprattutto, quando ci mettete le ali, non chiedete loro di risolvere la questione dell’identità nazionale da soli. Abbiamo avuto una vera opportunità di mostrare il know-how libanese. Abbiamo mostrato come preparare grandi occasioni: aggiungere tutto, rimuovere nulla e chiamarlo una visione.

Cenerentola nella terra della pasticceria

Eppure avevamo abbastanza da fare senza prendere in prestito le sue ali da Victorias Secret. Le principesse du Mont-Lebanon indossavano il tantur, questo alto cappello conico che già si faceva una silhouette da solo. Non era necessario portare fuori il costume del museo. Tuttavia, abbiamo dovuto avere abbastanza fiducia in quello che abbiamo dovuto fare con esso.

Dalla principessa al tantur, siamo passati a Cenerentola, con due ali che sembrano cartone e un paese devastato da bric e broc per portare alla fine del podio. A mezzanotte, la carrozza diventa di nuovo zucca. In Libano viene inaugurata la zucca e si promette che l’allenatore verrà nella seconda fase del progetto.

E Prince Charming? Lo stiamo ancora aspettando. Verrà dall’estero, naturalmente. Rimetterà lo stato, restituirà i loro soldi ai depositanti e, se c’è poco tempo prima di cena, spiegherà come tenere un paese senza nastro. Nel frattempo, dormiamo.

Beh, forse siamo usciti un po’ meglio della Norvegia, che ha travestito la sua signorina come troll. Tranne che i norvegesi avevano scelto il loro troll. Abbiamo aspettato che il nostro libanese fosse solo sul palco per troll lei. Mentre il numero più ridicolo, era nostro.

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